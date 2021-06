Madrid abandona el riesgo alto por coronavirus después de mes y medio de descensos: consulta los contagios por distritos

Las buenas noticias sobre la pandemia se suceden en Madrid, a la par que en otras regiones españolas. A la vacunación de los mayores de 40, que empieza este miércoles, se le une que la capital ha dejado de estar en riesgo alto por Covid-19, nivel que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en una incidencia mayor de los 150 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. La ciudad está hoy en 137, según datos del boletín semanal de contagios distribuido por la Consejería de Sanidad.

La capital registró 4.481 positivos de coronavirus en las últimas dos semanas, una cifra que no se daba desde el informe del 11 de agosto de 2020, hace casi nueve meses. No es el único buen dato, ya que la tendencia es también favorable: los casos de Covid-19 no paran de bajar desde el pasado 20 de abril, cuando se llegó al máximo de la cuarta ola después de Semana Santa, que finalmente se quedó en olita.

No existen grandes diferencias por distritos. El que mayor tasa de incidencia presenta es Vicálvaro (168), seguido de Barajas (164) y Salamanca (157). Por la parte baja, la menor tasa se registra en Moratalaz (101), con Villaverde (103) y Usera (106) también muy cerca.

Esta es la evolución de la pandemia en la capital, por distritos desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó la escalada de casos de la cuarta ola:

El siguiente reto para Madrid será bajar del riesgo medio en el que se encuentra y alcanzar el riesgo bajo que la OMS establece en menos de 50 de incidencia, cifra que ya alcanzaron otras comunidades autónomas.

Por el momento, algunas zonas básicas de salud se encuentran cerca de cumplirlo. Las que mejor se encuentran a día de hoy son Zofío (55) y Las Calesas (58), en la zona sur. Aunque una veintena de áreas sanitarias de la capital están en niveles inferiores a 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.

La Comunidad de Madrid permite desde la semana pasada el cierre de la hostelería a la 1.00 de la madrugada, ha aumentado los aforos permitidos y la flexibilidad horaria del resto de comercios. El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado, no obstante, el cierre de las llamadas terrazas Covid -las concedidas durante la pandemia- a la medianoche.