Cambios en el contenedor amarillo de Madrid: el Ayuntamiento amplía los residuos que se deben tirar en él

El 2024 arranca en Madrid con nuevos precios en algunos servicios como el taxi, con más restricciones a los coches contaminantes y con un cambio importante a la hora de reciclar para todos sus ciudadanos. El Ayuntamiento acaba de ampliar el tipo de residuos que se pueden meter en el contenedor amarillo (el de envases) cada día.

En una resolución del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el equipo de Almeida explica que, a partir de esta semana, “además de los envases de plástico, metal, madera y brik, que ya se estaban recogiendo” en el contenedor amarillo, se deberán introducir en él “los residuos de plástico y metal no envases que no estén sujetos a otro sistema de recogida separada”. Además, añade que “estos residuos no podrán superar el tamaño de la boca del contenedor amarillo”.

El cambio ya estaba en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular, pero se ejecuta un año después de su aprobación. De esta manera, los madrileños deberán introducir en el contenedor de envases no solo los tetra briks, los envases de plástico, las latas de conserva o los botes de aerosol, sino también todo tipo de elementos de plástico o metal que no se pueda reciclar en alguno de los otros contenedores.

De forma más sencilla, los ciudadanos han de tener en cuenta que el contenedor de envases pasa a ser ahora un contendor de materiales en el que introducir la mayoría de objetos de plástico y metal para reciclaje. Los cartones y papeles seguirán yendo al contenedor azul, y los orgánicos al marrón.

¿Cuándo se recogen los contenedores amarillos?

Madrid dispone de un sistema de recogida selectiva que diferencia el momento del día en el que se retira el contenedor amarillo. En función de su ubicación en la ciudad, puede ser recogido por la mañana, por la tarde o por la noche.

Este mapa recoge los diferentes momentos de recogida: