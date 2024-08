Carta abierta de un cura al alcalde de Lorca

Quiero empezar este artículo con mi apoyo a CEPAIM por la labor que está realizando de humanizar la vida y la sociedad a través de un trabajo inmenso por la acogida y la integración de las personas migrantes y refugiadas. Y, precisamente, Lorca es un pueblo que ha experimentado positivamente este trabajo en todos sus ámbitos durante años.

Estando en Mozambique, un país africano, he visto la noticia de que, en Lorca, Vox pide al alcalde que rompa la colaboración con CEPAIM si quiere que mantenga el acuerdo de gobierno. No es una petición, es un chantaje político que se basa en algo muy triste e indigno: en deshumanizar a las personas migrantes y en criminalizar a las ONGs. Me cuesta comprender que no puedan empatizar con el hecho que las personas huyan, si pueden, de la violencia, la sed y el hambre. Es un hecho expresado a lo largo de toda la historia de la humanidad. No hay “efecto” sino causas que explican este fenómeno. Esas personas, que demonizan a las personas migrantes y refugiadas, harían lo mismo si estuvieran en esa situación. ¡Ojalá la gente pueda vivir en su tierra porque existen “condiciones de vida y no de muerte”!

Una pregunta Fulgencio Gil, alcalde: de momento, si no estoy equivocado, guardas silencio y te mueves en la ambigüedad y en el cálculo del poder, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión final? Hay una gran preocupación en los sectores que podemos calificar de humanitarios, entre ellos, sectores católicos.

Te voy a aportar, sin ningún ánimo de ironía, lo que dice el papa Francisco sobre este tema. Él utiliza cuatro verbos para el desafío de las migraciones: acoger, acompañar, promover e integrar. El papa Francisco rechaza todas las voces que vienen del racismo, la xenofobia y el supremacismo. Además, no hacer nada o casi nada genera muchos problemas. Te recomiendo su encíclica, insisto que no es a modo de ironía, 'Fratelli Tutti' (Todos hermanos), que es un alegato en favor de la fraternidad y la amistad social, reflexionando sobre las diversas y actuales formar de eliminar o ignorar a otros. Pero, esto está recogido en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio. Puedes leer cualquier texto sobre este tema en los papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

No sé cuál será tu decisión, pero, sí sé que la Virgen de las Huertas, advocación mariana, María de Nazaret, quiere a las personas migrantes y refugiadas porque son sus hijos e hijas y llama, desde el amor de madre, a que no haya rechazo ni odio, sino encuentro. La Virgen de las Huertas quiere a todos los lorquinos y lorquinas, no excluye ni discrimina a nadie.

Tendrás que elegir y decidir y tengo claro que tienes que elegir entre la humanidad o la inhumanidad. Espero que te dejes guiar por lo que llamamos la caridad política porque creemos que, como alcalde, estás llamado a ser un buen alcalde porque la bondad política debe primar sobre la maldad política. Tú decides.

Un abrazo.