Madrid 360: qué vehículos podrán circular por el centro con el nuevo plan del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha en los próximos meses un nuevo plan contra la contaminación, Madrid 360. Esta iniciativa, formada por 200 medidas, desmonta parcialmente el gran Área de Prioridad Residencial (APR) impulsada por la anterior corporación, Madrid Central, relajando las restricciones que hasta ahora estaban en vigor para algunos coches, las motos y los comerciantes en esas 472 hectáreas de perímetro.

Entonces, ¿habrá barra libre para todos los coches con los cambios? ¿Se mantienen todas las multas? ¿Qué vehículos podrán entrar en el perímetro de bajas emisiones con los cambios? ¿Y si tengo una moto? ¿Y si soy comerciante?

eldiario.es te ofrece una guía con información de servicio sobre los planes previstos por el Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio, formado por PP y Ciudadanos, prevé que una buena parte de las 200 medidas que comprende el plan sean efectivas antes de junio de 2020. Algunas de ellas necesitan el visto bueno del pleno y eso exigirá necesariamente el apoyo de Vox.

¿Se va a eliminar Madrid Central y las multas por acceder sin permiso?

No. El perímetro de Madrid Central no se modifica y el Ayuntamiento seguirá multando a los vehículos que entren sin tener permiso. Lo que sí cambian son las normas para acceder, que se relajan, y el nombre de la zona restringida. Ya no será Madrid Central, sino Distrito Centro.

¿Con qué vehículos podré circular libremente?

Podrán circular sin restricciones todos los residentes del distrito centro y además, como novedad, los vehículos con etiqueta C -los gasolina posteriores a 2006 y los diésel a partir de 2014- que tengan alta ocupación. Es decir, que lleven a dos o más pasajeros. Además, los comerciantes serán tratados como residentes a todos los efectos con la nueva normativa. O sea, podrán moverse sin restricciones por el perímetro de restricciones.

¿Cómo se controlará la alta ocupación?

El Ayuntamiento ha avanzado que controlará que solo entren vehículos de alta ocupación a través de "medios técnicos, cámaras y controles", pero asegura que, ante los riesgos de que no haya un control exhaustivo, la medida se toma con "confianza" de que los ciudadanos van a respetarla. Si los conductores se saltan la norma, serán multados como el resto de los infractores: con una sanción de 90 euros reducible a la mitad si se paga en 20 días desde que se recibe la notificación.

Y para la moto, ¿cuáles son las restricciones?

Hasta que entren en vigor los cambios, las motos con etiqueta pueden circular libremente por el distrito Centro entre las 7 y las 22 horas y también estacionar en superficie. Con Madrid 360, se amplía el permiso hasta las 00 horas para las que tienen etiqueta B y C.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios? ¿Es inmediato?

Los cambios no son inmediatos. El Gobierno municipal debe modificar la Ordenanza de Movilidad Sostenible para que quede recogido en la normativa vigente y que entre en vigor. Para ello necesitará el apoyo de la mayoría del pleno, de manera que el respaldo de Vox es imprescindible para que salga adelante.

Hasta que todos estos trámites no se cumplimenten, Madrid Central se mantiene: solo tienen permiso para entrar en la gran APR los vehículos de residentes y los coches con etiqueta CERO. Los ECO pueden acceder pero siempre que aparquen o bien en superficie (durante un tiempo máximo de dos horas en la zona SER) o bien en un aparcamiento público o privado.

A los B y los C de momento solo se les permite entrar en caso de que aparquen en un garaje o un parking, nunca en la calle. Los invitados de los residentes, hasta 20 al mes, también pueden acceder pero el estacionamiento en la zona SER está limitado a dos horas.

Si tengo un vehículo sin etiqueta, ¿por dónde puedo circular y hasta cuándo?

Los coches más contaminantes no tienen etiqueta de la DGT porque no entran en el estándar del etiquetado. Son los gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006 y actualmente ya no pueden entrar en el distrito centro, salvo autorización o invitación de un residente. Esta restricción se mantiene con el plan del nuevo alcalde de Madrid y se irá ensanchando de forma progresiva hasta 2025, cuando estos vehículos no tendrán permiso para circular en el municipio de Madrid.

Madrid 360 introduce, en este aspecto, un cambio en relación a lo planificado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, que ya había marcado el tope de 2025. Sin embargo, este Ejecutivo de PP y Ciudadanos plantea una salida gradual de este parque circulante, que es pequeño según las organizaciones ecologistas, de la ciudad de Madrid.

En 2020 los coches contaminantes no podrán estacionar en el distrito Centro, "salvo para los residentes de un mismo barrio que no podrán aparcar en otro lugar que no sea su zona". A partir 2020 la prohibición se extiende al interior de la M-30 (excepto para residentes); en 2023 también en la M-30; y en 2024 la restricción afectará ya a todo el término municipal, pero aún solo para los coches de fuera de Madrid. Habrá que esperar a 2025 para que la prohibición sea aplicable también a los residentes.

¿Habrá refuerzo del transporte público?

El Ayuntamiento de Madrid prevé poner en marcha de manera inmediata un dos autobuses gratuitos y cero emisiones que recorrerán dos ejes del distrito centro. Uno desde San Bernardo a Puerta de Toledo y otro de Moncloa a la Avenida Felipe II (Goya). Además, habrá otro autobús más de la EMT que recorrerá el "perímetro" de Madrid Central, aunque este tendrá coste para los usuarios.

¿Qué medidas hay previstas para los carriles bici?

Madrid 360 "reordenará los itinerarios ciclistas". Eso implica que se suprimirán, ha avanzado el alcalde de Madrid, "los carriles bici que entorpecen el tráfico". El de los bulevares y el de la calle Toledo son los dos que están en el punto de mira. El servicio de bicicletas públicas BiciMad continuará operativo con las ampliaciones de estaciones previstas por el anterior Gobierno.

El Ayuntamiento también se compromete, en este plan, a crear nuevos carriles bici y ciclocarriles (calzadas compartidas con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en las que se mezclan, sin separarse por zonas, los vehículos y las bicicletas).