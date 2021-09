Lo que debes saber antes de contratar el transporte de un vehículo por Europa

Tal vez no te hayas visto nunca en esta necesidad, pero de un día para otro puede que te haga falta enviar un vehículo a otra parte de Europa y no sepas muy bien cómo tienes que hacerlo. No te preocupes, porque el servicio de traslado de coches, motos y similares está muy asentado en el viejo continente y las posibilidades de hacerlo son asequibles para cualquier persona.

En primer lugar has de conocer que para mover un automóvil de un lugar a otro es necesario cumplir una serie de normativas y procedimientos, que definen la documentación necesaria para el transporte. En la Unión Europea todo se rige a través de la legislación del convenio CMR, que regula de forma general el transporte de mercancías por carretera y establece las condiciones en las que se realiza el envío.

Todas las gestiones necesarias para este tipo de transportes quedarán reguladas en un contrato basado en este convenio, que habrá de recoger los datos personales de quien solicita el transporte del automóvil, los de la compañía que va a ejecutar este servicio, el día, hora y lugar de entrega y la fecha y lugar en los que está prevista la descarga del vehículo. A todo esto hay que añadir toda la documentación necesaria para el material transportado, especialmente si va a atravesar varias fronteras (facturas, matriculaciones, papeles para las aduanas, certificados de varios tipos, etc). La compañía encargada del transporte te facilitará un listado completo de los documentos necesarios para efectuar el desplazamiento.

Los precios para este tipo de traslados son muy variados y en él se mezclan muchos factores a tener en cuenta: has de ser consciente de que el coste final del servicio dependerá del vehículo que desees transportar, su estado de conservación y, sobre todo, la distancia que sea necesaria cubrir desde el punto de origen al destino. También influirá la premura con la que quieras hacer el envío, ya que muchas empresas ofrecen servicios más económicos y pausados o más caros y urgentes, en función de las necesidades del cliente.

A la hora de contratar este servicio, es importante hacerlo con una compañía con experiencia en el transporte de vehículos. Una empresa como por ejemplo Eurotransportcar, líder en el sector de transporte de automóviles en Europa con más de un millón de unidades trasladadas en los últimos 12 meses y más de 15 años de experiencia a sus espaldas.

La citada compañía ofrece servicios de transporte de vehículos como coches o motos de forma individual entre dos puntos elegidos por el cliente, a través de cargas agrupadas en sus camiones portavehículos de grandes dimensiones, con transportistas verificados y cualificados. También es capaz de enviar una partida de vehículos agrupados de una sola vez, un servicio especialmente valorado entre las compañías de alquiler de coches.

Eurotransportcar cubre un servicio integral para que el cliente no se tenga que preocupar de apenas ningún trámite: desde la recepción del vehículo en el lugar designado, los trámites necesarios para que la documentación esté a punto para el envío y una flota de portavehículos que opera con las medidas de seguridad más estrictas. Todo dentro de un proceso en el que se ofrece la mejor atención personalizada para que sus clientes se encuentren cómodos ante un traslado que a priori les podría haber generado cierta incertidumbre.

Esta empresa cuenta con un equipo humano que se define como cercano y dinámico, en comunicación directa con los particulares y las compañías que contratan sus servicios. También asegura plazos de entrega rápidos y viables, con el compromiso de llegar a tiempo y, mientras se produce el traslado, monitorizar la localización del vehículo transportado en tiempo real, para mayor tranquilidad de sus clientes.

Para contratar un traslado a través de esta compañía, es posible hacerlo a través de su página web, por teléfono o bien mandando la información a través de correo electrónico.