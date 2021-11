Un reportaje de Somos Chamberí gana el primer premio de la Mesa del Tabaco

El reportaje Un año de pandemia dentro de un estanco, escrito por Diego Casado y publicado el pasado mes de marzo en Somos Chamberí, ha recibido el primer premio en los galardones que convoca anualmente la Mesa del Tabaco, la asociación del sector que agrupa toda la cadena productiva de esta industria. El jurado del certamen ha reconocido "su originalidad, ya que permite descubrir cómo ha afectado la pandemia -y qué ha pasado un año después- a los expendedores, a través de lo vivido por un estanquero de Madrid".

El texto premiado narra cómo vivió Pepe Jimeno, el estanquero de la calle Blasco de Garay, cada una de las fases de la pandemia y cómo fue cambiando el barrio a su alrededor. Un ejemplo del periodismo de cercanía que practica el periódico Somos Chamberí desde su nacimiento y que fue reconocido en una entrega de premios celebrada este jueves 25 de noviembre en Madrid.

"Pepe me relató la avalancha de clientes antes del confinamiento, cuando vendió en seis horas el mismo tabaco que despachaba en una semana. También el silencio de después, solo roto por los sonidos de las ambulancias que pasaban por su calle", explicó el periodista Diego Casado al recoger el premio. "Me habló de las mañanas con olor a lejía y a amoniaco. De que el mostrador se convirtió durante un tiempo en el confesionario de todos los fumadores del barrio. Pero también me habló de la incertidumbre, de la dureza de un trabajo que a veces no parece tanto y de las horas que tuvo que echar cada semana para sacar adelante su negocio, cuando llegaron las vacas flacas".

Junto al VI Premio Mesa del Tabaco y en la misma ceremonia también se concedieron dos accésit a sendos trabajos periodísticos publicados este año. El primero de ellos titulado El patrimonio del tabaco agita La Vera, publicado en el diario Hoy Extremadura por Antonio J. Armero. El segundo recayó en el reportaje radiofónico Estanqueros, aquí unos amigos, elaborado por Manuel Delgado y emitido en Canal Sur.

El jurado que decidió los premios estuvo compuesto por relevantes figuras del periodismo económico. Esta fue su composición:

Íñigo de Barrón, expresidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Juan Tomás Delgado, redactor jefe de Economía de Vozpópuli.

Rubén Esteller, subdirector de El Economista.

Carlos Hernanz, adjunto al director de El Confidencial.

Manuela Martín, directora de Hoy Extremadura.

Miguel Ángel Noceda, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

María Jesús Pérez, redactora jefe de Economía de ABC.

Manuel del Pozo, director adjunto de Expansión.

Alfonso Vara, profesor de Periodismo Económico de la Universidad de Navarra.

Águeda García-Agulló, presidenta y directora general de la Mesa del Tabaco.

El de la Mesa del Tabaco es el segundo premio que recibe la redacción de los diarios Somos Madrid en este año, después de que los periódicos fueran galardonados en los galardones de CLABE, la principal asociación de editores española, como mejor medio local del año.

Somos Chamberí forma parte, junto a Somos Malasaña, Somos Chueca, Somos Tetuán y Somos Lavapiés del grupo de periódicos hiperlocales Somos Madrid, asociados a elDiario.es