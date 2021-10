Toni Cantó da explicaciones vagas sobre su cargo en la Oficina del español y acusa a Sánchez de "plagiarla"

El 30 de junio, pocos días después de tomar posesión de nuevo del cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso desveló cuál sería el destino para Toni Cantó tras sus servicios en la campaña del 4M después de quedarse fuera de las listas del PP por una decisión del Constitucional: director de la Oficina del Español, un cargo y un organismo de nueva creación por el que el exdirigente de Ciudadanos se embolsa 75.000 euros al año. Casi 100 días después de su nombramiento, la oposición ha llamado al actor a la Asamblea de Madrid para exigirle explicaciones sobre su labor al frente de esta entidad de la que el propio Cantó dijo que "el chiringuito soy yo".

Toni Cantó ha comparecido este miércoles en la Comisión de Cultura –a petición del PSOE– para defender su nombramiento y ha agradecido muy efusivamente a Díaz Ayuso la creación de esta oficina que le ha vuelto a dar empleo después de abandonar Ciudadanos para pasarse a las filas del PP. Y luego ha acusado a Pedro Sánchez de "plagiar" por el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económico (PERTE) ligado a la lengua española, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y que busca que la "inteligencia artificial piense en español".

Cantó ha defendido que la Comunidad de Madrid propuso primero esta oficina antes de que Sánchez planteara el PERTE ligado a la lengua española. "No tenemos ningún problema con que nos plagie. Sánchez copia a Ayuso, pero nos gusta que nos copien, no nos quejamos y ojalá podamos trabajar conjuntamente", ha dicho.

"El presidente se comporta, una vez más, perdón por la expresión, como un oportunista, como una persona que hace plagio", ha insistido el exdirigente de Ciudadanos, antes de UPyD. Y ha añadido: "Recuerdo unas palabras de Gandhi: ‘Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te atacan, y entonces ganas. Yo añadiría: Después te copian, y entonces ganas".

Ante estas acusaciones ha respondido la diputada socialista Manuela Villa que ha recordado que "el programa estratégico del español es un proyecto de desarrollo industrial, tecnológico e internacional". "Va mucho más allá del ámbito de la cultura", ha subrayado y ha añadido que "aspira a posicionar al español a la cabeza en el mundo digital". "Tiene presupuesto, además", ha lanzado después de que Cantó dijera en una entrevista que el único presupuesto del organismo es su sueldo.

Ante las críticas de la oposición que ven en la Oficina del Español una competición con otros organismos ya existentes, Cantó ha defendido que su Oficina del Español en Madrid "no tiene nada que ver" con la RAE o el Instituto Cervantes: "Nosotros no tenemos nada que ver con la promoción del español fuera de España y tampoco queremos decirles a los españoles cómo deben hablar".

Según explica ahora, el 80-90% del trabajo de la Oficina va a ir encaminado a atraer a estudiantes de español y en español a la Comunidad, algo que ha dicho celebran desde el sector educativo, sindicatos artísticos y culturales. "Me reúno con los agustinos en el Escorial y, a las pocas horas, en un campus vertical futurista del IE", ha asegurado para defender su trabajo al frente del organismo creado ad hoc.

La oposición ha atacado la labor del actor y político calificando la oficina de superflua” y acusando al Gobierno regional de poner en marcha "una ideología beligerante que nos enfrenta con algunas regiones de España y América Latina". También han dicho que es "un premio de consolación por no haber ido en las listas, que a juzgar por el salario no está nada mal".

Defensa de la Hispanidad

El director de la Oficina del Español ha defendido que el organismo que ahora dirige, al igual que hace Ayuso, dará la batalla cultural por la hispanidad en la conquista de América en contra de los revisionismos. Así, Cantó ha defendido que supuso la liberación de miles de personas que estaban bajo un poder "salvaje y caníbal" siendo capaces de "matar en una sola ceremonia a 70.000 personas".

"Quiero reivindicar con orgullo el legado histórico. No creo que seamos colonizadores ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente liberó al continente. No la conquistaron, la liberaron, porque si no no es posible entender cómo unos cientos consiguieron liberar tantísimos miles de personas de ese continente que estaban absolutamente juzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje e incluso caníbal. Eran capaces de matar en una sola ceremonia a 70.000 personas", ha lanzado Cantó.

De este modo, Cantó ha asegurado que España les liberó de aquello y a partir de ahí se consiguió crear "una historia común, con una lengua común y un legado histórico" del que dice que es necesario sentirse "orgullosos". "Me siento orgulloso de mi patria, de lo que llevó a cabo la iglesia católica, de ese legado y de toda la historia. Entiendo que los comunistas se avergüencen de su país pero permítanme estar en las antípodas de lo que ustedes han pensado hoy", ha lanzado a la oposición.