Yo quiero que el Gobierno de España me castigue

¿Te imaginas un castigo de casi 5.000 millones de euros? Sí, sí, se dice pronto, 5.000 millones de euros son los enviados y comprometidos por el Gobierno de España a la Región de Murcia, hasta la fecha.

Menudo castigo para la Región, quién lo pillara, pero parece ser que al Gobierno regional no le gusta que lo castiguen con capazos de millones de euros, simple y llanamente porque son del Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico tiene la consigna de un presidente aferrado a la queja permanente, el lloro sistemático y la crítica por bandera, apuntalada en la manipulación de los datos y la ocultación de las cantidades ingentes de millones de euros procedentes del Gobierno de España para mejorar la vida de los murcianos y las murcianas.

Comenzamos, no sin antes subrayar que, todos y cada uno de los datos que pongo a disposición del lector son públicos y contrastables.

Desde el pasado mes de abril, el Gobierno de España ha enviado a la Región de Murcia 9.284.806 euros para prestaciones básicas de los Servicios Sociales; 1.049.750 para alimentación infantil; 7.754.647 euros correspondientes a un plan de medidas económicas extraordinarias; 4.400.000 procedentes del Plan de Vivienda Estatal, 73.800.000 euros extraordinarios para educación, 130.847.260 extra para paliar la posible minoración de ingresos del Gobierno regional por la pandemia, y 184.200.000 euros para sanidad. Hablamos en este primer avance de la friolera de más de 411 millones de euros extraordinarios y con carácter no finalista que ya ha recibido la Región de Murcia en tan solo 10 meses, fondos con los que, sin ir más lejos, se ha puesto en marcha el plan de rescate al sector hostelero, omitiendo eso sí, que era Papá Estado el que ponía la pasta.

Pero seguimos con el castigo, menudo suplicio este Gobierno de España empeñado en enfadar al presidente regional a base de millones de euros. Y de esta guisa, con un Gobierno regional molesto y afanado en ocultar la lluvia de millones que le está llegando, aterrizamos en los Presupuestos Generales del Estado que salen adelante con el voto en contra de los homólogos del Gobierno regional en el Congreso, todo hay que decirlo. Y que presentan unas cuentas públicas, y por tanto comprobables, que suponen para la Región de Murcia un volumen de ingresos de 4.324,85 millones de euros con una inversión real récord de 625 millones, elevándose así el gasto del Gobierno Central en la Región en un 67% respecto al presupuesto anterior, siendo esta la mayor dotación en los últimos 10 años y la mayor inversión por habitante de todas las comunidades autónomas.

Presupuestos extraordinarios, que obedecen a una situación de pandemia extraordinaria y contemplan partidas nunca antes existentes en ningún otro presupuesto para dar respuesta a las necesidades emergentes de los murcianos y murcianas.

Por mencionar algunas: partida de 330 millones de euros extraordinarios y no condicionados con la que el Gobierno de España asume la mitad del déficit del endeudamiento que tenga este año la Región. Fondo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que supondrán otros 185 millones de euros. Fondos REACT- EU por los que se asignan a la Región de Murcia otros 258 millones de euros extraordinarios y no finalistas. También se habilitan partidas para poner en marcha varios planes de choque para el empleo juvenil, para la Formación Profesional y para el aumento de becas. Otras, para suprimir el copago farmacéutico, subir pensiones, aumentar el gasto en dependencia, reforzar la atención primaria y comprar vacunas. Sí, esas vacunas con las que el Gobierno regional, aunque rezagado y a la cola como siempre, ha comenzado a proteger la vida de los murcianos y murcianas también las envía y las paga el Gobierno de España.

Y es que la demagogia y la deslealtad de López Miras con el Gobierno de España no tienen límites. Y no, la ciudadanía murciana no merece un presidente autonómico enfangado en convertir a la Región de Murcia en un campo de batalla de la política nacional, y engandulado cuando se trata de trabajar por y para la Región de Murcia, un presidente que ha olvidado que ya no es el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de su ciudad, sino el presidente regional de todos y todas las murcianas.