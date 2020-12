La concejalía de Centro permite por omisión que la terraza de El Espejo siga operando sin licencia

La sociedad Café-Restaurante El Espejo SA, que explota comercialmente el pabellón del mismo nombre situado en el bulevar del Paseo de Recoletos, a la altura del número 31, así como la terraza anexa a éste, está en plena guerra judicial contra la administración. Además de tener recurrida la sentencia que le obliga a abandonar el citado quiosco, una vez finalizada la concesión que disfrutó durante 30 años, opera sin licencia el velador contiguo, siendo de facto una mercantil doblemente okupa.

El Espejo, un pabellón ‘okupa’ sobre el Paseo de Recoletos

Desde la Junta Municipal de Centro de Madrid aducen que mientras aguardan la sentencia firme que posibilite la recuperación del espacio municipal del pabellón de El Espejo, ratificando el auto de marzo de 2020 donde se da la razón al distrito, no pueden actuar contra la mercantil. Pero los argumentos que esgrimen para tratar de explicar la inacción sobre la terraza ilegal de la misma sociedad no se sostienen.

Tanto el decreto genérico de mayo de 2020 por el que, de forma extraordinaria y con motivo de la Covid-19, se regulan las ampliaciones de superficie de los veladores, como el que en julio del mismo año lo modifica, habilitan a la concejalía de Centro a levantar de inmediato y sin necesidad de aviso individual previo todo el mobiliario de terrazas que no cumplan con lo establecido legalmente para poder operar.

Según Centro, tras constatar en 2018 lo ilegal de la terraza en disputa se ordenó su levantamiento, pero la notificación nominal de esta acción habría sido recurrida ante los tribunales, razón por la cual dice el distrito que se ve imposibilitado a actuar. Sin embargo, de no existir un auto judicial que conceda medidas cautelares contra esa orden, el Ayuntamiento podría haber procedido a ejecutarla sin tener que dar más explicaciones, al menos según interpreta y denuncia el grupo municipal de Más Madrid.

En cualquier caso y al margen de que esté recurrida la orden de 2018 de levantamiento de la terraza, los citados y más recientes decretos genéricos de mayo y julio permitirían a Centro actuar contra el velador ilegal de El Espejo, en una acción similar a las que ya ha efectuado contra otras terrazas ilegales del distrito como, por ejemplo, las que instalaron en Malasaña los bares Pic&Nic y El Perol. Ambas fueron embargadas de un día para el otro el pasado septiembre, sin más comunicación.

"Actualmente no hace falta una notificación individualizada para retirar en Centro un velador ilegal. ¿Por qué el decreto se aplica a cualquier infractor menos a los de la terraza de El Espejo? En otro orden de cosas, ¿por qué no se ha ejecutado la orden de 2018 si, al menos que sepamos, no hubo una paralización de la misma por parte del juzgado?", preguntan desde Más Madrid.

Lo que sí confirman desde el distrito Centro es que la terraza de El Espejo ha recibido dos sanciones desde el año 2018. La última de ellas, "muy grave", lleva fecha del pasado agosto y tuvo aparejada una multa de 3.000 euros por superar el aforo permitido en las fases de desescalada de la Covid-19.

Mientras que la empresa que explota el pabellón de El Espejo estira todo lo que puede la vía judicial para retrasar su desalojo del quiosco, la continuidad de su terraza, instalada sobre suelo público sin permiso, parece que dependería tan sólo de la voluntad para mantener la legalidad del concejal del distrito Centro, José Fernández, "en virtud de la competencia delegada en los Concejales Presidentes de los distritos para otorgar las autorizaciones de terrazas de hostelería y restauración en terrenos de titularidad privada y uso público, conforme a lo dispuesto en el apartado 4º epígrafe 6.2 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 25 de julio de 2019, de organización y competencias de los Distritos".