Villacís mantiene el pulso con el PP por la destrucción de la pista de Cea Bermúdez, aunque reconoce “avances”

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha reconocido que el “avance” conseguido en la pista deportiva del Parque Móvil, en la calle Cea Bermúdez, “fuera mucho más” y reconoce que es un asunto en el que existe discrepancia entre los 'naranja' y el PP.

La Junta de Chamberí anula la licitación que troceaba la pista del Parque Móvil ante la presión de las familias

Una vez recepcionada la obra del Parque Móvil por el distrito de Chamberí quedaría un espacio de más de mil metros cuadrados, detallaba en julio la concejala de Ciudadanos responsable de Deportes, Sofía Miranda, donde “cabrán hasta dos canchas deportivas”. La propuesta ya estaba incluida en los motivos para la anulación de la primera licitación, que fue retirada por la fueerte oposición vecinal.

La socialista Natalia Cera ha lamentado en el Pleno de Cibeles que la pista del Parque Móvil sea vista como “una gran tarta a repartir”, para pasar a criticar que “no sea suficiente una pista troceada y con calles de la piscina que podrán usar un ratito por los colegios”. El PSOE demanda “gestión pública y una pista completa para el uso de los vecinos”.

Villacís, que ha recordado que la competencia en este caso es del concejal del distrito, Javier Ramírez, se ha comprometido “a seguir peleando por el interés de los vecinos”, especialmente el de los niños.

La vicealcaldesa ha reconocido que la situación no le “termina de convencer” y que la posición que tiene Cs “es distinta” a la del PP, a pesar de que ha afirmado que no discrepan en muchos casos.

“Me he sentado con los padres y no dudo de que ha habido un gran avance pero me gustaría que fuera mucho más. Esto no es una causa política sino de ciudad por la necesidad de apoyar el deporte base. Nuestras competencias son limitadas pero el trabajo demuestra cuál es nuestro compromiso”, ha declarado Villacís.