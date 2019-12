'Cross-play' completo y comodidad, las ventajas de 'Dauntless' en Switch

Hace pocos días se lanzó 'Dauntless' para Switch, un videojuego 'free to play' desarrollado por Phoenix Labs y distribuido por Epic Games que ha conquistado ya a los 'peceros' y jugadores de otras plataformas.

Si has jugado a 'Monster Hunter' comprenderás fácilmente 'Dauntless'. En esta aventura eres un cazador de 'behemonts', unos monstruos que están destruyendo la tierra. Según vayas avanzado de nivel en tus armas y tus armaduras con los materiales que obtienes al cazarlos, podrás ir derrotando a los más fuertes y te convertirás en el mejor cazador.

Lo bueno de 'Dauntless' con respecto a 'Monster Hunter' es su facilidad para introducirte al juego. 'Dauntless' no cuenta con tanto sistema de'crafteo' y de organización de recursos en un principio, sus batallas son más rápidas y sus enfrentamientos, más directos. La experiencia de 'Dauntless' es mucho más inmediata, incluso podemos ver la vida del monstruo, por lo que estamos perdiendo parte de la experiencia de veracidad que propone 'Monster Hunter' por aportar más comodidad al jugador'.

'Dauntless' es, por tanto, un juego para aquellos que quieren echar una o dos partidas en una experiencia 'free to play' más completa que el resto de juegos del mercado, pero que a su vez no quiere echar horas y horas en un sistema de recursos. La gran cantidad de contenido que propone, no obstante, va a satisfacer a aquellos que se quieran introducir más en esta experiencia.

Por otra parte, tenemos el multijugador, muy agradecido gracias a la tecnología cross-play que nos permite jugar con jugadores de todas las plataformas y seguir jugando nuestra partida en otra plataforma si así lo deseamos. Derrotar a los behemonts con tus amigos es algo muy emocionante. La experiencia de juego se expande totalmente. De hecho, es casi obligatorio disfrutar de 'Dauntless' con otra persona, aunque sea en el online automático, ya que el juego te muestra todo su potencial y te quedas con la totalidad de su forma de hacer las cosas.

Por último, la versión de Switch ofrece algo muy importante: la comodidad. Poder jugar a 'Dauntless' en cualquier parte (aunque requiere conexión a internet) es muy cómodo para el jugador principiante, que busca partidas rápidas. Además, Switch también te permite situar la partida en una pantalla más grande de televisor, por lo que si quieres, puedes disfrutar de la experiencia completa.

Si hay algo verdaderamente emocionante de 'Dauntless' es la cantidad de maneras de descubrirlo. Puedes entrar por casualidad y quedarte por su profundidad en el metajuego; puedes buscar una experiencia en solitario que te de partidas intensas, pero cortas; puedes generar una red con amigos y disfrutar de su lado más estratégico o puedes entrar en él y que no te guste o no te termine de convencer, pero te anime a probar otros estilos. Sea cual sea tu caso, 'Dauntless' te va a aportar algo muy chulo y es gratis, así que probarlo no cuesta nada.