Mónica García: "El Gobierno de Sánchez tiene que asumir el control de Madrid"

Se ha convertido en la cara y la voz de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Mónica García (Madrid, 1974) llegó hace cinco años a la Asamblea de Madrid de rebote. Ocupaba el puesto 26 de la lista de Podemos en 2015 y la formación obtuvo 27 escaños, algo que fue una sorpresa para la también médica de profesión. Como condición, la diputada –ahora en Más Madrid, la cuarta formación en la Cámara regional– pidió poder compaginar su trabajo de anestesista en el hospital 12 de octubre con el de política. Esta doble faceta no le impidió ascender rápido entre sus filas: "Es muy trabajadora y brillante", dice un excompañero en la Asamblea de Madrid, virtudes que también le reconocen en la oposición. García se ha convertido hoy en la líder de su partido mientras tiene un pie puesto en uno de los hospitales más grandes de la capital desde donde atendió a decenas de enfermos en la primera ola de la pandemia a la vez que ponía sobre la mesa la gestión del Ejecutivo de Ayuso.

Para Mónica García es urgente que el Gobierno de Pedro Sánchez "tome el control de Madrid" después de lo ocurrido este viernes con el Gobierno autonómico, que desoyó las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para actuar contra la pandemia. La parlamentaria aboga también por una moción de censura que desaloje a Díaz Ayuso de la Puerta del Sol, pese a la situación epidémica de la región: "No sé qué es peor, si mantener un gobierno incapaz sabiendo en lo que deriva esto o cambiarlo", defiende. García discrepa en esta entrevista, sin embargo, del líder de su partido, Íñigo Errejón, que aseguró que si el PSOE no se animaba a presentar la moción de censura lo haría Más Madrid con ella de candidata. "El objetivo no es anunciar algo que no va a ser exitoso", dice la diputada madrileña. Y añade: "Tiene que ser el Ángel Gabilondo el que lidere una moción de censura".

Ustedes fueron muy críticos con la reunión del lunes entre Sánchez y Ayuso, ¿creen que lo ocurrido este viernes demuestra que tenían razón?

No se trata tanto de si teníamos o no razón sino de si la reunión sirvió para algo más que para sacarse unas fotos y para sus intereses particulares, si se ha traducido en mejoras para Madrid, en más recursos o más sanitarios. Por desgracia la respuesta la intuíamos el lunes y se confirmaba el viernes: Madrid no está mejor hoy que hace una semana y el tiempo corre. Cada día que pasa la situación empeora porque no se toman medidas lo suficientemente contundentes. Y, no lo olvidemos, es porque Ayuso sigue en la Puerta del Sol. Las dos cosas son evitables. Lo primero requiere asumir la gravedad de la situación epidemiológica que vivimos y lo segundo pasa por construir una mayoría parlamentaria que sea capaz de materializar una moción de censura exitosa.

¿Es necesario un 155 a Madrid?

El Gobierno central tiene que poner los medios, los efectivos y los recursos necesarios que no está poniendo la Comunidad Madrid. Si es incapaz de contener una pandemia, el Gobierno central tiene que responsabilizarse y hacerse con el control. Si Ayuso no sabe –ya reconoció que no sabía cómo se cerraba Madrid– o no quiere, que sea el Gobierno central quien asuma el control. ¿De qué nos sirve que el Ministro Salvador Illa nos diga que la situación es complicada en Madrid o que recomienda cerrar Madrid si no se materializa en nada concreto? Madrid no puede seguir esperando al juego que se traen entre Moncloa y la Puerta del Sol, no podemos ser moneda de cambio para PP y PSOE.

¿Hay solución sin estado de alarma?

Para esta pandemia había dos soluciones: una, intentar evitar lo que estamos viviendo ahora, con más rastreadores, más médicos y médicas... La Comunidad de Madrid necesita potenciar su salud pública y contener. No necesitamos más Policía, no necesitamos que manden al Ejército para contener a los barrios que han sido confinados selectivamente.

Ha vuelto a decir, como defendió durante el debate del Estado de la región, que es necesaria una moción de censura. ¿No puede ser contraproducente en estos momentos?

Seguimos pensando que la situación de la Comunidad Madrid es desastrosa y caótica y en parte es consecuencia de tener un gobierno como el de Ayuso, un gobierno con las políticas que han defendido el Partido Popular y Ciudadanos durante estos años. La pandemia ha venido de alguna manera a enseñar todas las costuras de cuáles son sus políticas, pero ya las sabíamos. Y Ayuso tiene que estar el menor tiempo posible en la Puerta del Sol, el capítulo Ayuso en la Comunidad de Madrid tiene que ser un capítulo lo más corto posible. Ahora bien, también decimos que nosotros queremos que realmente haya un cambio de gobierno. No vamos a empezar la casa por el tejado, ni vamos a cometer fallos.

Pero si se produjera una moción de censura y tiene éxito y eso deriva un cambio de gobierno en esta situación, ¿no puede ser peor el remedio que la enfermedad?

Tenemos un gobierno absolutamente irresponsable e incapaz. No sé qué es peor: si mantener un gobierno incapaz sabiendo en lo que deriva esto o cambiarlo. Porque tiene unas consecuencias que no son solo sanitarias: son sanitarias, sociales y económicas. Aguado y Ayuso han manifestado que son un gobierno fallido, por eso piden ahora ayuda. La solución es cambiar ese gobierno fallido porque no nos está dando soluciones y porque si no ha sido capaz de prever esta segunda ola sanitaria, mucho nos tememos que tampoco van a ser capaces ni de prever la siguiente ola social ni la económica.

Usted ofreció ese día, el día del debate del Estado de la región, una mesa entre las formaciones de izquierda. Invitó también a ciudadanos. ¿Qué respuestas ha encontrado por parte de los partidos? Este jueves se reunió con él, con el Partido Socialista...

Nos hemos reunido con Unidas Podemos y el Partido Socialista y ha habido, me atrevería a decir, plena sintonía: en el diagnóstico, en la urgencia y en que tenemos un gobierno fallido y que la Comunidad Madrid necesita otra cosa. La Mesa Regional que hemos puesto en marcha es un camino, pero echamos de menos en esa mesa a Ciudadanos. Es el partido que no se quiere sentar porque supongo que tendrá que proteger sus intereses antes que de proteger los intereses de los madrileños.

¿Liderará una moción de censura si el PSOE no se anima a presentarla?

Estamos abriendo el camino para que haya un cambio de Gobierno y queremos que eso sea exitoso. El objetivo no es anunciar algo que no va a ser exitoso. Ahora ya sabemos que hay 64 escaños y diputados que estamos dispuestos a cambiar el gobierno y tenemos que ver cuál es el camino para llegar a ese momento.

Pero el líder de su partido, Íñigo Errejón, anunció que habría una emoción liderada por usted si el PSOE no se animaba a presentarla.

Vuelvo a insistir. Hemos empezado ese camino para llegar a un cambio de gobierno, no hay que empezar la casa por el tejado. Hay que empezar por dar pasos uno detrás de otro, para que tanto las fuerzas políticas como los actores sociales seamos capaces de aunar todas las fuerzas y todas los motivos para que Ayuso salga de la Puerta del Sol. Y cada vez tenemos más razones. Ahora nos falta que el que tiene la llave para que esa emoción sea exitosa, que es Ciudadanos, se ponga a trabajar para los madrileños y madrileñas y deje de trabajar para sus propios intereses. Ojalá tuviéramos la llave nosotros, eso sería fácil. Pero no la tenemos y tampoco podemos empezar la casa por el tejado.

Entonces, ¿no está de acuerdo con lo que dijo su compañero Íñigo Errejón?

Tiene que ser el Ángel Gabilondo –portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid– el que lidere una moción de censura. Estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que ser el partido más votado y el partido que lidera la oposición el que se presente. Y nosotros lo que estamos haciendo es empujar a todas las fuerzas políticas para que eso ocurra. Creemos que tiene que ser el señor Gabilondo, y que tendrá también que hacer su trabajo. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos en las circunstancias que estamos.

¿Más Madrid apoyaría una moción que hiciera presidente a Ignacio Aguado?

Siempre hemos dicho que queremos sacar a Ayuso y a sus políticas. Y no puedo olvidarme de que Ignacio Aguado ha votado durante los últimos cinco años 'no' a tener un refuerzo en Atención Primaria, a una ley para tener médicos extracomunitarios y a tener una empresa pública que pudiera estar haciendo ahora mismo vacunas, eso lo hizo en octubre. Recuerdo lo que dijo Aguado de elegir ser virus o ser vacuna, y podríamos haber elegido ser vacuna en octubre y Aguado votó que no. No obstante, le damos una cuarta oportunidad a Ciudadanos y a Aguado para que deje de hacer las mismas políticas que el Partido Popular y deje de pisar la alfombra que dijo que venía a levantar. La Comunidad de Madrid no sólo necesita que se vaya Ayuso, necesita que se vayan las políticas liberales del PP que han descapitalizado la sanidad pública, la educación pública y que han hecho que tengamos un modelo de residencias 'lowcost' que nos ha llevado al drama que nos ha llevado.

Pero Ciudadanos, insisto, es necesario para que esa moción de censura salga adelante.

Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente y veremos en qué condiciones. Esto no es solamente el quién, sino el cómo y el para qué. Es tan importante el cómo y el para qué, que el quién. Tendremos que ver si realmente Ciudadanos da un giro de 180 grados o lo da de 360 que es algo que nos tiene acostumbrados.

Usted se ha convertido en la cara de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, pero en realidad no tiene esa posición dentro de su partido, ya que la puerta de la Portavocía la ostenta Pablo Gómez Perpinyà. ¿Va a haber algún cambio en ese sentido?

Hicimos un proceso organizativo y llegamos a la conclusión de que queríamos portavocías compartidas para que fuera un poquito más coral. Ya soy una de las portavoces de Más Madrid. Con Pablo Perpinyà tengo mucha complicidad, trabajamos de una manera complementaria en la que estamos muy a gusto. Creo que él lo está haciendo muy bien como portavoz y que nos complementamos perfectamente en nuestras labores de Portavocía.

Pero al final es él el que en los Plenos hace la oposición directa a Ayuso y no usted.

Eso lo estamos compartiendo y en los últimos plenos ya lo estamos repartiendo.

Ya estamos en un momento en el que hay limitación del acceso a los pacientes en los hospitales

¿Cuáles son las medidas necesarias ahora?

Ahora solo podemos contener. Se nos ha ido de las manos y solo podemos hacer medidas restrictivas que serán más restrictivas aún cuanto más tiempo tardemos en tomarlas. Y tienen que ponerse a trabajar para que Madrid tenga todos los recursos en salud pública que necesitamos.

¿Qué ha hecho mal el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estos meses para volver a ser el epicentro de España y de Europa?

Ha cometido exactamente los mismos errores que cometió en la primera ola y además le ha añadido más. No se me ocurre una sola medida en la que el Gobierno de Ayuso se haya anticipado. En julio le dijimos en la Asamblea de Madrid que necesitábamos 1.300 rastreadores, 800 operarios telefónicos, reforzar la Atención Primaria, 700 médicos y médicas, 200 pediatras y 900 enfermeras. Trabajadores sociales, como mínimo, uno por cada centro de salud. Esto se aprobó el 2 de julio en el Legislativo y sin embargo, durante todos estos meses, Ayuso se ha dedicado a construir un hospital de pandemias absolutamente innecesario, a dar contratos de rastreadores a la sanidad privada y básicamente a culpabilizar a los barrios y a Pedro Sánchez y a echar balones fuera.

Los hospitales están ya al borde del colapso y sobre todo las UCI, las unidades que ya se saturaron durante la pandemia y que motivó que muchos pacientes se quedaran sin esa atención. ¿Corremos el mismo riesgo de haya de nuevo un triaje y personas que se queden fuera?

No corremos el riesgo, ya estamos en un momento en el que hay limitación del acceso a los pacientes en los hospitales. No estamos en la situación de marzo, solo faltaba, pero tenemos unos hospitales colapsados y sobre todo tenemos el primer dique de contención, que es la Atención Primaria, absolutamente colapsada. Cuando tienes una UCI que tiene que dar cabida a todas las patologías captada por una sola patología, ya has fracasado. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, cuando empieza a haber ingresos, ya llegas tarde, las medidas no han funcionado. Tener los hospitales colapsados, la atención primaria colapsada, no solamente te está indicando que has fallado en las medidas de contención, sino que además te indican que estás dejando a pacientes no Covid fuera.

¿Cómo están viviendo los sanitarios esta esta segunda ola?

Al trauma emocional, que se deriva de la primera ola, ahora se añade rabia y frustración. Muchos de mis compañeros no se pueden creer que tengamos que volver a vivir esto. Hay bastante mella emocional y no nos lo merecemos, sinceramente. No nos lo merecemos los madrileños, las madrileñas y no se lo merecen los sanitarios. No se merecen este maltrato. Hemos perdido unos meses de oro para reforzar, para hacer protocolos, para coordinarnos, para saber cómo lo tenemos que hacer… y nos han vuelto a dejar solos otra vez. De alguna manera, los sanitarios están enfrentándose a esta nueva ola con una carga y una mochila emocional muchísimo más fuerte que la que tenían antes.

Su carrera política cada vez es más importante. Si eso va en aumento, ¿dejará su trabajo en el hospital 12 de Octubre?

Por ahora no me lo planteo, me gusta estar en los dos lugares. Creo que tener un pie en la tierra y otro donde realmente se palpan las consecuencias de la política, de lo que estás defendiendo en la parte política, es importante. Por ahora lo he podido compaginar y no me gustaría tener que dejarlo, porque me gusta mi profesión y me gusta también la parte política.