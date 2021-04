Mónica García pide a todos los partidos excepto a Vox un acuerdo preelectoral en Madrid contra el veto parental

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4M, Mónica García, ha enviado una carta a sus homólogos Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Edmundo Bal (Cs) para "blindar" la Comunidad "frente al 'pin parental'" que propone Rocío Monasterio (Vox), "pase lo que pase el 4 de mayo". García les propone un acuerdo preelectoral "por los derechos de los niños y las niñas", "un veto al veto parental, por escrito y antes de que se abran las urnas".

La propuesta llega ante su "enorme preocupación al ver los primeros anuncios realizados por la titular de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia" dado que el veto parental' "conlleva un retroceso tanto en materia educativa como de derechos y libertades". "El veto parental supone un atentado al derecho a la información de los niños y las niñas y les pone en riesgo al hurtarles del conocimiento y herramientas fundamentales para su pleno desarrollo. Ningún o ninguna estudiante deben ser rehenes de los prejuicios de sus progenitores", argumenta Mónica García en las misivas. Unido a que "es una medida que pone en peligro la salud de los estudiantes al abrir la veda a que dejen de recibir formación básica sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención de consumo de estupefacientes, hábitos alimenticios saludables y un larguísimo etcétera".

La candidata de Más Madrid remarca en las cartas que "el respeto a los derechos humanos no es susceptible de ser debatido" y por eso llama a sus homólogos en el PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos a adquirir "un compromiso público ante todos los madrileños y madrileñas de que, independientemente del resultado electoral, el veto parental no llegará a las aulas de la Comunidad de Madrid". "Desterremos siquiera la posibilidad de que el conocimiento quede amordazado en nuestra región. Demostremos que estamos a la altura del siglo XXI y que deseamos un debate político donde no quepan medidas censoras de ese calibre", insta Mónica García.

"No quiero que Madrid sea la próxima ficha del dominó"

La candidata de Más Madrid ha calificado en un vídeo de "desolador" el panorama en la Región de Murcia, "desde que una diputada de (Santiago) Abascal es la nueva consejera de Educación" ha anunciado el veto parental a partir del próximo curso escolar. "Yo no quiero que Madrid sea la siguiente ficha del dominó. Se me ponen los pelos de punta pensando que la educación de mis hijos pueda estar en manos de una negacionista como Rocío Monasterio", ha declarado.

García, que ha remarcado que la educación de los hijos e hijas "es sagrada", porque es "la vacuna contra la violencia". Es por eso que es saludable que en campaña se confronten ideas y puntos de vista "pero los derechos de los niños y niñas son derechos humanos y, por lo tanto, son intocables". "Madrid siempre ha sido una Comunidad tolerante, libre y diversa y de debe ser un compromiso de todos los partidos que así lo siga siendo. El odio, el señalamiento al miedo, la clasificación entre buenas formas de amar y malas formas de amar no tienen cabida en esta Comunidad", ha defendido.