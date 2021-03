Esperando nada

Escribo con las tripas. Lo aviso porque cuando se hace desde ahí, como cuando se usa el corazón, las palabras te fluyen rápidas, sin medida, suelen ser tan verdad como hirientes y ya no tienen vuelta atrás. Lo asumo.

Tengo un amigo que me suele aconsejar que cuente y respire despacio antes de meterme por lo regado. Hoy, en mi defensa, le diría que llevo respirando más de ocho días y que, por mucho que lo he intentado, este barro, oscuro y pegajoso, que lo rodea absolutamente todo y que tanto apesta a cieno, ha conseguido que me sea imposible seguir respirando.

Con seguridad, libre y envuelta por una tremenda ilusión de cambio, decidí firmar una moción de censura, completamente legal, para cambiar el Gobierno de la Región de Murcia. Lo hice convencida de que con ello se abría una ventana de esperanza, tras veintiséis años de oscuridad, corrupción, clientelismo y dejadez política en mi tierra; porque esta moción de censura era profundamente democrática, constructiva, alternativa y daría estabilidad a la Región de Murcia y, por supuesto, porque vacunar a seiscientas personas sin que les corresponda, sí que tiene muchísima importancia.

Como yo, veintidós diputados más decidieron hacer exactamente lo mismo, pero apenas cuarenta y ocho horas después, tres de ellos, hasta entonces del grupo Ciudadanos, se retractaron de lo firmado. Podría haberse quedado aquí, pero fue mucho peor porque pudimos verlos jurar como nuevos altos cargos dentro del Gobierno regional del Partido Popular. Corrupción consentida y retransmitida, además, en directo.

Durante los días siguientes no cesaron las entrevistas en los principales medios regionales y nacionales. Justificaciones, memes, excusas baratas, rectificaciones de lo dicho y hasta pantallazos de mensajes privados para reforzar al mayor ejemplo de la desfachatez y el oportunismo político visto en esta Región. Y mientras, el “capo” de la cúpula más mafiosa, ardua compradora de voluntades y votos, posaba triunfante junto a tres tránsfugas con el beneplácito de sus afiliados y votantes. A cambio, que sepamos, tres consejerías, mejores sueldos públicos y chóferes particulares en las puertas de sus casas.

Conozco personalmente a dos de estas personas y es quizás por eso que mi decepción y mi dolor sean aún más grandes. Me vais a permitir que omita los nombres. No creo que sean necesarios porque en la historia más negra de la política de esta Región ya han quedado lo suficientemente grabados y resaltados en negrita.

Tras confirmar mi voto junto a otros veinte compañeros y compañeras que se han mantenido firmes y han plantado cara a la más rotunda, evidente y vergonzosa corrupción, volví a comprobar hasta qué punto se es capaz de llegar y mercadear en política para poder asegurarse tres votos más y con ellos un gobierno, en este caso los de los diputados tránsfugas de Vox que seguían navegando en medio de esta tormenta, manteniéndose a flote gracias a la ambigüedad de un experto 'samurái' de las palabras, pero no de los hechos.

Esos tres votos se compraron. Claro que sí. Hasta los samuráis tienen un precio en esta Región corrupta. Nos han costado una consejería más, la de Educación y Cultura; la más valiosa para la ultraderecha porque de ella depende en qué tipo de personas puedan convertirse nuestros hijos e hijas. Y también se ha incluido en el precio el compromiso del 'capo' para agotar la legislatura sin convocar elecciones anticipadas, tan solo para que estos tres 'íntegros' y 'ejemplares' diputados puedan seguir ejerciendo sus especiales leyes sectarias hasta entonces. Pin pan fuera.

La imagen tras el triunfo fue el colmo del esperpento: aplausos, vítores, carcajadas, seis tránsfugas de dos partidos distintos, los 'capos' que pasaron oficialmente a ser tres para la foto y unos mariachis cantando de fondo. Me gustaría poder decir, como Antonio Vega en aquella canción, que “esta historia es a veces mentira y otras no es verdad”, pero no puedo porque, por muy asombrosa que parezca, ha ocurrido aquí, en esta tierra nuestra y, desgraciadamente, es toda verdad.

Gracias a Diego Conesa, a mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario socialista y a quienes siguen siendo íntegros con lo que firman, piensan y defienden.