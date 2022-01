La 'resurrección' de Lancia podría llegar en la planta de Stellantis en Figueruelas

Uno de los grandes interrogantes que ha planteado la fundación de Stellantis, ahora hace justo un año, ha sido ver el modo en que cada una de las 14 marcas del conglomerado lograba conservar una identidad o perfil propios. Por lo que se refiere a las firmas más cercanas a nosotros, y a las que cuentan con una tradición más gloriosa, el porvenir de Lancia ha suscitado no pocas dudas, teniendo en cuenta especialmente que desde 2017 solo se comercializa es Italia, de donde es originaria.

Cuando Stellantis hizo públicos sus planes para las diferentes firmas del grupo supimos que reservaba para Lancia la siguiente divisa: “The Most Elegant Way to Protect the Planet”, es decir, “la forma más elegante de proteger el planeta”. De esta declaración se deducía que la marca turinesa se encaminaba hacia un camino netamente eléctrico, y las noticias que han comenzado a circular por el sector parecen confirmar esa suposición.

De recientes conversaciones con ejecutivos de una compañía -también italiana y de larga trayectoria- como Alfa Romeo, entre ellos su director para España y Portugal, Francesco Colonnese, y su diseñador jefe, el español Alejandro Mesonero-Romanos, hemos extraído la conclusión que Lancia volvería al mercado europeo y lo haría con un sello distintivo que podría definirse con dos términos: premium y elegante, en contraposición a una Alfa también premium pero de corte inequívocamente deportivo.

Pues bien, informaciones muy solventes de nuestros colegas de La Tribuna de Automoción señalan que la resurrección de Lancia podría tener lugar en tierras aragonesas, esto es, en la histórica planta de Opel, y ahora de Stellantis, en Figueruelas (Zaragoza). El consorcio habría decidido producir allí la versión eléctrica del Ypsilon, en una fecha aún por determinar, así como el Peugeot e-208, la variante de baterías del popular utilitario francés, esta última desde finales de 2023, coincidiendo con la introducción de un rediseño del modelo.

De acuerdo con la noticia, que cita fuentes del sector conocedoras de los planes industriales del grupo automovilístico, la asignación del Ypsilon a la planta aragonesa se enmarcaría en los planes para el retorno de Lancia al Viejo Continente a partir del próximo ejercicio y que incluyen armar una gama de hasta cuatro modelos para el año 2025.

Todo obedecería a una reestructuración de la actividad fabril del grupo Stellantis en Europa. En el caso del Peugeot 208, el medio francés L’Argus adelantó en noviembre que la fábrica de Trnava en Eslovaquia dejará de montar en sus líneas ese modelo de la firma del león, que se trasladará, en su variante eléctrica, a Figueruelas, y en las térmicas, al centro marroquí de Kenitra, donde también se produce el utilitario.

¿Adiós al C3 Aircross y al Opel Crossland?

La llegada del e-208 y del Ypsilon eléctrico supondría, eso sí, la salida de dos vehículos de la planta española, el Citroën C3 Aircross y el Opel Crossland, que irían destino a Trnava y se unirían al C3 que se ensambla allí en la actualidad. El primer SUV vivirá su fin de ciclo comercial en febrero de 2024 y el segundo, en noviembre de 2023. El Corsa, tanto en sus variantes de combustión como eléctrica, permanecería en la fábrica que lo lleva despachando desde 1982.

La Tribuna ha contactado con Stellantis para confirmar la adjudicación de ambos modelos eléctricos y fuentes de la compañía han señalado que no es efectiva por el momento y que el modelo que podría llegar a Figueruelas está aún en fase de estudio. Asimismo, indican que cualquier anuncio al respecto podría tener lugar a lo largo de este primer trimestre o incluso en fecha posterior.

Con la salida de dos modelos todocamino y la llegada de dos urbanos, queda por ver si la factoría zaragozana mantendrá su actual sistema de producción con dos líneas de montaje. Podría ser así en caso de que los eléctricos se ensamblasen en la Línea 2, en la que hoy por hoy se fabrica ya el Corsa eléctrico, y los térmicos en la 1.

Actualmente, la planta opera en el sistema 1, el del C3 Aircross y el Crossland, con dos equipos diurnos, no habiendo previsión de recuperar el nocturno; mientras que el 2, que ensambla el Corsa, trabaja de mañana y tarde, y tendrá turno de noche a partir del 30 de enero.