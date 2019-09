Carlos Segura (Malva): "Nos encantaría sonar tanto en los 40 Principales como en Radio 3"

Los murcianos Carlos Segura, Gabri Cortés y Alejandro Sotomayor, o lo que es lo mismo, Malva, lanzan su primer single 'Todo lo que me juraste' que vio la luz el pasado viernes 20 de septiembre. Tras su paso por el Show Talent 'Factor X' donde tuvieron un éxito notable, decidieron coger las riendas de su propio camino y lejos de aprovechar el boom inicial que otorga la euforia de la fama televisiva, decidieron escribir, componer e iniciar así su carrera musical en firme sin más carga y agradecimiento que el de su propio trabajo. Lo demuestran así, con un single autoeditado lleno de fuerza y de matices que fusionan el pop y el rock con guiños alternativos de hoy en día. Nos lo cuenta así, Carlos Saura…

¿Quiénes eran Malva antes de entrar al talent show 'Factor X' y qué son después del mismo?

Realmente Malva no nace con'Factor X', ni mucho menos. Malva viene de muchísimo antes. Nosotros no somos tres caritas bonitas que han puesto en un programa de televisión. Nosotros somos tres chavales que empezamos a hacer música hace mucho tiempo. Concretamente Alejandro y yo empezamos a hacer música con siete años. Ya teníamos una banda que se llamaba 'Ron and Roll' y con la que hicimos algunos conciertos. Por lo que en realidad nosotros venimos del sudor de un local de ensayo, de las guitarras y los amplificadores, no de los programas de televisión.

¿Qué encontrasteis a la finalización del programa más allá del fenómeno fan? ¿Os ha tentado la industria o menos de lo que quizás imaginabais?

Cuando terminamos habíamos hecho muchos contactos. Pero como te decía, este mundo no nos pillaba de sorpresa, pues desde que teníamos catorce o quince años ya teníamos cierto contacto con la industria. Y sí, claro que nos hemos sentido tentados, pero tampoco ha sido un quebradero de cabeza, ya que teníamos muy claro que queríamos hacer nuestro tipo de música, plasmar en todo momento nuestra forma de entenderla y por eso hemos tardado tanto en soltar este single.

Y, ¿dónde os habéis metido en todo este tiempo desde la finalización del programa a día de hoy?

Bueno, hemos estado haciendo cositas, algún que otro concierto. Pero sí es cierto que no nos hemos movido sobremanera. Estuvimos viendo todo muy internamente. No nos pegaba para nada que Malva de repente saliera como un fenómeno súper comercial. No queríamos que naciera por estar viviendo de la imagen del concurso. Quizás habrá quien piense que es un error por desperdiciar el momento de estar en la cresta de la ola, pero para nosotros no habría sido nada creíble.

Es innegable que salisteis, a nivel nacional, de un programa que os destina directamente a la radiofórmula pero, ¿Dónde queréis sonar vosotros realmente?

A nosotros nos gustaría ser un grupo puente, por así decirlo. Tenemos relación con gente de la industria más mediática, pero también tenemos buena relación con la gente de la industria más alternativa. Nos da igual, no nos gustan las etiquetas, y nos encantaría sonar tanto en los 40 Principales como en Radio 3.

Malva es un grupo muy abierto, donde tenemos canciones que hay a quienes les pueden recordar a gente como Pereza, el Canto del Loco. A la misma vez nosotros bebemos mucho de la influencia de grupos Indie como Izal, Vetusta Morla o clásicos como Antonio Vega. En definitiva, nosotros nos mantenemos en la línea que creemos que debemos seguir, la cual no entiende de extremismos, simplemente de canciones.

¿Cómo se lleva eso de autoeditarse tan jóvenes? ¿Tenéis gente detrás que os va guiando sobre cómo y de qué manera hacer las cosas, o detrás de las decisiones que se toman tan solo estáis Carlos, Gabri y Alejandro?

No, no hay nada más allá que nosotros a la hora de tomar una decisión. Ahora bien, claro que pedimos consejos y tenemos gente que nos ayuda : de la industria y de los medios, en la manera logística de como llevar las cosas. Pero la parte creativa y la dirección la llevamos nosotros. No nos gusta que nos ordenen, pero sí que nos den consejos. Nunca nos sentiríamos cómodos si de repente nos dijeran que tenemos que hacer un tema de reguetón: perdona pero haremos un tema de reguetón si nosotros sentimos que tenemos que hacerlo así. No porque nos ordenen.

Vuestros temas son una mezcla de casi todo. Con unos retoques abajo pueden ser pop, con unos retoques arriba rock… ¿Qué nos vamos a encontrar en el futuro más cercano de Malva?

Pues nos vamos a encontrar canciones de todo tipo. Queremos ofrecerle al público todos los registros que seamos capaces de sentir, de mostrar con nuestra música. Hemos tenido alguna canción de tipo más acústico como 'Ultravioleta', luego pasamos a Termodinámica que es un pop rock de manual, de ahí a 'Nostalgia soy' que es una balada o hasta llegar a 'Borneo' que lo podemos calificar de una rumba rock con toques de bossanova. Por lo que realmente Malva no entiende de géneros, así que lo que venga por nuestra parte será siempre muy variado.

Habéis demostrado tener una cultura musical seria, importante, rica…Pero siempre se habla mucho de las bandas del panorama internacional, ¿Qué hay de las bandas nacionales, con cual os podéis identificar más en estos momentos?

Nos sentimos muy identificados con la música que se hizo en este país en los años 80. Somos unos admiradores natos de la misma. Podemos hablar de Nacha Pop, Los Ronaldos…y es verdad que indiscutiblemente de Tequila, Burning, Los Rodríguez. Pero si nos vamos más atrás te puedo decir que nos gusta Fórmula V, Los Brincos, Los Amaya… (Risas). Lo que nos gusta por encima de todo es la música.

¿Y de nuestra tierra murciana?

Por supuestísimo que sí. Yo soy un gran admirador de Second, y por supuesto de M-Clan. Para mí Sean Frutos y Carlos Tarque son dos showmans en los que me he inspirado mucho a la hora de estar encima del escenario, y la verdad que son bandas increíbles. La verdad que en Murcia se hace muy buena música.

Háblanos de vuestro nuevo single 'Todo lo que me juraste', Cómo os sentís después de su salida al mundo el pasado viernes 20 de Septiembre?

Nos sentimos muy acogidos por parte de todo el mundo. Las críticas están siendo muy buenas. Ha sido una canción que ya teníamos compuesta hace bastante tiempo, que en un momento no la vimos como un primer single, pero vino alguien de fuera y nos dijo que creía que era una buena canción y apostamos por ella. Estamos muy contentos, en cierto modo abrumados por la repercusión que está teniendo en los medios, que está siendo superior a lo que nosotros esperábamos, por lo que estamos muy agradecidos también.

¿Qué es lo próximo? ¿Dónde os vemos? ¿Dónde os escuchamos?

El próximo 5 de octubre daremos un concierto en Torre Pacheco para ayudar a todos los afectados por las inundaciones en nuestra querida Región de Murcia. Y también vamos a empezar una pequeña gira para finales de 2019 inicios de 2020 que queremos comenzar también en una sala murciana. A partir de ahí seguiremos sacando single y esperamos visitar cuantas más ciudades mejor para estar junto a quien tiene ganas de escucharnos.

Vosotros como jóvenes y emprendedores que sois… ¿Cómo veis esto de que tengamos que ir a unas nuevas elecciones?

Somos totalmente conscientes de cómo está la cosa en nuestro país. Lo que más pena nos da es la situación en la que nos están tratando, es tener la sensación de que lo hacen como si fuéramos idiotas. Creo que hace falta más amor a la gente, menos postureo y más estar al pie del cañón. Hay muchas situaciones con las que no estamos de acuerdo y somos plenos defensores de que la política en este país tiene que dar un cambio y actualizarse para evitar estar siempre siendo la pescadilla que se muerde la cola. Es de locos que volvamos a gastarnos millones en otros comicios cuando lo que deben de hacer es sentarse para entenderse.