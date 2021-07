La antipolítica como aliada del odio

El fascismo y sus discursos de odio amenazan a todo el mundo por igual. No es hora de dividirnos ni de caer en infantilismos egocentristas, sino de organizarnos y luchar de manera conjunta hacia una misma dirección: defender nuestras vidas.

La manifestación para condenar el asesinato de Samuel conllevó que mucha gente saliera a la calle para decir basta a las agresiones promovidas por los discursos del odio. Desde el micro abierto en Murcia que posibilitó la organización de la concentración, se puedo escuchar en más de una persona el trillado mensaje de ”todos los políticos son iguales y no hacen nada”. Mensajes desgarradores de gente que se siente atemorizada por los discursos de odio contra personas LGTBI, migrantes y mujeres. Tristemente tengo que reconocer que esas palabras me dolieron profundamente. ¿Dónde estaban esas personas cuando quemaban la sede de Podemos Cartagena? ¿Dónde estaban esas personas cuando atosigaban a un vicepresidente de Gobierno en su casa durante más de un año? ¿Dónde estaba esa gente cuando se advertía de la alerta antifascista?

La rabia y la defensa de los derechos no puede caer en el infantilismo más deplorable. Sin organización no se ha conseguido nunca nada en la historia. Ante este contexto necesitamos de mucha madurez política, pero también de la energía de las nuevas generaciones ante los retos que nos afectan y amenazan la integridad de la vida de la mayoría social.

Y es posible organizarnos. Somos muchos más los que nos sentimos amenazadas frente a esa minoría que cuenta con amplios altavoces mediáticos y, sobre todo, cuenta con mucho poder. Pero somos más y mejores, somos manada que no está dispuesta a que nos jodan la vida. No vamos a consentir que nos digan a quien amar, cómo follar, o que nos empujen a sentirnos avergonzados por nuestra raza o identidad.

Pero hace falta organización popular. Como decía aquel famoso anuncio de neumáticos: “La potencia sin control no sirve de nada”. Es hora de canalizar toda esta rabia que sentimos por dentro hacia una dirección inequívoca: defender los derechos humanos para que no nos jodan nuestras vidas. Así de simple y así de sencillo. Organízate, donde sea, en tu asociación de vecinas, en una asociación estudiantil, en un colectivo antirracista, en un sindicato de inquilinos, donde sea, pero organízate.

Ellos son muy poderosos, pero son minoría. Y cada vez que suben la voz, es porque nos tienen miedo. Somos manada, llena de leonas y tigresas. Enseña los colmillos para que no te pisoteen, para que no te pasen por encima. Defiende tus derechos, que al final son los de todas y todos. Hazlo. Organización popular frente a sus privilegios. Detengamos su odio con nuestra rabia y alegría por vivir libres y con dignidad. Haz que nos teman para que no nos jodan.