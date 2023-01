Las pastillas para adelgazar que toman los famosos al descubierto

Desmontemos el mito de que las actrices y las modelos pueden comer lo que quieran, cuando quieran, y que siempre se mantendrán delgadas, esbeltas, sin un ápice de barriga y sin retención de líquidos. En absoluto: ¡esto no es así! Precisamente porque viven en el (despiadado) centro de atención, las estrellas están casi todas constantemente a dieta. Esto no significa necesariamente pasar hambre, sino seguir un régimen nutricional adaptado a sus necesidades, y tener algún truquillo que les permita mejorar los efectos de su régimen. Te damos una pista: casi siempre se trata de suplementos nutricionales naturales que ayudan a optimizar el trabajo de sus nutricionistas y entrenadores personales.

¿El motivo? Si algo busca una celebrity cuando quiere adelgazar es la rapidez, y, por supuesto, la eficacia.

¿Es posible que nosotros, unos simples mortales sin acceso a tanto glamour y exclusividad, también podamos conseguir nuestro peso ideal sin pedir un crédito? La respuesta es sí y para saber cómo exactamente conseguir nuestro objetivo volvemos a contar con la ayuda de Mar Maldonado Soria, biomédica especializada en pérdida de peso y asesora de famosos.

Con Mar vamos a analizar las pastillas para adelgazar más de moda y que contienen los ingredientes con más eficacia (científicamente probados), claramente teniendo en cuenta los últimos avances y los testimonios de los usuarios.

Estas pastillas adelgazantes pueden ser de gran ayuda para bajar de peso con mayor eficacia. Se trata de cápsulas que contienen extractos de plantas naturales en la cantidad adecuada, y que te ayudarán a acelerar la quema de grasa, funcionarán como saciantes del apetito, ayudarán a acelerar el metabolismo y a potenciar los procesos detox naturales.

Una premisa, lo repetimos: recuerda que estos suplementos naturales deben ir acompañados de una alimentación adecuada y de ejercicio físico para poder dar los máximos y mejores resultados.

Top 3 de las mejores pastillas adelgazantes

Como hemos dicho, los productos naturales para adelgazar son cada vez más demandados entre los famosos ya que permiten bajar de peso con un esfuerzo menor, de una forma más eficaz y siempresaludable. A continuación, te presentamos nuestro top 3 de las mejores pastillas para adelgazar rápido. Hemos considerado los siguientes parámetros: efectividad, facilidad de uso y relación calidad/precio:

1. Magrifit Flash

El Magrifit Flash es un suplemento natural que se ha posicionado como una de las mejores pastillas adelgazantes efectivas. Su fórmula combina 9 ingredientes 100% naturales, todos ellos respaldados por estudios científicos que confirman su eficacia.

Es uno de los productos más vendidos en España y no es para menos: las opiniones de la gente que lo utiliza son realmente positivas.

En mi opinión, es el suplemento más eficaz y más útil (sobre todo para aquellas personas que van a empezar una dieta): es el más completo (tanto en términos de ingredientes como de distintas acciones para el cuerpo - saciante, quemagrasas y energizante) y además su composición es muy limpia, ya que no contiene aditivos químicos y además es vegano, sin gluten y sin lactosa. Es un producto Made in Spain pero se comercializa con éxito también en Francia y en Italia, donde es un verdadero best seller. Lo puedes encontrar online y también en las farmacias más exclusivas.

Destaca principalmente por aumentar el gasto calórico, reducir el hambre y acelerar la quema de grasa, especialmente en el área abdominal, gracias a su combinación de extracto de té verde y cafeína, entre otros ingredientes.

Puedes ver el precio del Magrifit Flash haciendo click aquí.

2. Keyburn Plus

Las cápsulas Keyburn Plus de la marca Key Health Life representan una buena opción para todas aquellas personas que hacen regularmente deporte y quieren intensificar los procesos de quema de grasa. Su formulación a base de Café Verde, Guaraná y Pimienta Negra actúan a nivel del metabolismo, favoreciendo los efectos benéficos del deporte.

Otro aspecto muy interesante es que aporta energía antes del entrenamiento, consiguiendo que éste sea más efectivo y que la pérdida de grasa sea mayor.Por lo tanto, si buscas un complemento a tu rutina de ejercicio, este producto es el que mejor te puede ayudar a mejorar tus performance.

Puedes ver el precio del Keyburn Plus haciendo aquí.

3. Matcha Slim

En tercera posición de nuestro ranking encontramos el Matcha Slim de la marca BNH. Aunque no se trate del producto más poderoso para la quema de grasa, se trata de una alternativa muy interesante ya que contiene Matcha, una proteína vegetal rica en aminoácidos, lípidos, potasio y magnesio que ayuda a mantener un peso saludable. Además está enriquecido con Raíz de Malvavisco, un diurético suave y natural que ayuda a depurar el intestino.

Se trata de un producto con un formato cómodo para aquellas personas que prefieren no asumir pastillas: al ser una bebida, puede ser incluido como complemento de un desayuno saludable incrementando la ingesta de líquidos.

Como todos los productos de nuestro ranking, contiene únicamente ingredientes naturales y, además, es vegano.

Puedes ver el precio del Matcha Slim aquí.

Mejores pastillas para adelgazar de venta en farmacias

Si eres una persona que prefiere la compra en un punto de venta físico, puedes encontrar Magrifit Flash en farmacias selectas de España mientras que los otros dos productos se pueden encontrar exclusivamente online. ¿Nuestro consejo? Si tienes dificultad en encontrarlo la compra online es una opción mucho más fácil y rápida.

Existe una variedad muy amplia de pastillas adelgazantes (algunas más efectivas que otras). Nuestro consejo es que, si te animas a comprar un producto que no esté incluido en nuestro ranking te decantes por uno que al menos lleve cafeína y extracto de té verde, ya que la sinergia entre los dos ingredientes ha demostrado ser, en numerosos estudios clínicos, muy efectiva. Profundizando un poco más…

¿Cuáles son los ingredientes naturales más efectivos para adelgazar?

A la hora de comprar unas pastillas para adelgazar, te recomendamos asegurarte de que lleven por lo menos uno de los siguientes ingredientes:

Té verde: El té verde es un ingrediente ideal para la pérdida de peso, ya que contiene catequinas, unos activos que ayudan a aumentar el metabolismo y a quemar grasa.

Cafeína: La cafeína es un estimulante que ha demostrado aumentar el metabolismo y promover la quema de grasa. Su acción se potencia con las catequinas del té verde.

Cromo: El cromo es un mineral que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, y se ha demostrado que mejora el control de la glucemia, reduciendo la acumulación de grasa.

Fucus: El fucus es un alga muy efectiva para adelgazar, ya que ayuda a incrementar la sensación de saciedad..

Guaraná: El guaraná es naturalmente rico en cafeína y ayuda a incrementar el metabolismo basal.

Dieta adecuada, buen horario de sueño y ejercicio regular

Si quieres una ayuda en el proceso de adelgazamiento y quieres remodelar tu figura el proceso será más fácil con productos para adelgazar como los de nuestro ranking. También puedes echarle un vistazo a nuestro otro artículo sobre los quemagrasas.

No hay que ser una celebridad para perder grasa rápidamente, pero sí hay que tener fuerza de voluntad y seguir algunas recomendaciones básicas como: llevar una dieta equilibrada, descansar adecuadamente y hacer ejercicio regularmente. Con estos tres pilares conseguirás el éxito en tu proceso de pérdida de peso.

Además, es importante reducir la ingesta de grasas trans, azúcares y carbohidratos de alto índice glucémico, (como el azúcar o los cereales refinados), y, lo repetimos, es importante realizar ejercicio. Si no lo haces es poco probable que las cápsulas adelgazantes (por muy buenas y efectivas que sean) tengan el efecto esperado. Se trata de suplementos que facilitan el proceso, pero no son píldoras mágicas.