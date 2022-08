Coca-Cola, la música, el DCODE que viene y el lanzamiento global de Coke Studio

El DCODE regresa el 17 de septiembre a la Universidad Complutense de Madrid con un cartel de artistas completísimo y de primera calidad: Crystal Fighters, The Kooks, Years and Years, Viva Suecia, Xoel López o Ginebras son solo algunos de los nombres a tener en cuenta de cara a este esperado festival. Un espectáculo asegurado, en parte gracias a la presencia de Coca-Cola. La marca creará allí el espacio The Coke Hug Sculpture, que servirá como lugar de encuentro, algo habitual entre los festivales con los que colabora. Una escultura hinchable servirá de punto de referencia dentro del festival, acompañada de un área de descanso.

Además de su vinculación y presencia constante en eventos de conciertos al aire libre, la última muestra de esta implicación es la expansión a nivel mundial de Coke Studio, una plataforma musical perteneciente a la compañía creada en 2008. Con ella, quiere crear un espacio común en el que enmarcar todas sus iniciativas relacionadas con la música y en el que dar a los artistas de todo el mundo la oportunidad de asociarse, crecer juntos y colaborar creando contenidos con los que llegar a nuevas audiencias.

Coca-Cola ha celebrado este hito con el lanzamiento, en colaboración con Universal Music Group, de The Conductor. Se trata del primer contenido nacido dentro de esta nueva estrategia global de la plataforma, con el que rinde un homenaje a la legendaria banda Queen. Para ello, se ha rodeado de siete artistas internacionales que han colaborado en una reinterpretación del icónico tema A Kind of Magic, con la que conquistar a una nueva generación.

A través de un vídeo de 90 segundos de duración, The Conductor presenta a los artistas participantes y muestra la forma en la que cada uno aporta su propio estilo a la hora de crear una nueva versión de este himno. Además de participar en esta pieza conjunta, cada uno de los siete artistas ha grabado su propia versión individual de A Kind of Magic que, junto con otras canciones exclusivas e imágenes inéditas detrás de las cámaras, pueden encontrarse en el canal oficial de YouTube de Coke Studio.

Entre los nombres que han participado se encuentran la sensación del R&B estadounidense nominada al Grammy Ari Lennox; el cantautor británico Griff; la productora turca de electro-pop Ekin Beril; la estrella revelación del género urbano Mariah Angeliq; el cantautor y productor nigeriano Tems; el rapero y productor canadiense-indio Tesher; y la colorida y multilingüe girlband de K-Pop TRI.BE.

La plataforma Coke Studio se enmarca en Real Magic, toda una filosofía de marca para Coca-Cola. Su razón de ser es la creencia de que nuestras diferencias hacen del mundo un lugar más rico en el que vivir. La Real Magic ocurre por tanto cuando nos unimos a través de las experiencias compartidas, tanto digitalmente como en la vida real. Y en esto de las vivencias compartidas no hay nada tan vital como la música.

Pratik Thakar, Director Senior de Estrategia Creativa Global y Contenido de The Coca-Cola Company, lo explica así: “Coke Studio celebra la capacidad única de la música para unirnos y proporciona un punto de conexión para que los fans de todo el mundo se reúnan y disfruten de una nueva experiencia”. El DCODE será una gran oportunidad para cerciorarse de estas palabras saboreando temazos entre Coca-Cola y Coca-Cola.