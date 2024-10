Yolanda Estrada, la concejala de Almeida en Chamartín que hizo oídos sordos a los vecinos del Bernabéu

No empezó bien el 2024 para Yolanda Estrada, la concejala que el alcalde José Luis Martínez-Almeida eligió en su segundo mandato para presidir la Junta Municipal del distrito de Chamartín (uno de los distritos más ricos de Madrid, con unos 142.000 habitantes). Un vídeo de felicitación navideña para los niños del barrio desencadenó la polémica: el rey Baltasar estaba encarnado por un hombre pintado de negro. El Ayuntamiento argumentó que, ante la falta de disponibilidad de otras personas, hubo que recurrir a un actor “que no es negro”. Días después, en un pleno del distrito, Estrada atajó la controversia con vehemencia: “No creen en la Navidad, se la quieren cargar”, reprochó a la izquierda.

Aunque no es el conflicto que más titulares le ha deparado durante los meses siguientes, según varios residentes de Chamartín sirve para ilustrar las dificultades que se han encontrado a la hora de abordar las problemáticas del barrio con la concejala. La principal ha venido de la mano del estadio Santiago Bernabéu, con unos conciertos cada vez más habituales en los que se superaban repetidamente los decibelios permitidos y unas obras en el parking subterráneo detenidas por la justicia.

Miembros de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu y de la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el túnel en Paseo de la Habana-Padre Damián han insistido durante diversas conversaciones con Somos Madrid en que, antes de emprender cualquier vía legal o de protesta, trataron de llegar a acuerdos con el Gobierno municipal.

La representante más próxima de este era Yolanda Estrada, pero los intentos nunca fructiferaron. Varios vecinos relatan que el único encuentro significativo se produjo cuando la concejala se presentó, sin avisar, en una reunión de la Asociación de Perjudicados celebrada después de los primeros conciertos: “Hasta ese día no se enteró de que el estadio no había sido insonorizado. Fue un encuentro tenso en el que no se llegó a ninguna solución, ni se atendieron nuestras demandas”.

No ha sido hasta la explosión del conflicto mediático y judicial de los conciertos, con la posterior paralización de ellos anunciada por el Real Madrid, que la edil ha mostrado mucha más predisposición a escuchar a sus vecinos sobre este tema. Desde el PP madrileño lo han trasladado, sin embargo, de una forma poca ortodoxa: vocales vecinos del partido en Chamartín han entregado cartas a comunidades de vecinos en las que solicitan encuentros entre los presidentes de dichas comunidades y Estrada. Los residentes consultados por este periódico, algunos de los cuales califican la maniobra de “cutre” y “casi mafiosa”, recuerdan que llegados a este punto las asociaciones vecinales son el único interlocutor válido con el Consistorio.

Abogada, exconcejala de obras y mujer de partido

Fue precisamente de vocal vecina como Yolanda Estrada dio sus primeros pasos en política, concretamente en el distrito Centro. A ello se dedicó parcialmente entre 1999 y 2000, después de licenciarse en derecho por la Universad Complutense en 1997. Más adelante pasó a estar vinculada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde fue concejala de Obras de 2003 a 2008 y teniente de alcalde entre 2007 y 2010.

Después se decidió por un hiato en su trayectoria política para dedicarse a la empresa privada, como directora general del grupo A-cero Joaquín Torres Arquitectos desde 2011 hasta 2017. Dos años más tarde fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid, integrada en las primeras listas autonómicas que lideraba Isabel Díaz Ayuso, y ocupó diversos puestos dentro del Grupo popular de la Comunidad (incluido el de coordinadora territorial).

Actualmente, además de concejala presidenta de Chamartín, es la portavoz de Economía, Innovación Tecnológica y Hacienda en el Grupo municipal del PP. Estrada percibió una retribución anual de 53.672 euros brutos en 2023, según recoge el portal de transparencia del Consistorio.

Carlos Baute y Satanás en las fiestas de Chamartín

El conflicto en torno al Santiago Bernabéu excede sus competencias. Así, el lucrativo acuerdo para el Real Madrid por el que facturaría 470 millones de euros por la explotación de un espacio público gracias a unos parkings ahora en el aire fue firmado por el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, en representación del Ayuntamiento. Pero, como en el caso del polémico rey Baltasar, Estrada ha dejado su impronta en otros temas.

La edil fue la gran protagonista en el anuncio de las Fiestas de Chamartín, celebradas a finales de septiembre, por los mensajes políticos y religiosos que incluyó en el saludo del folleto de los festejos. En plena crisis diplomática de España con Venezuela, una concejala en Madrid decidió que este conflicto internacional sobrevolase la cita. La actuación de Carlos Baute le sirvió de parapeto.

“La Venezuela libre está en Madrid”, aseguraba la concejala para justificar que “en Chamartín contaremos con el concierto del cantante internacional Carlos Baute”. Y añadía: “Damos voz a artistas que con la suya llenan de luz la oscuridad”.

Estrada también recogió diferentes metáforas religiosas a la hora de hablar de “represión y dictaduras”, en referencia a San Miguel, fecha alrededor de la cual es la que giran las fiestas del distrito que tiene su día grande el 29 de septiembre: “Porque el Arcángel San Miguel derrotó a Satanás y en el contexto global en el que nos encontramos, de represión y dictaduras, los demonios también necesitan de arcángeles”, afirmó.

En el mismo texto, la concejala del PP destacaba que “Chamartín es un distrito donde los muros se rompen, donde el derecho a la libertad política, de prensa, de expresión y de empresa no entiende de contenciones. A la libertad no le ponemos muros”, dijo en referencia a una de las críticas más habituales de su partido al último discurso de investidura de Pedro Sánchez. En su distrito, en cambio, no caben ni muros ni paneles en el Bernabéu que insonoricen el estadio para descanso de los vecinos.