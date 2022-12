A este AVE le faltan luces

¿En que estaban pensando? Eso es lo que me pregunto yo y algunos amigos cuando leemos según qué declaraciones. El AVE por Alicante era esto, lo que nos traen no es nada nuevo, ni nada imprevisto, pueden consultar las hemerotecas: lo han dicho y repetido muchas personas, empezando por mí en una larga colección de artículos. Aquellos que, insolidariamente, pedían el AVE por Alicante, incluidos sesudos economistas, la CROEM o las cámaras de comercios. Todas han descubierto ahora que con el AVE mal parido por Alicante seguirán yendo a Albacete a pillar el tren. Pero claro, la razón no era lo que primaba cuando pensaban en traer el AVE en superficie, cuando lo querían de cualquier manera, partiendo la ciudad, para qué, para darse una vuelta por media España antes de llegar a Madrid al doble de precio de lo que les costaría por la vía histórica, como la llama Joaquín Contreras.

Lo mejor de todo esto es que ese AVE lo negoció Valcárcel que, no contento de negociar mal, pagó hasta la comida y los cafés de después. Un genio que nos ha dejado endeudados hasta la médula y que ahora pasea sus genialidades por los juzgados. A pesar de ello, con alguna honrosa excepción, nadie abrió la boca y eso nos costó el abandono de nuestra línea natural que los únicos que veo defender, a capa y a espada, es a los que han estado siempre ahí, entre ellos mis viejos compañeros de la plataforma, que van como los viejos cómicos recorriendo la Región de pueblo en pueblo contando verdades, mientras otros esconden la cabeza y pretenden hacer responsables de sus errores a otros. Póngame una de posverdad, que es lo que se lleva ahora y no es broma.

El caso de las luces de EMUASA, un esperpento con el que contaban incendiar a la población murciana, es una muestra más de esta política de polémica y anuncios vacíos, desde el AVE a la Navidad, pasando por el Mundial y no sé cuántas cosas más. Algunos andan agradeciendo en el PP que Ballesta sea en los plenos sea un concejal mudo, parece que fue el que incitó a poner el famoso tuit xenófobo e incendiario que sigue sin ser retirado, a pesar de haberse demostrado que las luces llevan ahí desde que era alcalde y que nada tenían que ver con el partido.

La Región y por extensión esta ciudad va cuesta abajo y sin frenos. La cosa no viene de ahora, es de hace tiempo, de cuando nos pusimos a construir desaladoras a millón, aeropuertos innecesarios y pedimos un AVE por Alicante, mientras la sociedad civil permanecía callada. Menos mal que ante el atropello de su llegada en superficie se levantaron una pandilla de jubilados o en proceso que tirando de plataforma se echaron a la calle para pedir el soterramiento, aguantado palos y algunas multas. Si no es por eso, por Joaquín Contreras, nos comemos este AVE mal parido por Alicante en superficie, menos mal que alguien tuvo valor en esta Región para señalar que el Gobierno iba desnudo y nos quería además desnudar a todos.

El día 20 en la inauguración veremos dos cosas, la primera la falta de planificación del Partido Popular, las mentiras de Pedro Antonio, López Miras, Francisco Bernabé y demás paniaguados que aplaudían rabiar la idea del AVE; la segunda, el éxito de una estación soterrada que configura el futuro de la ciudad de Murcia. No me quiero imaginar el dolor que les dará alguno pasar por la estación soterrada y ver que el futuro no está en el AVE, sino en esa estación. Ahora queda el siguiente paso lograr recuperar la línea histórica. Mientras, ellos seguirán como hasta ahora, sin luces.