Clausura festiva y de alto voltaje musical para el XXV Jazz San Javier

La clausura del XXV Jazz San Javier ha tenido una noche de auténtica fiesta musical, con el soul que nos proporcionó la banda que lidera el guitarrista Anthony Paule Soul Orchestra que contaba, para la ocasión, con dos cantantes que se distribuyeron en dos partes. La primera, con la voz potente de Terrie Odabi; una poderosa y muy expresiva voz que supo captar toda la atención de un público ávido de divertirse y escuchar la música de blues que les proporcionaba esta formación norteamericana. En la segunda parte, Theo Huff nos recordó voces del soul míticas como Otis Redding, Arthur Conley o Wilson Picket, además de subir a bailar al escenario a cuatro chicas (una era de su staff), que culminó el magnetismo de la banda con algún despistado que pudiera presenciar el espectáculo. Dos partes diferenciadas pero con nexo común: el blues y el soul. Les contamos detalles.

Esta potente banda que lidera el guitarrista norteamericano Anthony Paule y denominada Soul Orchestra se creó en 2007 y desde entonces, se ha convertido en una imprescindible del soul, blues y rhythm and blues tradicionales de las décadas 60 y 70 del pasado siglo XX. El grupo llegaba a Jazz San Javier para ser los encargados de clausurar la XXV edición. Está conformado, además de por Paule en la guitarra, Tony Lufrano, órgano Hammond y teclados; Kevin Hayes, batería (zurdo y muy contundente); el bajista Endre Tarczy; Derek James en el trombón; Charles McNeal se encarga del saxo tenor y el joven trompetista Ethan Pires. Junto a ellos, dos voces increíbles que definieron el sonido de esta gran banda. La de la recientemente premiada Terrie Odabi, que llevó el peso de la primera parte del concierto, para tomar el relevo en la segunda mitad el cantante de Chicago Theo Huff; una de las más importantes voces del género en estos momentos, que nos recuerda a parte de las diez grandes voces del soul, blues y rhythm and blues del momento.

Hechas las presentaciones, la Anthony Paule Soul Orchestra nos dejó, para ir calentando motores, su 'Soul Time' seguido de 'The Willie Walk', que provocó los primeros bailes del aforo. A continuación, Paule anunció a Terrie Odabi quien sonando ya 'Breaking Up Somebody's Home', lanzó su fuerza vocal arropada por la potencia de la banda. Aplausos nítidos y masivos del auditorio para esta cantante y la banda de Paule. Terrie presentó 'Live My Life', un blues muy alegre que puso a los más bailongos a moverse en el famoso foso del auditorio. Para calmar un poco el ritmo tomado desde el comienzo, una balada titulada 'After Awhile' que sonó como los ángeles en el cielo.

La humedad reinante en la noche del pasado domingo en San Javier provocaba que todos, músicos y público, anduviéramos con nuestras vestimentas empapadas. Si a ello le unías que no parabas de moverte con los temas de la Soul Orchestra de Anthony Paule y la voz de Terrie Odabi, la cosa ya tenía una realidad más acusada (me refiero al sudor, claro). La cantante y alguno de los músicos comentaba esta circunstancia meteorológica, aunque ello no impedía que continuaran (ya saben: el show debe continuar) con su concierto. Después de este descanso para sosegarnos un poco, Anthony Paule presentó a los componentes de la banda para seguir con 'Why Am I Treated So Bad'; una pieza de ritmo medio con la que, seguro, pretendían ir recuperando de nuevo el ritmo del comienzo. Luego continuaron con 'Hate Take A Holiday' y de nuevo, otro blues lento, pero con mucha fuerza, donde la sección de metal hacía estragos secundados por la guitarra de Paule. La guinda era la también potente voz de Terrie, que era coreada por el Hammond de Tony Lufrano. Para que se hagan una idea. Sitúense en una clásica película americana de los años 60, en un baile lento de fin de curso de jóvenes de entre 15 a 17 años; una pareja de ellos, acaramelados, bailando ese blues lento… ¿Lo tienen? Pues ese era el clímax de 'You're Gonna Make Me Cry'.

La primera parte estaba cerca de finalizar. Y el sofocante calor meteorológico apretaba más de la cuenta. Así es que, sin parar, la banda inició 'Love Trumps Hate', que fue presentado sobre su fondo musical por Terrie Odabi, antes de cantar su letra que viene a desarrollar lo que indica su título: Que el amor triunfa sobre el odio. 'Something Got A Hold' supuso la participación coral del auditorio dirigida por Terrie que preguntaba: “¿Estáis preparados?” Obviamente la respuesta era afirmativa y, en consecuencia, todo fue sobre ruedas. Y llegó el final, con 'Gentrification Blues', en el que hubo un pequeño duelo entre el trombón de Derek James y la trompeta de Ethan Pires; la veteranía contra la juventud. Así finalizaba esta primera parte del concierto de clausura del XXV Jazz San Javier, a cargo de la Anthony Paule Soul Orchestra con la voz de la cantante Terrie Odabi.

La segunda parte se inició, igualmente, con 'Soul Time' para enlazar con 'Menphis Train', que cantó el propio Anthony Paule con los coros de sus compañeros de banda. Tras ello, el guitarrista y líder del grupo anunciaba la presencia del cantante de Chicago Theo Huff, que inició su concierto con 'Who’s Making Love', un viejo éxito del soul que interpretó, entonces, Johnnie Taylor. Un excelente comienzo para Theo Huff en esta segunda parte del concierto que nos ofrecían la Orquesta Soul de Anthony Paule. Llegaría 'If I Could Turn Back The Hands Of Time', otro éxito del soul conocido de Tyrone Davis que animó más el cotarro. Luego le siguió un éxito del propio Theo Huff titulado 'Just Enuff Rope', con un ritmo inequívocamente soul que nos hacía volar nuestra imaginación por los años jóvenes de los 60.

Otro éxito que lo fue de Clarence Carter, 'Slip Away', siguió desglosando este concierto de Theo Huff con la Orquesta Soul de Anthony Paule. Entonces, Theo le dijo a la banda que atacaran 'Soul Swing' y puso a bailar a varias damas que se agolpaban en el foso (una de ellas era del staff de Theo); las subió al escenario y fue dándole a cada una de ellas su espacio para bailar la melodía que sonaba. Implicando al público femenino, para que nadie pudiera sentirse desplazado. Continuó con un éxito de Johnny Taylor titulado 'Last Two Dollars' y finalizó su concierto con 'Try A Little Tenderness', una preciosa canción de soul compuesta por el trío Harry Woods, James Campbell y Reginald Connelly que elevó a éxito de ventas el tristemente desaparecido Rey del Soul Otis Redding, a los 26 años en un accidente aéreo. A pesar de su juventud, Redding ya había logrado el máximo estrellato y los aficionados sabíamos, por aquellos días, que podía haber dado muchísimo más de lo que ya entonces conocimos. Excelente interpretación y tributo al que fuera Rey, por parte de Theo Huff y la Soul Orquesta de Anthony Paule con este broche de brillantes. El público pedía más (extraño, pero cierto, aunque fuese domingo en la noche ya entrados en la primera hora de la madrugada del lunes) y la banda lo concedió, con 'Love and Hapiness', éxito de Al Green en 1972, que vino a colocar el colofón -fuegos artificiales incluidos-, a esta XXV edición de Jazz San Javier.

En suma, noche festiva, potente en lo musical y muy divertida para los aficionados que acudieron a esta clausura del XXV Jazz San Javier que ha dado un nivel bastante en la línea de sus predecesoras. Habría que destacar que los conciertos en calles y plazas públicas (fuera del auditorio Almansa, sede oficial) van incrementando la calidad artística y las asistencias de público lo que es una magnífica señal. También a destacar, la fidelidad del número de abonados a esta cita y los registros de las noches que lo han conformado que, teniendo una fuerte competencia en este 2023 en conciertos de otras características, se han mantenido en una media de tres cuartos del aforo, con la excepción de la noche de The Waterboys que hubo un lleno total.

Nos llegan ondas preocupantes, no obstante, que no nos gustan ni presagian un futuro cierto. No hemos podido contrastar esos corrillos negativos con quien puede confirmar o negar la veracidad de esos preocupantes presagios, pero sería un grave error el que se tuviera en cartera disminuir un potencial tremendo que ha logrado un reconocimiento nacional de manera oficial (Interés Turístico Nacional); otro a nivel internacional, de músicos y crítica especializada. Por último, un buque insignia para San Javier, que lo ha colocado en el mapa mundial gracias a este festival que aporta, y mucho, a sus habitantes y comercios del municipio. Estaremos atentos y en nuestra disposición está el acudir a la fuente fidedigna para aclarar el horizonte. Gracias por la atención que siempre prestan a estas crónicas, este año muy reducidas por motivos que no vienen al caso. Y hacemos votos por una continuidad y, si cabe, mayor potencialidad del Festival de Jazz de San Javier. Muchas gracias y feliz verano. Por favor, nunca pierdan este hilo.