El Ayuntamiento de Madrid abordará una moción de condena al Gobierno de Ayuso por sus amenazas a periodistas de elDiario.es

Las amenazas y bulos que han recibido los periodistas de elDiario.es desde que destapara la investigación judicial por fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid van a llegar al Ayuntamiento este viernes. El Pleno de Cibeles abordará una moción de urgencia con la que el PSOE busca la condena unánime a los “intentos de intimidación” lanzados durante los últimos días por el Gobierno de Ayuso.

Los partidos tendrán que decidir el debate de una moción registrada por los socialistas, a la que ha tenido acceso este periódico y que cuenta con dos partes. La primera explica que “el Ayuntamiento de Madrid reitera su compromiso y defensa del artículo 20 de la Constitución Española que reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión sin que puedan existir injerencias, amenazas, ni presiones por parte de los poderes públicos a los profesionales que ejercen esta actividad”.

El segundo punto condena explícitamente al Gobierno de Ayuso, que a través de su jefe de gabinete escribió a una periodista de elDiario.es por Whatsapp la frase “os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”. El texto que se podrá debatir en Cibeles dice así: “El Pleno del Ayuntamiento de Madrid expresa su firme condena ante los intolerables, inadmisibles y graves ataques a la libertad de prensa y el señalamiento a los profesionales de los medios de comunicación por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

El equipo de Reyes Maroto recuerda en la justificación de su propuesta que “acusar a los medios de comunicación de asaltar viviendas de forma violenta, como si de un grupo terrorista se tratara o señalar a periodistas y difundir sus nombres y sus fotografías cuando únicamente buscan verificar una información, son intentos de intimidación que desacreditan a cualquier institución o responsable público”, en alusión al bulo difundido este martes por Miguel Ángel Rodríguez, que afectaba a periodistas de elDiario.es y de El País. También menciona la “soberbia, crueldad y altanería” por parte de algunos responsables públicos.

El PSOE considera que “ninguna institución y/o responsable público debería permanecer en silencio” ante “las graves amenazas dirigidas a algunos medios por parte del Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, D. Miguel Ángel Rodríguez, con expresiones del tipo: Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar; y la descalificación sistemática contra el periodismo riguroso, honesto y que busca la verdad, sumado al intento de desacreditar y hundir la credibilidad de sus profesionales”.

También lamenta que “lejos de mostrar su condena, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su complicidad con los ataques respondiendo a ver si ahora no nos podemos enfadar con gente de confianza”.

La moción de urgencia se abordará al final del Pleno de este viernes del Ayuntamiento de Madrid, que comenzará a las 9.15 horas. Los partidos tendrán primero que votar si aceptan el carácter de la urgencia y, si cuenta con mayoría favorable, pasaría a ser debatido por los grupos políticos. El PP cuenta con mayoría absoluta, por lo que depende de José Luis Martínez-Almeida que se debata la propuesta y que salga o no adelante.

