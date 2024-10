Israel, un monstruo que anda suelto por el mundo

Desde nuestra tierra murciana se grita con voz alta contra el genocidio de Israel a la población de Gaza; un genocidio televisado con la participación activa de Estados Unidos y la colaboración de países europeos como Gran Bretaña y Francia; la complicidad del resto y la absoluta pasividad de los países árabes.

Todo esto es fruto de esa política de aceptar las violaciones del Derecho Internacional de Israel y las violaciones de los derechos humanos con un grado de crueldad horrendo contra el pueblo palestino. Son muchas movilizaciones en nuestra tierra clamando por acabar con la ayuda militar sin precedentes a Israel que está asesinando a miles de niños y niñas, destruyendo todas las escuelas, hospitales, universidades y viviendas. Que impide la entrada de ayuda humanitaria y medicinas, incluidos, los tratamientos para el cáncer y la anestesia.

A muchos niños y niñas les amputan algún miembro sin anestesia, no hay calificativos para esto. Desde nuestra tierra murciana se pide que se suspenda el acuerdo comercial de Europa con Israel. Porque es insoportable que el pueblo que sufrió un exterminio esté cometiendo un genocidio y no solo no hagamos nada, sino que también lo estemos fortaleciendo.

Hay países europeos que han prohibido las manifestaciones en favor de los palestinos y su bandera y cuestionar este genocidio como criticar los bombardeos en Líbano, Yemen, Siria, se puede acusar de apoyar el terrorismo. ¿Cómo es posible esto? La respuesta está en 1948 cuando se declaró el estado de Israel por la ONU con fronteras definidas con Palestina, y, a partir de ahí, se inicia la invasión de Palestina con la estrategia nazi de una limpieza étnica.

Ese momento se llama la Nakba (la catástrofe), la expulsión de los palestinos de sus tierras a sangre y fuego. Una limpieza étnica apoyada por los estadounidenses, británicos y franceses. Recomendable el libro de ILan Pappé, historiador israelita, 'La Limpieza Étnica de Palestina'.

Este momento de la historia fue ocultado para que se perciba que el deseo y los movimientos de los palestinos y palestinas por recuperar su tierra se vea como terrorismo. Son muchas resoluciones de la ONU pidiendo, precisamente, la devolución de la tierra robada al pueblo palestino.

Se podría escribir muchísimo sobre las barbaridades de Israel a lo largo de esta historia y su justificación por las grandes potencias europeos, pero, hoy toca decir claramente que Israel es un monstruo que anda suelto por el mundo. Cuando alimentas a un monstruo ya sabes que habrá destrucción y muerte y el final, aunque no se sabe, nos está abocando a un conflicto bélico que se puede considerar de guerra mundial.

Cuando se creó el Estado de Israel por la ONU, había simultáneamente otro proyecto oculto y era que Palestina debía desaparecer y lo que era su tierra pasaría a ser el 'Gran Israel'.

En este momento se está negociando con Egipto que los gazatíes sean expulsados y pasen a campos de personas refugiadas en el desierto de Sinaí y, a la misma vez, la Unión Europea está negociando con Egipto para que estos campos de refugiados se construyan desde una premisa fundamental: que impidan salir a cualquier persona palestina para evitar que lleguen a Europa.

Lo que no previeron es que los palestinos y palestinas es un pueblo con una gran conciencia. Lo han demostrado a lo largo de su existencia.

Desde nuestra tierra murciana se grita: “Existir es resistir”. Pero, yo le añado que “resistir es existir”. Y que la historia nos perdone si puede.