De qué hablamos cuando hablamos de comunismo

No suelo ver los escuetos sermones con los que cada mañana en Telecinco, Ana Rosa Quintana en su programa, les obsequia a sus queridos televidentes, por lo general contra las cosas del gobierno de Pedro Sánchez; en su programa las críticas al gobierno de Ayuso brillan por su ausencia, supongo que Ana Rosa pensará que eso es una tarea de Telemadrid. Por cierto, el otro día entrevistaban a Bertín Osborne en Telemadrid, para darle publicidad a su programa: "El show de Bertín", y le preguntaba por el Papa Francisco y respondía: "No me jodas, ni matao. Yo no le pienso invitar. No lo puedo ni ver. Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que largar estupideces. Me parece que es una catástrofe de papa".

Pero, bueno. ¿Qué les pasa a cierta gente con el Papa? ¡Qué paradójico! Algunos, hasta dicen que es comunista.

La semana pasada, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le parecía "sorprendente" que el papa Francisco haya pedido perdón a México por los pecados de la Iglesia durante la evangelización durante la conquista de América, y afirmaba que "el indigenismo es el nuevo comunismo". En sus particulares américas, la presidenta Ayuso no se entrevistó con el presidente Biden y no se enteró por donde iba la cosa. El presidente Joe Biden, el pasado viernes, emitió una proclamación para conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas, siendo así el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo, en dicha proclamación, decía:"Hoy, también reconocemos la dolorosa historia de agravios y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y a las comunidades indígenas. Es una medida de nuestra grandeza como Nación que no buscamos enterrar estos episodios vergonzosos de nuestro pasado —que los enfrentamos con honestidad, los sacamos a la luz y hacemos todo lo posible para abordarlos". Pero, bueno, a ver si esa gente que criticaba al Papa, ahora van a decir que el presidente Biden es comunista. No me extrañaría, en pleno siglo XXI hay gente que ve fantasmas por doquier. Yo creo que esta gente no se ha leído ni la primera frase del "Manifiesto comunista" de Carlos Marx y Engels , que dice: "Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo".

El comunismo, ¿qué será el comunismo? Para Ayuso el indigenismo es el nuevo comunismo, pues me alegro que Isabel lo tenga claro. Meter miedo con el comunismo no es nada nuevo, al contrario es una vieja moda. Antes de la llegada de la República ya anunciaban, que viene el coco del comunismo; después durante el franquismo, la matraca de que si los rusos y el oro de Moscú. La derecha de derechas, de centro, y de extrema derecha. como un mantra, ahora cada dos por tres, les gustan calificar a ciertas medidas de comunistas. !Oiga!, que sube el salario mínimo, es una cosa de comunistas, que suben las pensiones, ya saben más de lo mismo, que van a dar ayudas a los jovenes para alquilar viviendas, ya te digo, comunistas, y ya lo de los 400 euracos, para jóvenes de 18 años, para un bono que podrá ser utilizado en eventos culturales, comprar un libro o para ir a concierto, etc; eso ya, es lo más de comunista. Joder, con los comunistas.

La muy suspicaz Ana Rosa se preguntaba, en su programa mañanero que no vi, "¿Es una casualidad esta franja de edad para recibir estos 'bono-jóvenes'? Es una pregunta ardua. A mí me hubiera gustado que Ana Rosa hubiera abierto, el otro día, con la noticia de la multitudinaria manifestación en Murcia, del pasado jueves, en la que más de 70.000 personas se sumaron a la protesta para reclamar una solución al colapso ambiental del Mar Menor. No solo los murcianos se lo hubieran agradecido, también los miles de madrileños que veranean en esas playas. Eso, sí en la nula visibilidad de esta noticia, Ana Rosa compitió con otras televisiones. En fin, ¡Caramba". Qué quieren que les diga, que cada vez que escucho a esa gente hablar de comunismo. me hago con la cosa un lío.