La variedad de estilos anima el cartel nacional del WARM UP 2018

Tras repasar la presencia de los grupos murcianos, es el momento de reseñar los grupos y artistas nacionales que desde Dûrga hasta Carlos Sadness amplían y enriquecen la oferta musical del festival murciano que se celebrará el próximo fin de semana en el recinto ferial de La Fica, y en el que destacan las recuperaciones de Sidonie y Joe Crepúsculo, cancelaciones del año pasado.

Dûrga

Dûrga en el WARM UP

El certamen Sona La Dipu es uno de los acontecimientos musicales del levante que orbitan alrededor de Producciones Baltimore. El trío (bajo, guitarra y batería) valenciano Dûrga, con un primer EP titulado ‘Venjança’ próximo al post-rock se convirtieron en ganadores del certamen de Sona La Dipu del pasado 2017, lo que sin duda ha ayudado a que formen parte del cartel del próximo WARM UP 2018. A Murcia llegan tras una larga gira y con el adelanto de su próximo trabajo, el sencillo ‘Mudyô’, que saldrá a la venta próximamente y que está fuertemente influido por la tradición y cultura japonesa.

Esteban & Manuel

Esteban & Manuel en el WARM UP

“Somos un grupo para bailar. Nuestro objetivo es poder llevar nuestra música a todos los sitios posibles y que se nos recuerde siempre con una gran sonrisa en la cara”. Con tal declaración de principios está claro qué podemos esperar del dúo formado por este par de gallegos aficionados a los ritmos latinos y con una amplia carrera en grupos de pop irónico pero que de tan irónico se vuelven serios en su propósito. Su uso, que no abuso, de autotune con su original formulación como cumbiatune sirven para crear un directo sorprendente y contagioso que ya dio mucho que hablar en el ‘Monkey Week’ y que reivindica la verbena como un acontecimiento para nada añejo sino muy de moda y oportuno en el universo indie.

Jaime Buenaventura

Jaime Buenaventura en el WARM UP

He de reconocer mis reservas hacia este joven compositor madrileño, pero con una amplia trayectoria, que llega con un EP titulado “Resilencias” a este WARM UP, un trabajo repleto de melodías con estribillos y ritmos pegadizos que suenan extraordinariamente limpios gracias a la pulcra producción pero que pueden sonar a mil referencias. Su influencia de la música más ochentera toca temas aparentemente trillados sobre el amor destacando el sencillo ‘ Cansado de escribirte’, un tema con reminiscencias ochenteras, pero quizá sin el suficiente descaro y alegría de Tequila y su Salta.

North State

North State en el WARM UP

Con solo dos sencillos, este dúo catalán formado por los hermanos Pau y Laia ha revolucionado la música electrónica en nuestro país. Los temas “I know you” y “Can’t Forget You” han demostrado que esta pareja más que músicos encabezan un proyecto artístico que influido por Flume crea un síntesis hipnótica de bases trabajadas en un “r&b futurista” hipnótico que alcanza cotas de gran intensidad emocional apoyadas en un excepcional trabajo visual y destacando la labor visual del director Mario Sanz en el videoclip de su segundo sencillo y del colectivo Yverz en el primero.

La Plata

La Plata en el WARM UP

Mucho ha cambiado el último año para estos jovencísimos valencianos desde que ficharon por Sonido Muchacho y lanzaron su sencillo “Un Atasco” en 2015 -realmente lo lanzó en solitario Diego Escriche-. Producido por Carlos Hernández (Triángulo de amor bizarro y Los Planetas) es considerado por muchos como uno de los mejores temas de 2017, y el estilo de este tema recuerda al New Order más new wave con cierto ritmo rápido punk que se aprecia también en otro gran tema titulado ‘Esta ciudad’. A Murcia llegarán con el primer trabajo de larga duración, ‘Desorden’.

Joana Serrat

Joana Serrat en el WARM UP

En plena gira de presentación de su quinto álbum, ‘Dripping Springs’, autoeditado por la propia Joana Serrat, la artista de Vic confirma que es una de las artistas españolas de mayor proyección internacional en el género de la música folk. Con producción de Israel Nash y con una gran facilidad para alternar entre el inglés y el catalán en su particular versión de la música que han personificado artistas de la talla de Dylan, Neil Young o James Taylor, ha sido la primera artista española en actuar en el Americana Fest de Nashville (Tennesseee) y en el prestigioso SXSW.

Modelo de Respuesta Solar

Modelo de Respuesta Polar

El pasado octubre estos valencianos publicaron su último disco, “Más Movimientos”, cuarto trabajo que llega tras el éxito de su anterior LP nacido del crowdfunding “Dos Amigos”, y que presentan en Murcia antes de ir al Mad Cool y al Low Festival. El grupo liderado por Borja Mompó -compositor, guitarrista y cantante- y en el que sus componentes trabajan de lunes a viernes continúa con sus temas atemporales fieles al estilo de su líder, destacando ‘No me falles’ o ‘Deja ir’, que les ayudaron a acompañar a Izal en su última gira.

Ed is Dead

Ed is Dead

Ed is Dead es el alter ego del músico madrileño de electrónica Edu Ostos. Tras ‘Change’, lanzado en 2015, vuelve a Murcia y al WARM UP para presentar ‘Your last 48 hours’, un trabajo ecléctico en el que el público podrá distinguir estilos como techno o el dubstep hasta el rock en temas tan aparentemente variados como ‘Rob bank’ o ‘Spend some time with you’ pero que conceptualmente fabulan sobre lo que alguien podría hacer si le quedaran dos días de vida.

Mueveloreina

Mueveloreina

Karma Cereza y Joaco J Fox son Mueveloreina , dúo con base en Barcelona que ejecuta un trap -por poner una etiqueta- con influencias de la cumbia amazónica, el rap francés o Yelle y Die Antwoord. Temas en los que se dan una inusitada importancia a unas letras festivas, pero también reivindicativas como sucede en ‘Vivas’.

Ms Nina

Ms Nina

Jorgeline Andrea Torres es Ms Nina, quien para muchos sólo es la autora del hit “Claro que sí, guapi” es una pionera del reggaetón en España, un género denostado por la etiqueta del machismo y que, sin embargo, suena en todas las discotecas, y que quizá no sea más ¿machista? Que el ‘Me gusta ser una zorra’ de Las Vulpess. Sus temas incluyen frases como “aguacate con aceite pa que crezca este culo”, “soy una princesa y no una guarra”, o “papi quítame el short, tremenda fritanga por si tienes hambre” muy apropiados para su explosiva estética kitsch.

Shinova

Shinova en el WARM UP

Con 4 discos públicos desde el año 2008, el quintento de Vizcaya liderado por Ander Cabello y Gabriel de la Rosa ha pasado un 2017 sin parar de girar por los festivales más importantes, desde el Mad Cool hasta el recordado concierto en la Plaza del Trigo del Sonorama. Su último trabajo, ‘Volver’, lanzado en 2016, contiene temas como ‘El año del maravilloso desastre’ y ha supuesto su reconocimiento entre el público gracias al apoyo de Warner.

Melange

Melange en el WARM UP

Este quinteto madrileño fundado en 2014 ha sido calificado como uno de los proyectos más indescifrables, y a la vez atractivos, de la escena independiente nacional de los últimos años tras la publicación de su primer trabajo en 2016. En este primer LP se mueven entre el rock psicodélico, progresivo, la música experimental, el folk, e incluso la música andalusí. Ahora, con su nuevo disco ‘Viento Bravo’ lanzado hace pocos meses acuden al escenario del festival murciano, en una línea continuista con su primer trabajo pero de mucha menos extensión, con nueve tracks más equilibrados y con influencias del jazz.

Biznaga

Biznaga en el WARM UP

Este cuarteto creado entre Madrid y Mälaga en 2012 publicó el pasado 2017 “Sentido del espectáculo”, un segundo LP editado con la mítica Slovenly Recordings gracias a lo cual han girado por México, Puerto Rico y han actuado en el SXSW de Austin, Texas, Estados Unidos. Definen su estilo rabioso como punk-pop, nada ortodoxo y que en su segundo trabajo se aproxima incluso al powerpop con temas como “Mediocridad y confort” o “Una ciudad cualquiera” fruto del trabajo de dos largos años.

Joe Crepúsculo

Joe Crepúsculo en el WARM UP

La gran cuenta pendiente del año pasado tras su precipitada cancelación en la primera edición del WAM es la de Joe Crepúsculo, quien espero no vuelva a fallar para mi felicidad. Este licenciado en filosofía con una amplia producción que ya alcanza 8 discos en solitario y que acaba de presentar su noveno trabajo, un disco de nanas que ningún padre dejaría escuchar a sus hijos hace aún más difícil clasificar a este inclasificable autor, autor del mal acogido himno de Podemos, aparentemente esperpéntico y profundamente irónico.

Carlos Sadness

Carlos Sadness en el WARM UP

AÚn reciente el lanzamiento de su tercer y último trabajo, ‘Diferentes tipos de luz’, el polifacético Carlos Sadness vuelve con su particular sonido galactropical, como él mismo lo define y mezclado por Phil Ek, quien también ha mezclado a Band of Horses. Los diferentes tipos de luz alude a la luz que le ha acompañado los dos últimos años, que para este artista catalán han sido en constante gira por todo el mundo. Destaca el nostálgico sencillo ‘Longitud de onda’, diferente del resto de temas donde el surrealismo es la tónica general que fluye desde las cuerdas de su ukelele y donde se homenajean a Bach y a Kandinsky.