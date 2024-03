Almeida y Vox tumban sin debatir la propuesta del PSOE sobre las amenazas del Gobierno de Ayuso contra elDiario.es

El alcalde quiso ese viernes que evitar posicionarse públicamente sobre las amenazas y bulos sufridos en los últimos días por periodistas de elDiario.es provenientes del jefe de Gabinete de presidencia, Miguel Ángel Rodríguez. Almeida y su grupo municipal rechazaron que llegara a debatirse en el Pleno una moción de urgencia del PSOE en la que pedía defender la libertad de expresión y condenar los ataques sufridos por los profesionales de este periódico.

Los votos del PP y de Vox tumbaron la propuesta socialista antes de llegar ni siquiera a su debate. Al tratarse de una moción de urgencia, los grupos políticos analizaban si era pertinente abordarla y después hubieran expresado sus pareceres en sus respectivos turnos. Pero el partido de Almeida prefirió no dar la réplica a Enma López, la edil encargada de defender la proposición, y usó su mayoría absoluta para acabar con el punto y cerrar el Pleno de este viernes.

“Sin periodismo libre no hay democracia, necesitamos periodistas libres que informen con veracidad, autenticidad y sin someterse al mandato de ningún poder político, económico e ideológico”, abría su exposición López. “Todo eso es muy difícil cuando están recibiendo amenazas por parte de Miguel Ángel Rodríguez”, añadía. Luego advertía al resto de concejales: “Les toca pronunciarse, si no lo haces estarán siendo cómplices de las amenazas y de la ley del silencio”.

Justo antes de este punto el PP había aceptado debatir otra moción de urgencia llevada por Vox para apoyar las protestas contra el régimen cubano. En este caso, el partido de Almeida apoyó el debate y también el contenido de la propuesta.

La propuesta del PSOE sobre la libertad de expresión tenía dos puntos, uno que proponía al Ayuntamiento de Madrid “reiterar su compromiso y defensa del artículo 20 de la Constitución Española que reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión sin que puedan existir injerencias, amenazas, ni presiones por parte de los poderes públicos a los profesionales que ejercen esta actividad”.

El segundo punto condenaba explícitamente al Gobierno de Ayuso, que a través de su jefe de gabinete escribió a una periodista de elDiario.es por Whatsapp la frase “os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”. El texto que se había propuesto debatir en Cibeles decía así: “El Pleno del Ayuntamiento de Madrid expresa su firme condena ante los intolerables, inadmisibles y graves ataques a la libertad de prensa y el señalamiento a los profesionales de los medios de comunicación por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

El equipo de Reyes Maroto recordaba en la justificación de su propuesta que “acusar a los medios de comunicación de asaltar viviendas de forma violenta, como si de un grupo terrorista se tratara o señalar a periodistas y difundir sus nombres y sus fotografías cuando únicamente buscan verificar una información, son intentos de intimidación que desacreditan a cualquier institución o responsable público”, en alusión al bulo difundido este martes por Miguel Ángel Rodríguez, que afectaba a periodistas de elDiario.es y de El País. También mencionaba la “soberbia, crueldad y altanería” por parte de algunos responsables públicos.

A lo largo de la mañana, desde la derecha se propuso al PSOE cambiar la moción por una declaración institucional en apoyo de la libertad de prensa, pero sin citar explícitamente las presiones ejercidas por el Gobierno de Ayuso. Los socialistas lo rechazaron y publicaron que el texto era el mismo que se aprobó esta semana en la Asamblea de Madrid. “No se han molestado ni en cambiar el encabezado”, lamentaba Enma López.

El Pleno ya se inició a primera hora de la mañana con una fuerte tensión entre el alcalde y los dos grupos de izquierda de la oposición, Mas Madrid y PSOE a cuenta de la corrupción el caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.

El fuego lo abría la portavoz socialista, Reyes Maroto, que ha preguntado a Almeida si iba a exigir la dimisión de la presidenta regional dado que “cada día conocemos nuevas informaciones que indican que es partícipe a título lucrativo de un presunto delito cometido por su novio, con el que convive en dos lujosas viviendas situadas en un acomodado distrito de Madrid. Maroto ha recordado al alcalde que ese supuesto fraude de 350.000 euros tiene su origen en una denuncia penal de la Fiscalía. ”No es una inspección. No es un caso que está impulsado por Moncloa [como repiten todo el PP y la propia presidenta]. Ha sido la Fiscalía a instancias de la Agencia Tributaria“, ha sentenciado la socialista.

Maroto ha proseguido recordando que Ayuso está intentando por todo los medios que no se hable de nada que la pueda perjudicar. Su partido, le ha dicho la exministra, “ha logrado que la vida pública madrileña se resuma en tres palabras: cañas, fruta y Maserati”, marca esta última del coche que adquirió Alberto González Amador con las comisiones cobradas por la venta de mascarillas durante la pandemia.

El alcalde se ha despacho luego a su gusto y le ha replicado que Ayuso “no debe dimitir, pero usted sí, señora Maroto”, para asegurar que hacía tiempo que no se veía en un Pleno de Cibeles un ejemplo de “machismo más sectario, vomitivo y repugnante” por pedir responsabilidades a la presidenta de actuaciones de su pareja. Almeida ha sacado a colación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por sus “negocietes” con Air Europa, compañía a la que rescató el Gobierno por sus pérdidas. “Ustedes están muy nerviosos porque son la corrupción, porque el PSOE es indisociable de la corrupción. Pedro Sánchez es un corrupto estratosférico, le mires por donde le mires tiene corrupción, en su casa, en su partido y en su Gobierno”.

A la bronca se ha unido después Rita Maestre que ha calificado de “miserables” a todos aquellos que hayan hecho negocios en pandemia aprovechando su situación, en referencia velada tanto al llamado ‘caso Koldo’, como al de los empresarios Luceño y Medina, o ahora al de la pareja de Ayuso. Y ahí se ha montado otro lío dado que, en su réplica, el alcalde ha acusado al veterano concejal de Más Madrid, Félix López Rey, de “defraudar” también a Hacienda“. ”Tápese un poco, tiene una persona detrás condenada por defraudar 120.000 euros“, le ha soltado a Maestre. Además, ha añadido que el edil de su grupo es el ”mayor experto“ en viviendas al poseer ”seis“ en Madrid, unas acusaciones que han indignado al aludido que ha pedido al presidente del Pleno, Borja Fanjul, del PP, que le dejara intervenir tras lanzar desde su mesa a Almeida un ”sinvergüenza“. ”Yo soy una persona honrada y usted es un cara dura“, le ha lanzado, asegurando que esa información es falsa. Luego ha pedido al alcalde que se retractara de esas acusaciones por ”atentar contra su honor“. ”Si no, le emplazaré donde sea necesario“, ha dicho. ”Es una vergüenza que el alcalde de Madrid utilice mentiras para enmarañar y tratar de tapar las corrupciones ustedes“. Fanjul ha tenido que llamarle al orden tres veces aunque al final López Rey no ha sido expulsado del Pleno.

La crispación ha continuado durante el resto de la mañana con otro sinfín de insultos y reproches entre el PP, PSOE y Más Madrid, aderezado con las intervenciones de los representantes de Vox, siempre salidas de tono.

Almeida también ha hecho referencia, en otro punto del orden del día a la sentencia de Filomena, que, según se jacta, le da la razón y obliga al Gobierno de Sánchez a pagar lo que solicitaba el Ayuntamiento por los daños sufridos en Madrid. “No hay madrileño más desagradecido que Pedro Sánchez”, ha señalado el alcalde, mientras volvía a acusar al presidente de no haber hecho “nada por la ciudad” cuando la asoló aquel temporal.

Como es habitual, durante los debates se han sucedido las críticas contra el presidente del Pleno, Borja Fanjul, al que el PSOE y Más Madrid siguen acusando de “sectarismo” y de no defender a todos los grupos municipales por igual cuando reciben descalificaciones del contrario. Pero él se ha defendido relatando varios de los improperios que se han entrecruzado los concejales tanto del PP como de la oposición, no solo este viernes sino en otras sesiones.

____

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.