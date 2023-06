Sesenta niños de Lavapiés aprenderán a nadar gracias a la solidaridad del barrio

La asociación vecinal sin ánimo de lucro Hola Vecinas, que trabaja con familias migrantes y de bajos ingresos del barrio de Lavapiés, se dio cuenta de que ninguno de los niños y niñas que frecuentan su sede sabía nadar. Son menores de entre 3 y 14 años a los que a lo largo del curso escolar ofrecen servicios gratuitos de apoyo escolar y ludoteca, entre otros, al tiempo que trabajan con sus familias en temas como brecha digital, alfabetización, enseñanza de español y ayuda con todo tipo de acompañamiento y de trámites burocráticos.

El Ayuntamiento abrirá las piscinas sin resolver la discriminación que sufren quienes no pueden comprar entradas por internet

Más

Tiempo atrás ya habían puesto remedio al hecho de que muchos de ellos ni tan sólo habían ido a una piscina, por lo que desde hace dos veranos organizan y financian salidas a la piscina municipal de verano de Peñuelas, la que más cerca del vecindario queda, denunciando además lo imposible que resulta disfrutar de esas instalaciones sin ayuda a personas que carecen de acceso a internet, con dificultades de idioma o que no tienen tarjetas para poder hacer pagos online.

Cuando meses atrás abrió por fin el polideportivo de La Cebada y con él la piscina cubierta, desde Hola Vecinas pensaron que a sus usuarios se les abría una gran oportunidad para aprender a nadar. Sin embargo, el coste de los cursos de natación y la limitación de horarios de los mismos resultó un freno inicial para su propósito.

Con el fin del curso escolar y la oferta de intensivos de natación en La Cebada vieron el momento de volver a la carga.

A Hola Vecinas, que no recibe apoyo económico público de ningún tipo y mantiene su actividad gracias a las pequeñas aportaciones privadas que reciben de simpatizantes y al desinteresado trabajo de sus voluntarias, sólo le quedaba conseguir el dinero suficiente para costear los cursos. Una campaña en sus redes sociales, amplificada por el boca a boca, ha sido finalmente el modo de obtener la cantidad que necesitaban para lograr inscribir en uno de esos intensivos de 15 días a 59 de los niños de la asociación. La práctica totalidad de sus usuarios habían mostrado interés en aprender a nadar.

Amadrinar con 10 euros el curso de natación de un niño era lo que pidieron y la respuesta del barrio no ha podido ser mejor: no sólo se ha cubierto el coste -9 euros por curso para menores de familias numerosas y 18 euros para los que no lo son- para inscribir a todos los niños sino que el dinero les ha llegado para comprar a todos gorros de baño y gafas de natación a algunos de ellos.

“Todos nuestros niños están entusiasmados ante la posibilidad de aprender a nadar, algo que ni se habían planteado antes por la situación de sus familias. La barrera económica, entre otras, hace que estos pequeños se pierdan muchas cosas y es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Estos niños parten con una desigualdad de oportunidades en todos los campos que pone en entredicho la justicia social y la tan manoseada meritocracia a la que se refieren con ligereza algunos dirigentes políticos. La generosidad de nuestras vecinas, a las que no podemos estar más agradecidas, van a permitirles aprender a nadar, pero no olvidemos que sería responsabilidad de la administración garantizar que la población más desfavorecida tenga acceso a este tipo de actividades y, en cambio, somos otras entidades ciudadanas -Dragones de Lavapiés es otro ejemplo- las que nos esforzamos desinteresadamente para proporcionárselo. Para la gran mayoría de nuestros niños el intensivo de natación de 15 días es todo lo que van a hacer este verano, además de participar en otras propuestas que les preparamos colectivos del barrio. No se irán fuera de vacaciones, no tendrán muchas otras alternativas a la de estar en la calle soportando 40 grados de calor”, indican desde Hola Vecinas.