Madrid se convierte en el escenario de The Walking Dead: apocalipsis y zombis en las calles cercanas a la Puerta del Sol

Las calles de la capital de España se han convertido esta semana en un escenario postapocalíptico, con coches destartalados y la vegetación invadiendo el espacio público, mientras los zombis campan a sus anchas. La estampa es de ficción pero también real: se trata del decorado de una de las series más populares de los últimos tiempos, que ha elegido Madrid para su rodaje.

Era un secreto a voces, pero los actores Norman Reedus y Melissa McBride lo desvelaron en un vídeo con algunas palabras en español, con el que anunciaban el comienzo del rodaje en España. A ambos se les ha visto en varios puntos de la capital, especialmente en los alrededores de la Puerta del Sol. En concreto en las calles Arbalán y Madrazo, dos pequeñas vías paralelas a la carrera de San Jerónimo.

El rodaje arrancó el fin de semana pasado, con un spoiler de Reedus (Daryl) en su cuenta de X, avisando de que ya estaba en España.

El actor se trasladó a las calles citadas, con una ambientación impresionante para intentar recrear un mundo arrasado por el solanum, en el que los humanos luchan por sobrevivir.

Es el escenario de la tercera temporada de la serie The Walking Dead: Daryl Dixon & The Book Of Carol, un spin off de la saga original, ya finalizada, que emite la cadena AMC.

Numerosas cuentas de seguidores de la serie están publicando abundante material gráfico con vídeos y fotografías de los escenarios madrileños.

Una de las que está documentando cada paso del rodaje es la usuaria de X Raquel Rubio, que ha estado dando detalles desde hace una semana de todo lo que rodea a la grabación en Madrid.

Gracias a sus publicaciones y a las de otros fans de la serie podemos saber que la acción se rueda en Madrid pero en realidad ambienta la ciudad de Londres. Los detalles llegan hasta el extremo de que la productora ha traído un autobús de doble piso ajado para recrear el ambiente londinense.

Uno de los espacios de rodaje parece ser también el interior del Palacio de la Trinidad, la impresionante mansión situada en Avenida de América que acogió recientemente la última edición de Casa Decor y del que se ha visto salir al actor que interpreta a Dylan, donde saludaba a los fans que se reunían frente a su puerta. También aparecía en el set la actriz Melissa McBride.

Ahora solo queda esperar al resultado de ver en la pequeña pantalla el resultado del rodaje en Madrid. Para los que no puedan esperar, aquí va un pequeño avance de lo que se grabó, detrás de las cámaras: