La polémica mascletá de Almeida no tiene contrato firmado ni informe de impacto ambiental a cuatro días de su celebración

Esto es lo que ha pasado cuando he solicitado a sus responsables acceder al expediente del evento pirotécnico con 300kg de pólvora en Madrid Río de Almeida: me contestan admitiendo que a 4 días de que se celebre no hay informes, ni permisos, ni contratos, ni impacto ambiental pic.twitter.com/MvLwueGjBo