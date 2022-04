Las plataformas que marcan la nueva movilidad urbana en nuestro país

En los últimos años, el panorama de la movilidad urbana ha cambiado sustancialmente gracias a la irrupción de la tecnología y, sobre todo, a los nuevos servicios digitales que hacen más accesibles y sencillos los desplazamientos en nuestras ciudades. La llegada de los VTC (vehículos de transporte con conductor), los vehículos compartidos y las modernizaciones de los servicios convencionales de transporte público, todos ellos potenciados por apps para teléfonos móviles, están cambiando profundamente el panorama del sector en los núcleos urbanos.

La plataforma Smartme Analytics, especializada en la recopilación de datos en tiempo real de mercados y consumidores, ha detectado y cuantificado todas estas tendencias en su Observatorio de Movilidad Urbana 2021, del que se desprende que Cabify, Cooltra, Zity y Moovit han sido durante el último año los servicios de movilidad más utilizados en España.

El estudio establece en su resumen ejecutivo que la irrupción de Bolt, en el subsector de taxis y VTC, y el crecimiento de Zity, la plataforma impulsada por Renault y Ferrovial, protagonizan dos de los cambios más significativos que se han experimentado en 2021, además de la recuperación en general de la movilidad después de los confinamientos del año anterior.

Por desgranar en primer lugar el capítulo del carsharing o coche compartido, el Observatorio destaca que este tipo de vehículos, al ser en su mayoría eléctricos, ofrecen una alternativa para desplazarse por zonas urbanas sin limitaciones de acceso a las zonas de bajas emisiones ni coste por estacionamiento, y en términos generales resultan más económicos que un taxi.

En este campo destaca el cambio de posiciones entre los principales actores del sector. Zity termina el año como líder a pesar de haberlo comenzado en tercer puesto del ranking. Con el 12,2% de cuota de mercado, desplaza a Wible y ShareNow, que cierran el ejercicio con el 10,7% y el 10% de cuota, respectivamente.

En el caso del motosharing, Cooltra fue la compañía mejor posicionada en todo 2021 con una cuota de mercado de más del 30%. Sin embargo, Acciona recortó su desventaja respecto a ella anotándose un 29,8% de cuota media y llegando a superar incluso a su gran competidora en el último trimestre, en el que alcanzó un 36,4%.

Por lo que respecta a la contratación de servicios de transporte privado, generalmente a través de apps, los más usados siguen siendo Cabify y Uber, que se mantienen líderes en el sector con una cuota de mercado del 55% y el 54,6% respectivamente. En la tabla general les siguen a mucha distancia Free Now (15,3%), Bolt (12,3%) y Pide Taxi (5,5%).

El trabajo de Smartme Analytics revela que las plataformas digitales para solicitar un taxi tradicional se utilizan sobre todo para el transporte planificado, con sesiones de tiempo medio más largas y principalmente desde casa o a través de conexiones wifi, mientras que los VTC tienen un importante componente on the go.

La irrupción de Bolt, la compañía de movilidad fundada por el joven estonio Markus Villig en 2013, lleva camino de comprometer la posición de liderazgo de las dos VTC más conocidas. La marca se establecía en el mercado español en julio de 2021 y para diciembre ya se situaba como la tercera en cuota de mercado.

A pesar de que los usuarios de este tipo de servicios suelen utilizar más de una compañía para encontrar la mejor alternativa para su viaje, en apenas medio año Bolt ha obtenido un estatus firme no solo como complemento, sino también como alternativa preferente. Su porcentaje de usuarios exclusivos se incrementa exponencialmente mes a mes a costa del que registran las líderes del sector, y en usuarios exclusivos su cuota crece un 195% frente a Cabify y un 158% frente a Uber.

Para planificar los desplazamientos

Ante una sociedad impaciente, la movilidad pública tuvo que adaptarse a la llegada de la digitalización y las aplicaciones móviles se erigieron en la mejor opción por parte de los ciudadanos para planificar sus desplazamientos. Moovit es la más utilizada con un 21% de cuota de mercado, seguido de Transporte Madrid (10%) y Tu Transporte Madrid (10%). El estudio muestra que estos servicios digitales suman sesiones de uso muy cortas, de menos de 40 segundos, pero un elevado número de accesos. Pero Moovit, al ofrecer la opción de comparar la mejor ruta, presenta un tiempo medio por sesión más largo.

El informe también incluye el análisis de los servicios de estacionamiento, concretamente las aplicaciones destinadas a facilitar el pago telemático de los costes de aparcamiento en las ciudades que tienen un modelo regulado. Las compañías punteras en este campo durante 2021 eran, por este orden, Telpark, ElParking, EasyPark y Parclick.