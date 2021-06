La Junta de Distrito de Carabanchel hace retirar los toldos instalados en el patio por las familias del Colegio Público Lope de Vega

Es habitual que AMPAs (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas) y AFAs (Asociaciones de Familias e Alumnos y Alumnas) se vean abocadas a solventar muchos de los problemas de los colegios a los que la administración no llega. Dentro de su repertorio de trabajo voluntario, también con relativa frecuencia, las asociaciones de familia ponen remedio por su cuenta a la falta de sombra de los patios escolares cuando llegan los meses de más calor.

Esto es lo que hizo hace dos años la AFA del Colegio Público Lope de Vega, en el distrito de Carabanchel: comprar unos toldos sencillos e instalarlos durante los meses de calor en el patio de su colegio para que los más pequeños tuvieran donde cobijarse del sol más potente del año. La solución, similar a la que llevan a cabo otras AMPAs en sus respectivos colegios, no hizo falta el curso pasado debido al Covid y las clases a distancia. Este año, sin embargo, las familias del centro los han vuelto a instalar y, para su sorpresa, han recibido de la Junta de Distrito el requerimiento de desinstalarlos, bajo amenaza de sanción de no hacerlo.

Hemos hablado con la AFA del Lope de Vega, que nos han explicado que el asunto de la sombra y la relación respecto de los patios de su colegio con la Junta viene de atrás. En la anterior legislatura, presentaron a los presupuestos participativos del Ayuntamiento una proyecto de mejora de los patios de los colegios del distrito que salió adelante. El proyecto pretendía darles una vuelta para renaturalizarlos, hacerlos más inclusivos y amables. Sin embargo, en la fase de ejecución el filtro de los técnicos del Ayuntamiento hizo que el resultado final no se pareciera en nada a los requerimientos que vehiculizaban el proyecto, lo que ocasionó una serie de reuniones con la concejala que no fueron muy fructíferas.

“Nos pusieron el típico patio de hormigón poroso, con colores, los barrotes también de colores, lo que están poniendo en todos lados. Visualmente son bonitos pero que no tienen nada que ver con lo que habíamos pensado. En nuestro caso, incluso perdimos árboles adultos que daban sombra y se plantaron unos arbolitos que tardarán mucho aun en crecer”.

Es entonces cuando empiezan a movilizarse para conseguir que los pequeños y pequeñas tengan sombra en su patio. Por ello, cuando compran e instalan los toldos de tela hace dos cursos (estructuras de tela ligeras similares a las que se usan en otros colegios) se lo hacen saber a la Junta, explicando que se trata de una medida provisional y que la definitiva sigue sin ser satisfecha por la Administración. Aquel curso, la Junta de Distrito no dijo nada.

Este año han vuelto a instalar los toldos y, esta vez sí, el Ayuntamiento se ha dado por enterado y ha mandado una inspección técnica –a la que acudió uno de los técnicos protagonista del desencuentro en la anterior reforma de los patios–. El dictamen: la instalación y los materiales de los toldos no están homologados según los estándares de la administración, por lo que exigen que se retiren, pudiendo ser sancionados si no lo hacen. "Este año, y parece que el que viene va a ser igual, era especialmente importante porque con los grupos burbuja hay clases enteras que no pueden buscar los pocos rincones de sombra que hay", nos recuerdan desde la AFA.

Los toldos fueron retirados la semana pasada pero las familias del centro comenzaron una campaña activa de reclamaciones exigiendo una solución. Sombra para los patios del cole. El Ayuntamiento, que es el titular del edificio, se ha escudado históricamente en que sus labores alcanzan al mantenimiento del edificio pero no a las infraestructuras. No es infrecuente que Ayuntamiento y Comnidad de Madrid se pasen la pelota mutuamente sobre las zonas grises en las que no es evidente qué es mantenimiento y qué es infraestructura.

En cualquier caso, parece que la campaña de presión de las familias ha dado resultado y, el viernes 4 de junio, el colegio recibió una comunicación de la Dirección de Área Territorial Centro (Comunidad de Madrid) para que pidieran tres presupuestos para instalar unos toldos en los patios. A la vista de estos proyectos, la CAM decidirá si ejecuta alguno de ellos. La AFA ya está trabajando con el colegio para buscar las soluciones candidatas.

Son varios los colegios madrileños que, según ha podido saber este periódico, están en la actualidad pidiendo soluciones por la falta de sombra en los patios de sus centros. Muchos, como indicábamos al principio del artículo, utilizan medidas provisionales similares a las del Lope de Vega, pero nunca han recibido una notificación de retirada de los mismos…probablemente porque el Ayuntamiento no se ha dado por enterado de la instalación. Quizá el caso de este colegio de Carabanchel ayude a poner sobre el tapete un problema generalizado en muchos colegios y se articule una solución generalizada desde las administraciones correspondientes. Ojalá sea así.