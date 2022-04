Las lecciones que Educarm me enseñó

Últimamente he ganado bastante interés en el manejo de redes sociales, de cómo mantenerlas activas y cómo enfocar el mensaje de la manera más efectiva. No faltan cursos y talleres, pero yo siempre he sido más de aprender sobre la marcha. Y trabajando en IUVRM no he tenido que ir lejos para encontrar un ejemplo, como poco, interesante.

La Consejería de Educación de nuestra Región está en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram... además de su propia página web. Y todo recibe actualizaciones con cierta frecuencia con contenido bastante interesante: proyectos, becas, mensajes inspiradores y hasta fotos de actividades en algunos colegios. Se nota el esfuerzo y se puede ver como adaptan las noticias a cada red. Y, además, da gusto ver lo bien que nos va en la Educación ¿no?

Ya me gustaría. Por desgracia, la verdadera lección que aprendí de Educarm es bastante más insidiosa: el poder de la omisión. Si comparamos la realidad de nuestros colegios con las publicaciones online de la consejería, no encontraremos nada que pueda calificarse como falso. Sin embargo, lo verdaderamente interesante es lo que no se menciona. Es curioso, por ejemplo, que a pesar de hacer guiños a la diversidad e igualdad de vez en cuando, parecen olvidarse del tema en días tan significativos como el 8M (Día Internacional de la Mujer) o el 31M (Día Internacional de la Visibilidad Trans) subiendo a las redes y a su web cualquier material que NO tenga que ver con los temas pertinentes.

Las ayudas y proyectos que presentan, por otro lado, pierden bastante lustre una vez indagamos en el origen del capital (la UE y los fondos estatales) y favorecen en su gran mayoría a instituciones privadas. Por ejemplo, inyectan 228.000 euros en centros de Educación concertada mientras reducen las plazas de oposiciones para maestros de 1.240 a 905. Por desgracia, no todas las personas con necesidades especiales pueden acceder a escuelas privadas (lo sé porque fui una de ellas) y esto no hará más que empeorar su situación.

Mientras tanto, las escuelas públicas se conforman con ajo y agua (con las recientes lluvias: barro y agua), mientras ven cómo miles de euros se dedican a las privadas y concertadas. Por no hablar del caos que se montó con la pandemia y la falta de profesorado. Tuvieron que lanzar un comunicado oficial al respecto, pero solo para parchear el asunto temporalmente, no vayan a admitir que los colegios llevan años trabajando con menos personal del necesario.

Por su parte, Mabel Campuzano pretende pedagogizar incluso las etapas de Educación Infantil (de 0 a 3 años), no sea que nuestros niños pasen siquiera un ápice de su juventud fuera del sistema con, atención: mayores tasas de abandono escolar de todo el país.

En fin, como digo, he aprendido mucho de nuestra querida consejera, pero no es precisamente lo que ella quisiera. Estudiando lo que no dice es como más información he encontrado y he visto que los recortes no se limitan a los presupuestos en nuestra educación pública, sino a la información misma. Ha sido una lección fascinante, pero revela una situación atroz: la Consejería de Educación no solo demuestra favoritismos con los centros concertados, sino que manifiesta un pobre entendimiento de las necesidades del sector. Y como no nos pongamos a la práctica, temo que va a ir a peor.