Los regantes anuncian movilizaciones "muy visuales" y "continuas" en contra del 'trasvase cero' a partir de enero

El presidente del SCRATS señaló que también habrá otro de tipo de movilizaciones de cara a la sociedad civil con campañas escolares "para dirigirnos al público más infantil" "No hay una interlocución con el Gobierno. El delegado de Gobierno llamó al secretario de Estado y todavía no tiene contestación. Eso nos genera temor", apuntó el representante de los regantes Jiménez también dijo que los regantes siempre habían sentido el apoyo de la sociedad levantina en torno a la agricultura, aunque no sabía si esta opinión pública "en algún momento se había quebrado"