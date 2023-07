Guerra por darse un baño en el Madrid de la ola de calor: aforos escasos y piscinas que agotan entradas en un minuto

La mayoría de las piscinas municipales de Madrid abrieron sus puertas el pasado 13 de mayo debido a la temprana llegada del calor a la ciudad. Cuando las altas temperaturas aprietan, las 22 instalaciones de verano con las que cuenta la capital son imprescindibles durante los meses de junio, julio y agosto.

Estas zonas de baño cuentan con una gran demanda, sobre todo los fines de semana y los días de más calor, pero hay una que destaca entre todas y que se ha ganado a pulso el título a la más solicitada de Madrid: la piscina de Peñuelas. Conseguir entradas para estas instalaciones de Arganzuela se ha convertido en una misión imposible para los vecinos del distrito.

Cada día, a las 15.00 horas, 585 entradas salen a la venta para el turno de tarde de dos días después. Pasado un minuto el contador se queda a cero. La situación se repite a diario, de lunes a domingo, sin excepciones. Los usuarios reservan los boletos con 49 horas de antelación, por lo que a mitad de semana ya no quedan entradas para el viernes.

Una tuitera pone de manifiesto la situación que viven los vecinos del distrito cada día: “15.01 y ya no hay ni una de las 585 entradas de tarde para la piscina de Peñuelas. Teniendo en cuenta que hasta las 15.00 no se pueden comprar, algo no es normal ni regular”.

15:01 ya no hay ni una de las 585 entradas de tarde para la Piscina de Peñuelas. Teniendo en cuenta que hasta las 15h no se pueden comprar yo perdón pero algo no es ni normal ni regular. #piscinapeñuelas — Jara Escala 🔻 (@LaTataMaula) 11 de julio de 2023

Otro se suma a la indignación por no conseguir boletos para las instalaciones: “Todos los días igual. Imposible escapar del calor con los peques en este servicio público”. Decenas de publicaciones en redes sociales hacen referencia a lo mismo, conseguir plaza en las instalaciones más cotizadas de la ciudad es un hecho utópico.

Voy a reservar entrada para la piscina municipal de Peñuelas. El plazo abre 15h. En sólo 1 minuto, se agotan las 617 plazas.😒Todos los días igual!😖Imposible escapar del calor con los peques en este servicio público. Gran idea, la reserva! Qué gran gestión de @GrupoPPMadrid!😠 pic.twitter.com/iNy1UR7qw3 — Miguel Álvarez Peralta (@miguelenlared) 6 de julio de 2023

Las casi 600 entradas disponibles a través de la aplicación municipal suponen el 95% del aforo total de la piscina, con únicamente un 5% de los boletos disponibles en taquilla para mayores de 65 años y personas con discapacidad. Las más de 150.000 personas que viven en Arganzuela se disputan cada día la entrada a la que es la única zona de baño del distrito. A ellas se suman las de otros distritos cercanos -Centro, por ejemplo- sin instalaciones públicas de verano.

La desesperación de los vecinos es tal que han creado un chat de WhatsApp en el que revenden entradas. Los usuarios que no podrán asistir a la piscina informan al resto de miembros del grupo y el primero en responder se lleva los ansiados boletos. Otros anuncian en redes sociales que les sobran entradas o las piden. Este es el punto al que ha llegado la necesidad por encontrar un hueco en Peñuelas.

Me sobra una entrada para la piscina de #Peñuelas (Madrid) esta tarde. ¿Alguien la quiere? Con lo que cuesta conseguirlas y lo cotizadas que están, igual alguien la puede aprovechar. — Virginia (@byrjynya) 2 de julio de 2023

Esta demanda exacerbada tiene mucho que ver con la escasez de piscinas públicas en algunas partes de la capital. En 2022, la situación en Arganzuela era incluso peor, solo se ponían a la venta 478 entradas por turno, 107 menos que este año.

Sin embargo, a diferencia del verano pasado, el caso de la piscina de Peñuelas ya no es excepcional. La demanda en el resto de instalaciones municipales ha aumentado considerablemente. Más de la mitad de zonas de baño agotan cada mañana sus entradas para el turno de tarde de ese mismo día y los fines de semana es muy complicado encontrar un hueco en alguna de ellas.

Las que mayor demanda tienen actualmente son las piscinas de Casa de Campo, Hortaleza, El Quijote (antiguo Francos Rodríguez), La Elipa y Orcasitas. Todas agotan diariamente sus plazas para las sesiones de tarde, incluso con un día de antelación. Los fines de semana la situación de demanda se agudiza. Solo las instalaciones de Hortaleza, Casa de Campo y Aluche, las tres con mayor aforo de la capital, disponen de plazas de viernes a domingo.

La polémica división de turnos

Otro hándicap a la hora de conseguir entradas es la división de turnos. Durante la pandemia se establecieron dos horarios, uno de mañana (de 10.00 a 15.00) y otro de tarde (de 16.00 a 21.00), con la finalidad de desinfectar las instalaciones. El año pasado, con el 100% del aforo recuperado, esta medida se mantuvo para duplicar las plazas diarias.

Después de volver a la normalidad por completo, los madrileños no consideran necesaria la división, ya que no permite pasar un día entero en la piscina como ocurría anteriormente. El concejal del grupo municipal socialista Daniel Viondi ha reclamado “medidas sensatas” ante el “ilógico” horario de las piscinas municipales y ha demandado volver a los horarios de día completo.

El edil ha hecho un llamamiento al alcalde de Madrid para que se elimine la división por turnos: “Le pedimos al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que haga algo sencillo, práctico y útil, que vuelva a recuperar los horarios de las piscinas normales, más si cabe cuando hay días de olas de calor en la ciudad”.

Esta semana, la capital podría alcanzar los 40ºC y las previsiones indican que las temperaturas se mantendrán altas casi todo el mes. Ante el calor extremo que se espera esta semana, el Ayuntamiento de Madrid activó la alerta roja, habilitando varios albergues durante el día para las personas sin hogar y subiendo el aforo de las piscinas municipales, con un 10% más de entradas en taquilla. Si las condiciones meteorológicas se mantienen, la situación en Peñuelas y el resto de zonas de baño de la ciudad continuará durante todo el verano.