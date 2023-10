La estructura blanca que sorprende a los viajeros al llegar a Atocha es un nuevo recinto para eventos que abre en febrero

El paisaje junto a las vías de Méndez Álvaro y Atocha es, para muchas personas, la primera o la última imagen que ofrece Madrid. Por ello, cualquier novedad en él es particularmente significativa. Es el caso de una misteriosa estructura blanca que lleva meses despertando la curiosidad de viajeros y vecinos, llamada Atocha Plaza.

Situada en el número 14 de la calle Alberche, junto a la subestación eléctrica de Atocha y en unos terrenos propiedad de Adif, finalmente se trata de una instalación desmontable que acogerá su evento inaugural los próximos 7 y 8 de febrero de 2024. Será la primera edición de ExpoSummit, un congreso impulsado por la Asociación Nacional de Carpas y de Instalaciones Temporales (Aspec).

La patronal del sector reunirá fabricantes, proveedores e instaladores de escenarios, mostradores para ferias, carpas y todo tipo de estructuras portátiles. De este modo, Atocha Plaza echará a andar con un gran acontecimiento sobre edificaciones como la que supone el propio espacio, con lo cual servirá de escaparate para futuros acontecimientos en el lugar.

Misterio resuelto (3 meses después :) pic.twitter.com/5j2qBVe0lj — Miguel M. Mendieta (@mmmendieta) 3 de agosto de 2023

Así lo confirma en conversación con Somos Madrid la responsable de comunicación de Aspec, Inmaculada Blázquez: “Ya está ocurriendo, ya vemos ese interés por parte del sector. Si lo piensas, Madrid no tiene tantos grandes espacios para citas de este perfil. Casi todo se concentra en Ifema. Ahora el Santiago Bernabéu se lanza a los eventos, pero no deja de ser un campo de fútbol así que no tienes tanto margen de maniobra. Hay que pensar que la gente busca sitios bien comunicados, donde puedas dejar el coche, así que encontrar la ubicación ideal para montar y desmontar una estructura es muy delicado”.

Atocha Plaza es un proyecto impulsado por Grupo Plus, compañía especializada en la gestión de carpas o pabellones y de la que partió la propuesta para albergar ExpoSummit. Es la empresa responsable de la infraestructura de otra instalación cercana, el controvertido Espacio Ibercaja, un enclave levantado en la antigua Estación de Delicias que en principio iba a ser temporal.

Gracias a @elenaparbra, @toni_bcn y @m1guelpparece ya hemos descubierto el misterio de la estructura frente al instituto. Se llamará "Atocha Plaza" y, como imaginábamos, será un lugar para celebrar eventos.



El primero será en febrero: "ExpoSummit 2024":https://t.co/BJw9MPsIjs pic.twitter.com/YUZqGU1dw2 — Por Méndez Álvaro (@porMendezAlvaro) 17 de septiembre de 2023

Sin embargo, rebasa ya los dos años y continuará después de que el Ayuntamiento renovase la licencia de Adif, que es quien cede la parcela. Así, en este nuevo recinto intervienen dos actores ya implicados en las carpas para espectáculos de Arganzuela: Grupo Plus y Adif. El Espacio Ibercaja ha recibido numerosas quejas vecinales por molestias sonoras, suciedad y especialmente por la reclamación de dotaciones deportivas o de ocio accesibles para el barrio, uso para el cual estaban concebidos los terrenos, en lugar de una gestión privada.

Inmaculada Blázquez recalca que los asociados de Aspec “no llevan a cabo obra, aunque las estructuras y el acondicionamiento siempre sean muy buenos”. Habla de “una durabilidad en el tiempo con una permanencia acotada”. Sin embargo, la plataforma Stop Espacio Delicias ha criticado en reiteradas ocasiones que, pese al presunto carácter pasajero del Espacio Ibercaja, se produjeron “trabajos de cimentación contrarios a las normas urbanísticas”.