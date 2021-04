Parlamento silvestre

Se nos ha quedado una Asamblea de lo más agreste. Las nuevas ocupaciones de la Cámara de representantes pueden ser tildadas, cuanto menos, de singulares. Un diputado tránsfuga de Vox consiguió que se aprobara en el último Pleno del pasado miércoles una moción para dar alas al silvestrismo, un “arte” en el que “solo se capturan los pájaros machos ya que el canto y el porte son, junto con la danza, las principales características en el cortejo de las hembras”.

Francisco Carrera recordó que el destino de estas aves, que tienen la posibilidad de volver a la naturaleza si no aprenden a cantar debidamente en las exhibiciones para las que son capturadas, está en manos de la Unión Europea. "Ahora nos dicen que pájaros silvestres no, que tenemos que intentar criarlos en cautividad; como burócratas, como urbanitas nos marcan desde sus lujosos despachos hasta el canto de los pájaros". Cómo se atreverán desde Bruselas a proteger la fauna y la flora del continente. Y desde un despacho, en lugar de trabajar en una cabaña.

El Parlamento murciano, merced a siete tránsfugas, se ha transmutado en una suerte de Cueva de Alí Babá con ladrones de voluntades, dirigido por un presidente veleta que no tiene reparos en votar a favor del veto parental, llegado el caso, aunque se tenga que ausentar segundos después de su puesto para hacer un par de respiraciones profundas y no llegar a tiempo de apoyar la caza de jilgueros, entre otros, por no saber qué votar, seguramente.

La Asamblea será una Cámara de representación de los murcianos legal, pero no legítima. Mantenerse en el poder a costa de comprar las voluntades de otros diputados da una idea terrible de que la Región solo puede estar gobernada por los mismos que llevan 26 años en el poder, independientemente de qué partido gane las elecciones o qué moción de censura se ponga en marcha.

Me pregunto si, siguiendo la lógica del silvestrismo, ahora centro de preocupación de nuestro Parlamento, no deberían volver a la naturaleza los dos principales responsables de esta maniobra que no han aprendido a bailar ni a cantar correctamente en una democracia con significado pleno: el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. Quizás éste sea un buen momento para que recuperen ellos su libertad y nosotros, la nuestra.

Y sobre todo, recuerden, con el canto de los siete diputados tránsfugas, cuatro de Ciudadanos y tres de Vox: el "arte", la cultura y el Parlamento en la Región es ahora ésto. RAE. silvestre Del lat. silvestris. 2. adj. Dicho especialmente de un lugar: Agreste, inculto o no cultivado.