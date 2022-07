No hay turismo de calidad sin sueldos de calidad

En plena temporada alta, el turismo de la Región de Murcia ha puesto de manifiesto su frágil unidad a propósito del convenio laboral firmado entre la Federación Turística de la Costa Cálida (Fedetur) y los sindicatos. La rúbrica de este texto ha contado con la oposición firme de las dos asociaciones empresariales mayoritarias –la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena (Hostecar).

Después de catorce años sin renovar el convenio marco, y pese a ser la región en la que los empleados de la hostelería y del sector turístico tienen los salarios más bajos, la patronal sigue empecinada en no mejorar las condiciones laborales de los miles de trabajadores que constituyen el rostro visible de bares, restaurantes y establecimientos hoteleros. La situación a la que ha abocado este panorama de precariedad fue denunciada, sin paños calientes, por los sindicatos: desde 2019, un total de 4.300 trabajadores se han visto obligados a marcharse a provincias limítrofes como Alicante o Almería, en busca de puestos de trabajo con condiciones más dignas y competitivas.

Se da la circunstancia de que, pese al funcionamiento tradicional del sector turístico como espacio de afluencia de desempleados y de estudiantes que quieren ganarse un dinero para pagarse sus estudios, muchos empresarios de la hostelería de la Región de Murcia no encuentran personal para abrir sus locales a pleno rendimiento durante el periodo estival. Lógico. Llega un momento en que, por encima de las necesidades económicas, prima la voluntad de no ser explotado y de romperse física y psicológicamente en jornadas laborales extenuantes y mal remuneradas.

La estructura representativa del turismo regional siempre ha estado compuesta por varias piezas que necesariamente no han terminado de encajar. Los empresarios de la costa (Fedetur) han solido operar con cierta autonomía con respecto a los dos gigantes –HoyTú y Hostecar-, mientras que la relación entre estos dos últimos ha conocido periodos de tensión y tiranteces. Que la presidenta de Fedetur, Soledad Díaz, se haya descolgado del inmovilismo de HoyTú y Hostecar para firmar un nuevo convenio marco con los sindicatos trasluce no solamente estas discrepancias siempre latentes, sino, además, un actitud valiente y comprometida digna de ser elogiada. Quienes analicen este conflicto con luces cortas y una buena dosis de amarillismo referirán el comportamiento de Soledad Díaz a la consecuencia de la relación agonística y de celos que filtra la convivencia entre las tres grandes organizaciones empresariales de la región.

Sin embargo, si se pretende aportar algo de rigor a este conflicto, la consecuencia que se podrá extraer del arrojo negociador de la presidenta de Fedetur es que ha sido la única que ha mirado, en este proceso, por el bien del turismo regional. De hecho, el tan ansiado objetivo de un 'turismo de calidad' nunca se podrá alcanzar si no es desde la base sólida aportada por unas condiciones laborales dignas. Cuántas veces, durante los meses de verano, no nos hemos sentado en un bar o restaurante de una localidad costera y nos hemos enfrentado a la realidad de camareros con mal humor, amargados por jornadas de doce o catorce horas, sin apenas descansos y con sueldos miserables.

Si yo trabajara en tales condiciones, mi estado de ánimo sería el mismo o, incluso, más irascible si cabe. Es el empleador, y no el empleado, quien tiene la culpa de un servicio deficitario y que, desde luego, no contribuye a la generación de ese estado de felicidad que se pretende transmitir en las campañas turísticas. Los empleados de la hostelería son la tarjeta de presentación del turismo regional ante los visitantes. Y si se falla en este primer eslabón, poco queda por hacer en el resto de campos. Da lo mismo el presupuesto que te gastes en comunicación o que Carlos Alcaraz preste su imagen de prestigio a la promoción de nuestras excelencias. Un trabajador mal pagado redunda, siempre, en un producto deficiente. Tomemos el ejemplo de Alicante y de Almería no solo cuando nos conviene, sino en todos los supuestos. Si quieres transmitir felicidad, empieza por conseguir que la gente que pone cara a nuestro turismo sea feliz. De lo contrario, nos desenvolveremos siempre en la mediocridad.