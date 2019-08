¿Cuál es el mejor servicio de ‘carsharing’? Analizamos las principales plataformas

Tener un coche no es barato. No se trata solo del combustible, de revisiones o seguros. Si vives en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, hay que contar con el gasto de aparcamiento y, en los últimos años, con las restricciones para circular y estacionar. En esta tesitura, muchas personas se han inclinado por dejar su vehículo particular en casa, si lo tienen, y hacer uso de las diversas plataformas de carsharing. A continuación, te detallamos las opciones de que se dispone en Madrid, ordenadas alfabéticamente y sin centrarnos en aquellos servicios conocidos como de base fija, que serán objeto de un artículo posterior.

EMOV

Una de las primeras en aparecer en la capital, llegó en diciembre de 2016 y, actualmente, cuenta con una flota de 600 Citroën C-Zero, un modelo completamente enfocado a la vida urbana y, lógicamente, eléctrico. La autonomía completa de estos vehículos ronda los 150 kilómetros. Para aquellos que necesiten de más espacio, también se está incorporando una serie de furgonetas Citroën Berlingo Electric.

Precio del alta: 9 euros.

Tarifas del servicio:

0,27 euros por minuto.

0,29 euros a partir de 50 kilómetros.

69 euros un día completo (a partir de cinco horas).

Ofertas:

400 minutos: 68 euros (0,17 €/min).

200 minutos: 39 euros (0,19 €/min).

50 minutos: 10,50 euros (0,21 €/min).

Penalizaciones:

Conductor no autorizado: 250 euros.

Dejar el coche por debajo del mínimo de carga: 20 euros.

Aparcar en un parking privado: 250 euros.

Dejar las ventanillas abiertas: 50 euros.

Fumar: 10 euros.

Limpieza: 50 euros.

Grúa dentro de la M-30: 45 euros (75 fuera de la M-30).

Gestión de multas: 20 euros.

Franquicia del seguro: 500 euros (un euro más por viaje sin franquicia).

El Berlingo eléctrico ofrece una autonomía de 170 kilómetros.

SHARENOW (antes Car2go)

Conocida hasta ahora como Car2go, ShareNow fue el primer servicio de carsharing que hizo acto de presencia en Madrid, ya en noviembre de 2015. Y para empezar pisando sobre seguro, ¿qué había más urbano que un Smart? Porque estos son los vehículos que utilizó desde el principio la compañía, tanto en su versión de dos plazas (ForTwo) como de cuatro (ForFour). La flota se compone de 850 coches, 300 de ellos del modelo de cuatro plazas y el resto del pequeño ForTwo, que con sus 2,7 metros de largo es capaz de aparcar allá donde muchos otros coches no pueden.

Precio del alta: 9 euros.

Tarifas del servicio:

Zonas de baja demanda: desde 0,19/0,21 euros por minuto (Smart ForTwo/ForFour).

Zonas de alta demanda: desde 0,29/0,31 euros por minuto (Smart ForTwo/ForFour).

Ofertas:

Smart ForTwo: dos horas (50 km incluidos) por 17,90 € (0,15 €/min) o cuatro horas (60 km incluidos) por 29,90 € (0,12 €/min).

Smart ForFour: dos horas (50 km incluidos) por 19,90 € (0,17 €/min) o cuatro horas (60 km incluidos) por 34,90 € (0,15 €/min).

Penalizaciones:

Conductor no autorizado: 1.000 euros.

Dejar el coche por debajo del mínimo de carga: 50 euros.

Aparcar en un parking privado: 250 euros.

Dejar las ventanillas abiertas: 50 euros.

Fumar: 50 euros.

Limpieza: 50 euros.

Grúa dentro de la M-30: 50 euros.

Gestión de multas: 20 euros.

Franquicia del seguro: 500 euros si el usuario es culpable.

WIBLE

WiBle se ofrece como la alternativa de carsharing cuyos servicios y vehículos llegan hasta donde otros no pueden gracias a la cooperación entre Kia y Repsol. En la capital cuenta con una flota de 500 Kia Niro PHEV, uno de los vehículos más polivalentes y que más autonomía ofrecen dentro del mercado de híbridos enchufables: 600 kilómetros.

Precio del alta: gratuito.

Tarifas del servicio:

0,24 euros por minuto la primera hora.

0,25 euros a partir de los 100 km.

65 euros un día completo.

Ofertas:

Pack 400 minutos: 68 euros, a 0,17€/min (válido por 1 año).

Pack 200 minutos: 39 euros, a 0,19€/min (válido por 1 año).

Pack 50 minutos: 10,50 euros, a 0,21€/min (válido por 1 año).

Penalizaciones:

Conductor no autorizado: –

Dejar el coche por debajo del mínimo de carga: 30 euros.

Aparcar en un parking privado: 250 euros.

Dejar las ventanillas abiertas: 50 euros.

Fumar: 40 euros.

Limpieza: 50 euros.

Grúa dentro de la M-30: 40 euros.

Gestión de multas: gratuitas.

Franquicia del seguro: 99 euros si el usuario es culpable.

WISHILIFE

Quizá la más nueva y la más desconocida. La principal diferencia de WishiLife frente a sus competidoras que, en lugar de pagar por cada minuto de uso, se hace por cada kilómetro recorrido. De esta forma se busca que la clientela no se sienta agobiada por llegar a su destino lo más pronto posible. Su flota está compuesta por varios vehículos eléctricos, como el Volkswagen e-Golf, el Nissan Leaf o el Renault Zoe.

Tarifas del servicio:

0,80 euros los primeros 10 kilómetros y 0,40 euros los siguientes.

Penalizaciones:

Conductor no autorizado: 250 euros.

Dejar el coche por debajo del mínimo de carga: 50 euros.

Aparcar en un parking privado: 250 euros.

Dejar las ventanillas abiertas: 50 euros.

Fumar: 50 euros.

Limpieza: 40 euros.

Grúa dentro de la M-30: 50 euros.

Gestión de multas: hasta 100 euros.

Franquicia del seguro: 90 euros si el usuario es culpable.

En WishiLife se paga por cada kilómetro recorrido.

ZITY

Esta es la propuesta conjunta de Ferrovial y Renault que, además de Madrid, también está presente en otros municipios como San Sebastián de los Reyes, Coslada, Alcobendas y Pozuelo de Alarcón. El modelo usado por la compañía es el Renault Zoe Z.E. 40, el cual ofrece cinco plazas, un maletero de 338 litros y una autonomía de 400 kilómetros. La flota actual se acerca a los 700 vehículos.

Precio del alta: gratuito.

Tarifas del servicio:

0,26 euros por minuto.

21 euros por cuatro horas.

36 euros por ocho horas.

66 euros un día completo.

0,09 euros por cada minuto de aparcamiento (plan Standby).

Ofertas:

Pack ahorro de 30 euros: pagas 30 € y te llevas 36 €.

Pack ahorro de 60 euros: pagas 60 € y te llevas 75 €.

Pack ahorro de 100 euros: pagas 100 € y te llevas 130 €.

Penalizaciones:

Conductor no autorizado: 200 euros.

Dejar el coche por debajo del mínimo de carga: 40 euros.

Aparcar en un parking privado: 200 euros.

Dejar las ventanillas abiertas: 40 euros.

Fumar: 40 euros.

Limpieza: 40 euros.

Grúa dentro de la M-30: 40 euros.

Gestión de multas: 20 euros.

Franquicia del seguro: 90 euros si el usuario es culpable.

Durante este verano, hasta el 31 de agosto, Zity ha activado la campaña Summer in the Zity, con la que los desplazamientos salden por la mitad de la tarifa habitual: 0,13 euros por minuto. El usuario compra 25 euros de saldo y recibe 50.