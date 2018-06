Jazz San Javier se reivindica como una de las citas ineludibles de los veranos musicales

Los veranos de San Javier tienen un nombre propio que destaca, en cuanto a música se refiere: El Festival Internacional Jazz. Durante los 20 años que preceden a esta edición, se ha convertido en la cita ineludible de todo buen aficionado al género aunque no solamente. El festival de Jazz de San Javier, nacido en 1998, ha sabido ir atrapando a otros públicos que no eran seguidores de esta música, para sumar y lograr esa gran familia de unas dos mil almas que cada noche se aglutinan para ver y escuchar los conciertos que ofrece esta, como indico, cita ineludible.

En esta XXI edición, Jazz San Javier ha logrado una vez más crear un cartel atractivo para los aficionados, en el que se mezclaran (sello de la casa) conciertos de jazz y música brasileña; blues y flamenco o, simplemente, jazz en estado puro. Esa es su seña de identidad, que reitera y se reivindica como el festival más importante del entorno y uno de los imprescindibles de los veranos españoles y europeos, tanto para público como para músicos. En esta ocasión, con el recuerdo a dos músicos que regalaron noches memorables que han quedado en el recuerdo colectivo. Se trata del guitarrista y compositor, Chuck Loeb, quien fallecía a finales de agosto de 2017, y del cantante Kevin Mahogany, que tras celebrar su 59 cumpleaños en los camerinos de Jazz San Javier, fallecería casi cinco meses después. El recuerdo de todos para ellos, que nunca perecerá. Ahora, desmenucemos esta XXI edición.

Abriendo puertas

El sábado, 30 de junio, se alza el telón con un concierto que puede resultar demoledor y marcar la senda por la que esta XXI edición va a transcurrir. Se trata del bajista español Pepe Bao, creador de uno de los grupos de funky españoles más importantes de los últimos 20 años O’Funkillo. Es una apertura que va a despertar a aquellos que acudan algo despistados. Para la segunda parte, un cambio absoluto de estilo aunque no tan lejano. Nos referimos a la cantante y pianista Vonda Shepard, quien se mueve en una fusión de rhythm & blues, rock, soul y tintes de jazz logrando una fusión que atrae al espectador. Vonda Shepard regresa casi a su casa, aunque estas visitas se hayan espaciado en el tiempo, donde un buen número de aficionados la esperan con cierta impaciencia para volver a disfrutar de su música y simpatía.

Pepe Bao, creador de uno de los grupos de funky españoles más importantes de los últimos 20 años O’Funkillo Jazz San Javier

Nuevas caras para una nueva edición

El grupo norteamericano The Mavericks, que poseen un directo que deja huella, será el primero de este apartado. A través de su música nítidamente vaquera en la que combinan country, rockabilly, pinceladas de rancheras u otra música latina junto con texmex, cuyo resumen es magnético. The Mavericks actuarán el jueves 12 de julio. Recomendable, sin duda.

Para el viernes 13 y el sábado 14 de julio, dos músicos de auténtico calado jazzístico enmarcados en esos 'conciertos pata negra'. Se trata del trompetista Keyon Harrold y su Quinteto y el saxofonista Kenny Garrett Quintet, respectivamente, ambos norteamericanos y con una trayectoria ya asentada entre los músicos del género. Al trompetista Keyon Harrold buena parte de la crítica lo consideran como el futuro del instrumento en jazz, con aires de Freddie Hubbard aunque en sus directos muchos coinciden en la reminiscencia que deja a Miles Davis. Y a última hora, el cantante de soul Zalon sustituirá al anunciado Maceo Parker, que hace un mes suspendió su gira por España.

Al día siguiente, sábado 14 de julio, el saxofonista Kenny Garrett, que formó parte de una de las bandas de Miles Davis y Marcus Miller. Se le reconoce como uno de los más importantes saxos altos del género de su generación (nació en 1960). Insistiré en ello: Dos conciertos 'pata negra', para auténticos aficionados al jazz más puro y vanguardista.

Probablemente, el concierto y participación de Kurt Elling sea uno de los platos fuertes de esta XXI edición de Jazz San Javier. Kurt se ha ganado un puesto muy destacado con el paso de los años, interpretando temas clásicos a los que ha dejado su toque o sello personal. Elling también destaca por ser un consumado 'vocalese'; esto es, el arte de escribir y cantar sobre solos improvisados instrumentales del que existen muchas y magníficas grabaciones. Ya estuvo en 2004 participando en el desaparecido ciclo 'Músicas del Alma' en San Javier, pero nunca lo había hecho en su Festival de Jazz. Por cierto que Elling viene con su quinteto y con un invitado, el trompetista Marquis Hill, que ha participado en dos temas de su más reciente disco 'The Questions' editado en este 2018. Noche, la del domingo 22 de julio, para no perdérsela y altamente recomendable.

Kurt Elling Jazz San Javier

El blues es otro de los platos musicales más apetecidos por los aficionados de Jazz San Javier. El sábado 21 de julio tendremos la primera visita de uno de los más asentados músicos del género, procedente de Nueva Orleans, y cuya luz y originalidad brillan por derecho en el firmamento no sólo del blues, sino del género jazzístico en general. Se trata del guitarrista, compositor y cantante Walter 'Wolfman' Washington y su grupo The Roadmasters, que protagonizarán uno de los conciertos que más se van a recordar de la presente edición. Otro de los conciertos para no perdérselo.

Si unas líneas arriba hablábamos de que la participación de Kurt Elling puede ser uno de los platos musicales fuertes de este XXI Jazz San Javier, otro de ellos será el que lidera el contrabajista Kyle Eastwood y su quinteto. Kyle ha sabido ganarse el prestigio y reconocimiento del mundo del jazz a través de sus siete grandes discos ya publicados y ser, esto sí gracias al encargo de su progenitor, el autor de algunas de las bandas sonoras de películas que ha dirigido Clint Eastwood tales como 'Cartas a Iwo Jima', 'Mystic River', 'Gran Torino', 'Invictus', 'Banderas de nuestros padres' o 'Million Dollar Baby'. Kyle Eastwood se mueve por terrenos del jazz más puro (sus grandes y admirados músicos del género han sido Horace Silver y Herbie Hancock), aunque sin menospreciar el vanguardismo y la progresión personal que el contrabajista norteamericano ha ido adquiriendo con el paso de los años. Su concierto será el miércoles, 25 de julio.

Como tampoco hay que dejar de ver y escuchar, en la segunda parte de esa jornada, otra de las novedades que este XXI Jazz San Javier: El grupo que lidera el trombonista y cantante Big Sam Williams y su Funky Nation. Como pueden comprobar, aquí se dar el contraste que hemos indicado al comienzo. Big Sam Williams es un dúctil músico que participó en el reciente 49 New Orleans Jazz & Heritage Festival 2018, junto a muchísimos otros solistas y grupos de reconocido prestigio internacional, espabilando con su funky demoledor a todo un auditorio que les presenciaba a las 15:30 de la tarde. Tal vez con este mínimo dato, se puedan hacer una idea del gran espectáculo que nos pueden ofrecer en el XXI Jazz San Javier.

Kyle Eastwood Jazz San Javier

Jazz español también

Otra de las constantes del festival desde la primera edición. Además del concierto inaugural a cargo del grupo que lidera el bajista Pepe Bao, también lo harán las Domisol Sisters con la Sedajazz Swing Brothers que nos llegan desde Valencia y que se han convertido en el cuarteto más afamado de voces femeninas, que se mueven con enorme soltura por los terrenos del 'swing' procurando espectáculo y muy buenas vibraciones musicales en el público. Su actuación es la primera de las cuatro que se ofrecerán fuera del auditorio Parque Almansa, tras recuperarse el pasado 2017 este tipo de conciertos gratuitos en el exterior de su marco oficial. Será el miércoles 4 de julio, a partir de las 22:00 horas, en la Plaza de España (la que alberga el Ayuntamiento) de San Javier.

Regresa la Travellin' Brothers Little Band e invitados, que tras su paso como big band en 2012 por la XV edición, ahora lo hace como una gran y reconocida banda de blues conformada por nueve músicos y sus tres invitados: la cantante Ina Forsman, Ian Siegal guitarrista y cantante y el guitarrista neoyorkino Alex Schultz. El sábado 7 de julio, otra noche de contrastes y sensaciones inolvidables.

Una de las actuaciones españolas más esperadas es la que nos van a ofrecer Ignasi Terraza y Antonio Serrano, el sábado 21 de julio próximo. El pianista catalán y el armonicista madrileño son dos fuertes pilares del actual jazz español cuyos magisterios han sido impartidos por casi todo el mundo. Esta unión ha levantado muchas expectativas porque ambos han sido y son habituales de Jazz San Javier.

El blues regresará a la calle –más concretamente, a la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera- con los murcianos de Los Bluesfalos, que repiten tras unos años en Jazz San Javier. Finalmente, la participación de jazzistas españoles se completará con el grupo que acompañará a la cantante Tricia Evy, la caribeña que reside en París desde donde se ganó el respeto del jazz francés. Es uno de esos nuevos valores del jazz europeo en alza, que estará acompañada por el trompetista y cantante norteamericano Ronald Baker y un cuarteto de músicos españoles que suelen formar parte de diferentes agrupaciones en otras ediciones anteriores. El concierto tendrá lugar en el Puerto Deportivo'Tomás Maestre' de La Manga del Mar Menor el jueves 26 de julio.

Y aunque no son españoles de nacimiento sí lo son de adopción, el guitarrista argentino Luis Salinas y su hijo Juan retornan a este festival después de algunos años, el viernes 27 de julio. Juan Salinas ofreció una primera mini actuación cuando sólo contaba con 13 años, creo recordar, en el XV Jazz San Javier junto a su padre. Ahora, seis años después, padre e hijo ofrecerán una primera parte juntos que, sin duda, ya han acaparado una expectación máxima; sobre todo, de quienes tuvimos la ocasión de verlos en acción entonces.

Las Domisol Sisters con la Sedajazz Swing Brothers Jazz San Javier

Clausura de lujo y premio del XXI Festival

La clausura de esta edición de Jazz San Javier va a tener dos conciertos bien diferentes. El primero estará a cargo del pianista y compositor Chick Corea y su banda acústica, al que se le ha concedido el Premio a Toda una Carrera Musical por parte del festival. Chick Corea es una de las grandes personalidades del género y dos habituales de sus formaciones le acompañarán en su regreso a San Javier: El contrabajista John Patitucci y el baterista Dave Weckl.

El último concierto será una “delicatesen” para nuestros oídos y sentimientos, a cargo de la cantante René Marie que viene acompañada por un no menos delicado y prestigioso pianista: Bruce Barth y su trío. Un broche de mucho nivel musical, como corresponde a un gran festival internacional como el de San Javier. Será el sábado 28 de julio, cuando el equipo que lidera Alberto Nieto comience, tras echar el telón, a preparar la XXII edición para 2019. Les iremos relatando los resultados de la mayoría de estas noches en este mismo diario en línea.