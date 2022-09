No vale cualquier hosting: la rapidez y el servicio técnico son factores claves

Lanzarse a Internet ya no es tan complejo como hace unos años. Ahora, cualquier persona con inquietudes puede emprender y tener una web o un comercio electrónico. La cuestión es solo tener ilusión y un buen servicio de Hosting. Bajo este término encontramos una cuestión importante, el hosting es quien nos da soporte y alojamiento a nuestra web. De manera mayoritaria, el Hosting WordPress es el más común, ya que este CMS es el más habitual y utilizado. Pero siempre debemos tener en cuenta que un adecuado servicio es fundamental a la hora de tener éxito. ¿Deseas saber por qué?

Factores a tener en cuenta al elegir nuestro hosting

Servicios de hosting hay muchos, pero no todos son iguales. Actualmente, están en auge los que ofrecen un Servidor VPS. Ofrece lo mejor de un servidor dedicado, pero con las ventajas de tener un hosting compartido, y hablamos del precio. Este servicio consigue adaptarse a lo que necesitas, por lo que es una buena opción, tanto si estás empezando como si ya tienes experiencia. Lo mejor es que ofrecen unas velocidades competitivas, ya que el soporte puede configurarse mediante discos SSD, muchos más rápidos y fiables que los tradicionales. Y eso es un factor a tener en cuenta si no queremos que los clientes o visitantes se aburran y vayan porque la web vaya lenta. Como norma general, un usuario espera alrededor de 5 segundos a que la web se cargue. Si la tuya tiene un tiempo superior, es bastante improbable que vuelvan a visitarte. Esto cobra especial relevancia si tienes un comercio electrónico, ya que tus potenciales clientes buscarán tus artículos o servicios en la competencia.

Igualmente, si vas a poner en marcha una web habrás de Registrar Dominio. Debes elegir un nombre con el cual puedas identificar tu web o negocio y comprobar si está disponible. Tienes muchas opciones, no solo has de limitarte a los .com. Ya hay gran cantidad de dominios específicos que pueden venir muy bien a las características de lo que deseemos. Registrar un dominio puede llegar a ser muy económico, al igual que renovarlo de manera anual. Así que, un poco de imaginación bastará para que puedas tener tu dominio disponible y comenzar tu aventura en la red. El buscador te proporcionará información sobre si el dominio que has elegido está disponible o no, y las diferentes variables que puedes escoger. Dependiendo de aquella que elijas, tendrás un precio u otro. Tenlo presente a la hora de escoger bien tu dominio, piensa que es tu marca personal en internet.

Si hay algo que diferencia a un hosting competente a otro que no lo es tanto, es su capacidad de demostrar solvencia en los momentos clave. Son muchos quienes solo buscan un precio económico sin tener en cuenta otros factores. Y cuando ocurre alguna incidencia es cuando realmente se ve que lo más económico no es probablemente lo mejor. Es muy importante que tu servicio de hosting tenga radicados los servidores y el personal en España, la razón es muy simple: a la hora de requerir servicio técnico no tendremos que luchar contra la diferencia horaria ni el idioma. Las consultas y problemas se resuelven así de una manera más rápida y sin complicaciones innecesarias.

Si tu web sufre una caída a las 7 de la tarde y tanto los servidores como el servicio técnico están en Singapur, allí serán las 3 de la madrugada. No puedes esperar tantas horas para que la incidencia quede resuelta. Además, la lengua de uso será el inglés, y si no tienes los conocimientos suficientes, todo se va a complicar en exceso, ten en cuenta que el de internet se trata de un lenguaje técnico. De ahí la razón de confiar el servicio de hosting de tu web a una empresa que opere desde España.

Comenzar una aventura en la red, ya sea de carácter personal o mediante un comercio electrónico, es una posibilidad que tienes ahora a tu alcance. El resultado final de la experiencia dependerá mucho del tipo de servidor que elijas. No conviene tratar de escoger la primera solución que nos ofrezcan o encuentres, sobre todo si la ves demasiado económica. Lo más probable es que, a la hora de la verdad, sea mucho más difícil encontrar la solución a los problemas que surjan. Además, siempre hay algún tipo de incidencia, aunque sea pequeña, que debe ser resuelta en el menor plazo posible.

Apostar por una solución solvente, profesional, y que cuente con todos sus servicios radicados en España, es la mejor manera de garantizarse una pronta resolución de dudas y de problemas en caso de que se presenten. Así tu experiencia será mucho más positiva y podrás dedicarte a lo que realmente te interesa, trazar tu marca personal por Internet y emprender de la manera que has elegido.