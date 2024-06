La oposición carga contra Almeida por “vender humo” con la vivienda y el alcalde responde: “Su plan es solo la pancarta”

El debate sobre el estado de la ciudad celebrado este martes en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid ha servido para poner de relieve las dos visiones absolutamente contrapuestas del modelo de la ciudad. Por un lado, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y, por otro, la de los grupos de la oposición: Más Madrid, PSOE e incluso de Vox.

La principal discrepancia se da, sobre todo, en materia de urbanismo y vivienda, un área sobre la que el regidor madrileño no para de presumir asegurando que su Gobierno ha puesto ya en marcha un ambicioso “plan de vivienda social para aquellas personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad” y entre el que ha incluido “la generación de más de 16.000 viviendas de alquiler asequible” que quieren finalizar en este mandato.

Sin embargo, tanto la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, como la del PSOE, Reyes Maroto, le han acusado de “vender humo”, favorecer a los fondos buitres que “compran edificios enteros para expulsar a los vecinos de sus casas” y aplicar “un urbanismo feroz”. “La vivienda para ustedes es una mercancía, no un derecho”, han resumido en sus intervenciones.

La portavoz del PSOE ha rebatido su triunfalismo y su afán “privatizador” de todo lo que se le ponga por delante porque “se creen que Madrid es su parque temático”. “Usted y Ayuso se han convertido en insumisos de la ley de Vivienda. Su modelo urbanístico es vender suelo público, favorecer los pelotazos y la descapitalización del patrimonio de Madrid”, ha dicho Maroto.

Maestre, por su parte, ha recordado al alcalde que muchos esos pisos que está entregando ahora ya fueron impulsado durante el mandato de Manuela Carmena y él se está aprovechando de ese legado. También ha aprovechado para defender una “tasa turística” con el fin de frenar el fenómeno del turismo que ya se está convirtiendo en un auténtico problema para Madrid, y ha reprochado además a Almeida que defienda “los hoteles ilegales y los pisos turísticos” que el Ayuntamiento ha permitido que proliferen.

El alcalde, en su réplica, ha dejado caer una acusación contra los concejales de Más Madrid, sin pruebas y sin concretar a quién la dirigía. Después de decir que “los madrileños no se merecen la oposición que hay en el Ayuntamiento, que no ha sido capaz de hacer una sola propuesta”, ha interpretado que Maestre no quiere que “nadie pueda tener más de una vivienda en la ciudad”. Y a renglón seguido ha afirmado: “Señora Maestre en ese caso le digo ya que habla usted de fondos buitres mire a los que hay sentados en su grupo municipal,” algo que Almeida cree que se comprobaría “consultado las declaraciones de bienes” de sus concejales. “A ver si son ustedes los primeros que van a tener que aplicarse esa norma y tener que vender alguno de los muchos bienes inmuebles que tienen”.

“La máquina del fango”

Almeida, que estrena su primer año de mayoría absoluta, ha utilizado su primera intervención, de más de una hora, para presumir de su gestión, pero ha terminado enzarzándose con la dos portavoces de la izquierda sobre quién tiene la culpa de la “crispación” y la “confrontación” y sobre quién “insulta más”, lanza “más bulos” o “chapotea” más en la máquina del fango“. Las alusiones a la ”corrupción“ del Gobierno de Pedro Sánchez y de su mujer o al ministro Óscar Puente así como a diversos asuntos de política nacional no han faltado durante el largo Pleno extraordinario por parte del alcalde y del portavoz del PP, Carlos Izquierdo, que ha ejercido de 'palmero' del gobierno municipal.

A su vez la oposición ha sacado a colación el recibimiento y la condecoración concedida por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al presidente argentino Javier Milei o la declaración de su pareja ante el juez.

Maestre y Maroto han echado por tierra el triunfalismo del alcalde recordándole y le han acusado de haber traspasado “todas las líneas rojas de la política”. “Ha renunciado a gobernar y se ha dedicado solo confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha llamado hasta 'puto amo'”, utilizando el Pleno “para insultar al presidente y al PSOE”, ha señalado Maroto. “Es urgente parar la impunidad con la que gobiernan”, ha sentenciado la socialista.

Maestre: “Madrid es la pera limonera, la monda lironda”

Por su parte, Maestre ha descalificado este primer año de mandato de Almeida, caracterizado a su juicio por “pocas novedades pero mucha soberbia”, mientras advertía al alcalde de que “una mayoría política no significa tener un poder absoluto”. La portavoz de Más Madrid ha resumido la visión que tiene el Partido Popular de Madrid: “Todo lo que no funciona es culpa de la izquierda...el presidente del Gobierno es un hijo de puta y se puede decir con muchísima soltura y alegría”.

Luego ha aprovechado para ironizar: “Madrid es lo mejor de lo mejor, la pera limonera, la monda lironda, está en el mejor de sus momentos y si alguien señala algo que va mal es porque es un envidioso o un rencoroso”. La portavoz de Más Madrid ha concluido advirtiendo de que su partido, como principal grupo de la oposición, “va a evitar que esta ciudad vuelva a ser saqueada”.

Almeida ha sentenciado en su última intervención: “Qué penita de oposición”. A Maestre le ha dicho que había hecho “un discurso del 'yo, yo, yo'”, “suave” en las formas en la línea de Yolanda Díaz“, pero ”más lógico de la extrema izquierda y de los líderes de Podemos, Ione Belarra y de Pablo Iglesia“. ”Ustedes no conectan con las inquietudes de los madrileños“, le ha espetado, ”no tienen plan solo de supervivencia, de pancarta“. A Maroto también le ha recordado los insultos que ella en alguna ocasión le ha lanzado: ”Me ha llamado 'terrorista' y tiene la desfachatez de decir que yo he traspasado todas las líneas rojas“, se ha quejado.

Por meterse hasta se ha metido con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, con el que Almeida ha terminado enfrentado y al que ha acusado de haberse “convertido en caricatura de sí mismo” y de hacer seguidismo del “sanchismo”.

El PP defiende que “Madrid va como un tiro”

Por su parte el representante del PP, CarIos Izquierdo, ha hecho una cerrada defensa de la gestión del alcalde y ha arremetido contra Maroto y Maestre por su “catastrofismo” y porque “todo les parezca mal”. “Madrid va como un tiro aunque a ustedes les siente como un tiro la mayoría absoluta que logró el alcalde en las últimas elecciones municipales”, ha sentenciado.

“¿Está mejor Madrid mejor hace un año, y mejor que cuando gobernaba Carmena?” ha preguntado en alto el portavoz del PP, que se ha respondido a sí mismo, “claramente, sí”, ha zanjado.