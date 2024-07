¿Qué hacer cuando la muerte la causan quienes deberían salvar vidas?

Según informa Statista, el número de médicos que trabajan en los hospitales españoles lleva aumentando muy paulatinamente desde 2013. Si consultamos los datos aportados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), observaremos que la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana fueron las regiones de España que más profesionales sanitarios colegiados registraron en 2021. Ahora bien, para este artículo, nos interesa especialmente conocer la cantidad de casos en los que la actuación médica, lejos de salvar la vida del paciente, le puso el punto final.

El gráfico de Statista Research Department que hemos consultado en esta ocasión indica que, en 2016, se produjeron 841 casos de muertes por negligencia médica. Actualmente, esta cifra parece haber descendido a los 602 casos, según informa la Asociación El Defensor del Paciente. Para hacer frente judicialmente a estas circunstancias tan lamentables, están los despachos de abogados negligencias médicas, cuyos profesionales se han especializado en Derecho Sanitario.

A continuación, explicamos más detalladamente los servicios que Hidalgo Fernández Abogados ofrece a las personas que se han visto afectadas por una mala práctica médica y necesitan, al menos, una indemnización económica. Es cierto que esta cuantía no recupera a la persona fallecida (tampoco contribuye a restablecer por completo el estado de salud del paciente afectado), pero sí puede suponer una ayuda para salir adelante en su día a día.

Una rama del Derecho que fusiona justicia y sanidad

Tal y como refiere la Asociación Española de Derecho Sanitario, esta rama del Derecho fusiona las normativas legales con la medicina y la ciencia sanitaria. Así pues, los expertos en Derecho Sanitario están autorizados a gestionar los trámites por los que el paciente obtendrá su indemnización después de reclamar el daño físico y/o moral ocasionado por la falta de competencia o imprudencia del sanitario en cuestión.

Ejemplos de negligencias médicas más comunes

Entre los casos más frecuentes de negligencias médicas, se encuentran:

Prescribir medicamentos y tratamientos inadecuados para el paciente, por no haber revisado correctamente su ficha clínica.

para el paciente, por no haber revisado correctamente su ficha clínica. Falta de seguimiento del paciente enfermo , a fin de observar su evolución para determinar si ésta es o no favorable.

, a fin de observar su evolución para determinar si ésta es o no favorable. En los casos en los que se aplica anestesia, sea general o local, exceder la dosis adecuada , produciendo así efectos secundarios nocivos o causando, incluso, la muerte.

, produciendo así efectos secundarios nocivos o causando, incluso, la muerte. La infección hospitalaria , tan frecuente en quirófanos (cuando operan a pacientes oncológicos que, a su cáncer, ahora han de sumar también los llamados virus de hospital) es un ejemplo más de negligencia. Entre esta clase de microorganismos patógenos está el norovirus , que puede propagarse al entrar en contacto con superficies contaminadas que no se han higienizado de una manera adecuada.

, tan frecuente en quirófanos (cuando operan a pacientes oncológicos que, a su cáncer, ahora han de sumar también los llamados virus de hospital) es un ejemplo más de negligencia. Entre esta clase de microorganismos patógenos está el , que puede propagarse al entrar en contacto con de una manera adecuada. En relación con el punto anterior, se encuentra no esterilizar el material quirúrgico, lo que compromete indudablemente el estado de salud de los pacientes, a la par que contribuye a propagar la infección. Es una mala praxis que, sin embargo, sí resulta útil para favorecer el contagio.

Abogados que atienden a pacientes de toda España

Hidalgo Fernández Abogados tiene actualmente tres sedes físicas, ubicadas en Vigo, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. Para atender a los pacientes, dispone de dos horarios: uno, para la atención telefónica, y otro, para la presencial. Con más de 15 años de experiencia, este bufete cuenta con el 95% de los casos ganados. Su director, Álvaro Hidalgo Fernández, está licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, dispone de un Máster en Acceso a la Abogacía por la UAM y, por supuesto, también tiene el Máster en Derecho Sanitario y Bioética, por la Universidad de Castilla-La Mancha.A este currículum, cabe sumarle el de otros profesionales como Joaquín Botija Vidal, especialista en Derecho Procesal Civil y Negligencias Médicas; Alberto Martín Aguilar, especialista en Derecho Laboral, Incapacidades y Negligencias Médicas, y Carlos Pardo López-Molina, especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Negligencias Médicas.Al tener una formación tan amplia, los profesionales de Hidalgo Fernández Abogados pueden cubrir las negligencias médicas independientemente de las circunstancias en las que se hayan producido. Además, el bufete realiza una valoración del caso gratuita; algo que beneficia especialmente a quienes tienen dificultades económicas y, sin embargo, necesitan un asesoramiento.

Conseguir una defensa para casos de negligencias médicas

Hidalgo Fernández Abogados proporciona en su página web un formulario en el que la persona interesada ha de indicar obligatoriamente su nombre, un correo electrónico (el móvil es opcional) y un mensaje, en el que puede describir brevemente sus circunstancias para recibir una respuesta ajustada, desde el principio, a sus necesidades.En un plazo de 24 horas, el paciente obtendrá una contestación en la que se le indicará si su caso admite o no reclamación. En caso afirmativo, se procede a completar la asignación de un abogado especialista en negligencias médicas, que se ocupará de gestionar y tramitar la reclamación durante todo el tiempo que sea menester, hasta lograr su concesión. El procedimiento finaliza cuando se ha obtenido una sentencia o negociación extrajudicial.

Negligencias médicas que no sólo acaban en muerte

El año pasado, según la memoria que El Defensor del Paciente publica cada año, se denunciaron en España 12.071 casos de negligencias médicas. De todas ellas, tal y como se ha comentado anteriormente, 602 terminaron en muerte. Por fortuna, no han sido la mayoría. Sin embargo, descuidos importantes como no procurar el oxígeno adecuado a un bebé en el momento del nacimiento puede inducir a secuelas que, si no bloquean definitivamente la vida, sí pueden limitarla. Mismamente, esta hipoxia puede obstaculizar el desarrollo cognitivo del bebé, lo que se traduce en niños con dificultades de aprendizaje, expresión verbal, comprensión lectora, razonamiento... que podrían haberse evitado si se les hubiera procurado asistencia respiratoria en el momento inmediatamente posterior al parto.

Este caso y otros, como los errores en el diagnóstico o los diagnósticos tardíos (que suelen suceder cuando el médico obvia los síntomas que el paciente le indica que está experimentando), conforman situaciones con las que el equipo de Hidalgo Fernández Abogados está familiarizado.