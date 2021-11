El conocimiento transmitido de generación en generación a través de nuestro riquísimo refranero popular, conjugado con la sabiduría que te aporta la experiencia de la vida, hacía que pocas veces mi abuela se equivocara; y así, ella sentenciaba en no pocas ocasiones: “nenica, lo que no son cuentas son cuentos”. Razón no le faltaba a la mujer.

Y es que, con este rigor y desde esta objetividad, es como merecerían ser analizados unos Presupuestos Generales del Estado, porque más allá de lo que digamos desde uno u otro partido, más allá de las apreciaciones, siempre condicionadas, de una formación política u otra, la verdad está en los datos y el rigor reside en los números. Vamos, en las cuentas que decía mi abuela. Y si los números salen, si las cuentas son buenas, los PGE son buenos y lo demás son cuentos.

Así que, vamos a las cuentas:

Según los datos oficiales, dentro de los PGE, la Región de Murcia es la primera autonomía en tanto por ciento de inversión por habitante. Hablamos de 723,2 millones de euros, 97,6 millones más que lo presupuestado en el ejercicio anterior. Esto supone un15,7% más que en 2021 y, sobre todo, supone un 5,6% sobre el total regionalizado, superior a nuestro porcentaje sobre el PIB nacional, un 3,2%, y a nuestra participación sobre la población nacional, que es del 2,6%.

Si a ello le añadimos que se trata de la inversión más alta destinada a nuestra Comunidad Autónoma en los últimos 10 años, y la más elevada en euros por habitante del conjunto de Comunidades Autónomas, 479 euros frente a la media nacional de 274 euros, el argumentario victimista del Gobierno regional queda, automáticamente, desmontado.

Y si además tenemos en cuenta que, en cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez, Murcia habrá recibido un 34,9% más de recursos económicos que en los últimos cuatro años de Rajoy, más de uno y más de dos deberían sentirse ruborizados por las infamias lanzadas sobre los PGE. Infamias como las realizadas por el presidente regional López Miras, que ha afirmado públicamente la no existencia en los PGE de partidas económicas para el tercer carril de la A7, los Arcos Norte y Noroeste de Murcia, o nuestro Mar Menor; infamias que han sido contrastadas y desmontadas públicamente para deshonra del presidente regional, y es que cuando los principios están por los suelos, las mentiras lo están por las nubes.

Pero, a los datos:

-Último presupuesto de Mariano Rajoy: 354,3 millones de euros para la Región.

-Presupuesto del año 2021 con Pedro Sánchez: 653,6 millones de euros para nuestra Comunidad Autónoma.

-Presupuesto del año 2022 con Pedro Sánchez: 723,2 millones de euros para la Región de Murcia.

No hay más palabras.

Y una vez analizados los números, de naturaleza objetiva y fácilmente contrastables por todo aquel ciudadano o ciudadana que lo quiera hacer, estoy plenamente legitimada para poder afirmar con rotundidad que las cuentas son buenas y, por tanto, los PGE para la Región de Murcia son buenos; y si son buenos, entonces, el presidente de la Región de Murcia miente, y si miente, perjudica a los murcianos y las murcianas que no merecen un Gobierno regional que manipula y engaña.

Así que vamos a ver si estamos en las cuentas y dejamos de creernos los cuentos.