Arquitectos: De la burbuja inmobiliaria a la incertidumbre laboral

La falsa bonanza del período de pre crisis económica ubicó la figura del arquitecto en la cúspide de la pirámide socioeconómica de la sociedad española. Cientos de jóvenes entusiastas del diseño, con la ambición de quién desea pasear por la ciudad y observar su creación, ingresaron en la facultad hambrientos de proyectos emocionantes y con un afán desmedido por dejar su huella en el skyline de las ciudades.

Es una profesión romántica: las manos de un artesano y la mente de un artista. La realidad, una década después, es desoladora: contratos basura, falsos autónomos y sueldos de miseria. El sesgo de clase suele, solía, estar ligado mínimamente al nivel académico de un trabajador. No es ilógico, puesto que la inversión realizada a lo largo de muchos años de estudio y dolores de cabeza debería compensarse de una u otra forma, pero estamos asistiendo ala homogeneización absoluta de la clase trabajadora, al desenfoque de las prioridades de los y las jóvenes que año tras año han de enfrentarse a la difícil decisión de ingresar en la universidad o iniciarse en el mundo laboral cuanto antes.

Hablamos con Sergio y José. Ambos, compañeros de promoción en la politécnica de Cartagena, ingresaron en la universidad con la intención de perseguir un sueño.

Sergio: Cuando terminé bachiller, encontré en la arquitectura la respuesta ideal a lo que buscaba, aunar lo técnico y lo artístico, y creo que era la única salida que podía saciar esa necesidad.

José: Desde pequeño veía problemas en las ciudades; por ejemplo: siempre me he dado cuenta de que en las calles había demasiado tráfico y los parques no son disfrutables para los niños, y he tenido de alguna manera la necesidad de solucionar esos problemas.

Mentes ágiles y resolutivas, capaces de ver lo que muchos no perciben, malviven en trabajos que no les llenan. Sergio es autónomo, ha buscado reinventarse mediante la especialización en infografías de estructuras, mientras mantiene la esperanza de montar su propio estudio en un futuro próximo.

José, en cambio, a pesar de trabajar como arquitecto, no desempeña sus funciones al completo.

José: Estoy contento con mi papel dentro de lo que engloba la gestión de obra en restauración de patrimonio, donde me he especializado en los últimos años. No obstante, echo en falta poder tener cierta capacidad para resolver problemas que nos afectan a todos. No pretendo tampoco ganar un Pritzker, pero sí que me gustaría dejar mi huella en el horizonte de ciudades como Vitoria, que tienen unas posibilidades impresionantes.

No obstante, la realidad es bien distinta. Ellos mismos se consideran afortunados, porque al menos tienen un trabajo cualificado, pero sus expectativas salariales y sus condiciones laborales son, por decirlo de una manera sutil, complicadas. Jornadas interminables, viajes, responsabilidades más allá de las relacionadas con su puesto de trabajo...una caterva de complicaciones para quien solo busca perseguir el sueño boomer de un trabajo estable y normal.

Los arquitectos no son los únicos, pero son el vivo ejemplo de la sociedad turbocapitalista que se alimenta de la esperanza y los sueños de las generaciones millenial en adelante.