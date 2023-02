Auge y caída del intendente Vacas, el cargo policial de Almeida cesado por insultar a Pedro Sánchez

“El comisario Vacas es en sentido figurado un monstruo que ha ido creciendo dentro del cuerpo de la Policía Municipal y que el Gobierno de Almeida ha estado alimentado sin que nadie levantara la voz. Ahora, después de protagonizar su enésima polémica, y ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, no han tenido más remedio que dejarle caer”. Quienes dicen esto son mandos de la Escala Técnica de la Policía Municipal, y antiguos compañeros del intendente José Luis Rodríguez Vacas, recientemente apartado del cargo de comisario jefe de la Unidad de Servicios Especiales (U.S.E.) por parte de la cúpula de la Policía Municipal, que alegó “pérdida de confianza”, tras los graves insultos y frases amenazantes que lanzó contra Pedro Sánchez desde su perfil de Facebook . “Vete de este país o de este mundo hijo de la gran puta y deja que podamos vivir”, escribió en la red social.

Dichos comentarios, que Vacas luego borró, han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del Gobierno municipal que preside José Luis Martínez-Almeida, que el jueves de la semana pasada forzaba la destitución de Vacas del actual cargo que ostentaba, cuyo cometido era, precisamente, el de colaborar con la Policía Nacional en los desplazamientos por Madrid de los mandatarios nacionales e internacionales, entre ellos el propio presidente del Gobierno y su séquito. Según fuentes municipales, su misión era “ordenar cortes de tráfico y abrir paso a las caravanas de autoridades para garantizar su seguridad vial”. Pero el intendente Vacas dejó ver que no tiene ninguna simpatía al líder de socialista, al que teóricamente debía de proteger. “¿Cómo iba a seguir en su cargo después de sus insultos?”, preguntaron los portavoces de la oposición a Almeida.

La apertura de un “expediente informativo” fue anunciado por la delegada de Seguridad y Emergencia, Inmaculada Sanz –de cuyo departamento depende la Policía Municipal–, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que la Cadena Ser publicara la última polémica de este controvertido mando policial por esos comentarios contra el presidente del Gobierno. Lo que sorprendió es que en un principio, tanto Sanz como sus portavoces, no dieran gran transcendencia a estos graves insultos y los enmarcaron en meras “opiniones personales”, dando a entender que no tomarían medidas disciplinarias contra el agente al ser un “funcionario” y no poderse cesar. Sin embargo, la presión ejercida por los medios de comunicación y sobre todo por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, escandalizados por esta nueva polémica del intendente, terminaron por forzar al Gobierno municipal del PP y Ciudadanos a anunciar la caída del 'intocable' Vacas , además de la apertura de ese nuevo expediente para determinar - según dijeron a preguntas de elDiario.es- si sus manifestaciones “eran constitutivas de algún tipo de delito”.

Lo cierto es que pese a esta declaración de intenciones del Gobierno de Almeida, no hay tal cese porque Rodríguez Vacas continuará trabajando en el Consistorio ya que al ser funcionario de carrera, no pueden hacerlo “salvo en casos muy excepcionales”, solo trasladarlo a otro puesto dentro de la institución. Según han explicado fuentes del área de Seguridad y Emergencia Vacas está ahora “a la espera de destino” en la Dirección General de la Policía Municipal de la Casa de Campo, sin responsabilidad alguna, aunque, según ha podido saber esta redacción, en breve podría ser destinado a otra Unidad, la de de Procedimientos y Normas. Fuentes del Ayuntamiento ni confirman ni desmienten esta información y se limitan a señalar que el expediente que se le ha abierto “lleva su tiempo y su apertura y desarrollo está reglado”. “Hay distintos trámites con diferentes plazos de resolución, por lo que no es posible dar un plazo estimado de resolución”, añaden desde el consistorio.

Una trayectoria jalonada de polémicas con el Gobierno de Almeida

José Luis Rodríguez Vacas tiene 45 años y es licenciado en Derecho. Ingresó en la Policía Municipal de Madrid en 2015 con su oposición al cuerpo aprobada, y estuvo destinado en Alcalá de Henares hasta que en 2017 fue enviado a la unidad de San Blas-Canillejas de la capital. Eran tiempos del mandato de Manuela Carmena, la exjueza que llegó al gobierno municipal en una plataforma impulsada por Podemos, un partido con el que precisamente Vacas no simpatiza nada, como se puede comprobar en sus perfiles de las redes sociales. Poco se cuenta de él durante esa etapa.

Cuatro años más tarde el intendente Vacas fue encargado de la Unidad de Protección Corporativa de los concejales y cargos del Ayuntamiento de Madrid . Por entonces el Gobierno ya había cambiado de manos y José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos) habían logrado formar una coalición de Gobierno gracias al apoyo de Vox. Es a partir de ese momento cuando su nombre comienza a ser ya la comidilla de muchos.

En febrero de 2022 Vacas se vio envuelto en una fuerte polémica al ser quien supuestamente autorizó acudir a los funerales de la madre del subinspector del Cuerpo, Luis Morcillo, a varios agentes vestido con trajes de gala –como ya habían hecho también con anterioridad en el funeral del padre- algo que al tratarse de un acto de carácter privado, prohíbe el reglamento. El director General de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, ordenó abrir un expediente disciplinario a los agentes. Al final, el episodio le costó a Vacas dos semanas de empleo y sueldo y pérdida del escalafón. Y a Morcillo 7 días de empleo y sueldo y también pérdida de escalafón

Ahí no acabó la cosa porque en septiembre de aquel mismo año, Vacas volvió a ser el protagonista de otro controvertido episodio al presentase a una pruebas de promoción interna de comisario, cuando no cumplía con los requisitos requeridos de antigüedad. Fue la concejala y entonces portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, la que denunció la irregularidad y al final Vacas fue excluido de las pruebas.

Precisamente, las oposiciones a Policía Municipal han estado en el punto de mira de varios grupos municipales a lo largo de este mandato de Almeida, siendo Higueras la portavoz que más caña ha metido al Gobierno de Almeida por los numerosos escándalos que se han ido destapando en torno a las pruebas.

Pero el incidente más grave en el que se ha visto involucrado Vacas data de septiembre de 2022, un caso por el que tiene aun abierto un expediente disciplinario. Fue cuando acudió junto con otras personas a un club de intercambio de parejas del distrito de Retiro de Madrid, vestido de paisano pese a que ese día estaba como Jefe de Guardia de todo Madrid, e intentó que les dejaran pasar al local sin pagar. Al ver que no conseguía su propósito esgrimió su condición de mando de la Policía Municipal y accedió a la sala con la amenaza de hacer un registro. Luego se supo que uno de esos acompañantes era un opositor. Según publicó el diario El Mundo, se trataba del cabo de la Policía Local de Alcalá de Henares, J. V. T., que casualmente opositaba para inspector de la Policía Municipal de Madrid, pruebas en las que el intendente formaba parte del tribunal calificador como vocal.

Como consecuencia de aquello se le abrió un expediente y fue enviado a la Unidad de Servicios Especiales (U.S.E.). “Todo un ascenso”, afirman con indignación mandos de la policía municipal consultados por esta redacción que prefieren quedar en el anonimato por temor a represalias . “Era un mensaje perverso, que venía a decir que en lugar de castigarle, le iban a premiar y a poner donde podía tener aún más responsabilidades y competencias”, lamentan estos mismas agentes.

Una animadversión pública contra Sánchez y Podemos

La animadversión de Rodríguez Vacas por el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, y su afinidad a Vox, no era ningún secreto entre sus compañeros del Cuerpo. “Siempre ha sido muy visceral. Sus salidas de pata de banco han sido la comidilla de todos, pero nadie le paraba los pies”, señalan mandos de la Escala Técnica de la Policía Municipal que no han ocultado estos días su malestar por el comportamiento de Vacas. A la vez, lamentan “el silencio y la ausencia de condena de los mandos superiores y de aquellos los sindicatos del sector que antes -en tiempos de Carmena- protestaban por todo pero ahora callan ante estas manifestaciones de odio”. Creen que el comportamiento del comisario Vacas “pone en entredicho” la “imparcialidad” en el ejercicio de sus funciones y “daña nuestra imagen y la de los que cumplimos con la legalidad y defendemos la democracia”, afirman estos cargos.

Los socialistas, especialmente, se apresuraron a anunciar que pensaban llevar a Pleno del próximo martes este nuevo escándalo de Vacas. El portavoz de Seguridad y Emergencias, Ramón Silva, considera que el intendente es “una deshonra para el Cuerpo de Policía municipal”. Pero ante la decisión de Almeida de 'cesarle', han retirado sus preguntas al alcalde.

También se llevaron las manos a la cabeza en Más Madrid. El concejal Miguel Montejo considera que Vacas “es un ejemplo más de cómo Almeida ha convertido Policía municipal en un cortijo de intereses completamente ajenos a la función del Cuerpo que, lejos de depurar las irregularidades, las está fomentando”.

Las preguntas que se hacen ahora son “¿Por qué han estado tanto tiempo protegiendo a un mando de policía con estos antecedentes?”; “¿Cómo puede ser que no haya bastado para retirarle de cualquier responsabilidad operativa al pillarle ”in fraganti“ en un abuso de poder intolerable en un local de intercambio de parejas en Retiro o tras haber participado en un Tribunal de Oposición –que aún está investigando el juez y fiscalía– del que ha tenido que dimitir porque la persona que le acompañaba en el local de intercambio era uno de los candidatos?”, añade Montejo.

Su cercanía con Morcillo

La respuesta que dan todas las fuentes consultadas es que Rodríguez Vacas ha sido hasta la fecha “el ”protegido de José Luis Morcillo“, el subinspector de la Policía local de Madrid al que definen como ”una persona muy manipuladora“ y a quien dicen que ”el actual director general del Cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, ha estado a su vez promocionando desde la llegada del PP al poder municipal“. ”Era su capataz“, afirman dichas fuentes.

Precisamente Morcillo es otra de las figura más controvertidas de la Policía Municipal. En la etapa de Manuela Carmena se le abrieron sendos expedientes, uno de ellos por ordenar por su cuenta una segunda inspección en una discoteca relacionada con el grupo empresarial de Miguel Ángel Flores –condenado por el caso de Madrid Arena en donde fallecieron varias personas-. Morcillo presuntamente maniobró para evitar la sanción al local por no cumplir con los requisitos autorizados y ahorrar a la empresa una fuerte sanción

También fue investigado por intervenir en un contrato de seguridad del distrito de Chamartín, siendo acusado de haberlo manipulado para que se lo llevara la empresa de un amigo, un extremo que no se llegó a demostrar. Al final, ante las denuncia de la empresa que se sintió perjudicada, se anuló el contrato adjudicado a dicha empresa de seguridad.

“Morcillo y Vacas son lo contrario a lo que se supone que deben representar los mandos de la Policía Municipal”, sentencian las voces críticas del Cuerpo.