López Miras necesita más López Miras

Fernando López Miras no necesita aliados. En realidad, tampoco necesita a Joaquín Segado para que lo defienda. Fernando mira el móvil, se ríe, mira alrededor, niega con la cabeza -qué panda de pringados- y vuelve a reírse mirando su móvil. Hoy se ha visto solo, porque Antelo está de morros, y ha decidido que, si nadie iba a decirlo, ya se encargaba él. “Vaya legislatura llevo, colega”, le ha faltado decir, ante los reproches de la izquierda y el débil y tierno mosqueo de José Ángel Antelo. El gallego, por otro lado, ha agradecido el tono con el que el candidato le ha agradecido -a su vez- el tono al presidente de Vox y a partir de ahí la sesión de investidura se ha convertido en un intercambio de porfaplises. Nadie pide nada pero nadie cede.

Los dardos iban a Madrid, porque a Pepe Vélez, líder de los socialistas murcianos, no le cabe uno más en el cuerpo; también han ido hacia EH Bildu, que esta legislatura se han quedado fuera de la Asamblea Regional, por lo que sea. La preocupación por el Mar Menor ha durado, aproximadamente, treinta segundos: suficientes para criticar al gobierno central pero no tanto como para plantear propuestas programáticas. Otras cuestiones que ambos partidos plantean y en las que coinciden, no parecen ser suficientes, como el agua, la agricultura, la educación, la política de empleo, el turismo o el apoyo al maltratado sector primario.

Los méritos de Fernando son, sin duda, homéricos: “Hemos pasado una pandemia, una inflación; una DANA; la invasión rusa a Ucrania […] un sharknado […] también está lo de los extraterrestres y un volcán en Cartagena, pero los paré a tiempo”. El agua, nuestro oro líquido, no va a ser problema: en cuanto consigamos librarnos del tal Pedro Sánchez, el presidente regional se personará en el nacimiento del Tajo para pedirle al manantial amablemente que vaya sacando más agua. “Las cuatro cosechas que sacamos al año de lechuga y melón no cae del cielo, a ver si espabilas” ha prometido exigirle al inanimado flujo de agua. “El agua no puede caer en manos de los portugueses”

El idilio con la extrema derecha se complica, y eso que ambos partidos están compitiendo por ver quién parece más razonable. Vox dice que no hay líneas rojas; el PP, igual. Sin embargo, el acuerdo no llega. La cruzada de la derecha contra el sanchismo no tiene límites: no importa que la izquierda no gobierne Murcia desde que este columnista usaba pañales, las miasmas sanchistas y el bilduetarrismo murciano debe acabar de una vez por todas. Para López Miras la presidencia autonómica estos últimos años ha sido una tarea digna de Sísifo: manejar a la región orbitando su status quo una y otra vez, de aquí para allá; un ejemplo del gatopardismo regional y una prueba, inequívoca, de que Fernando López Miras es el héroe que Murcia necesita.

Investidura sí, pero el lunes; no vaya a ser que quede silla sin dueño.