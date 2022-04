El paro y la economía “liberal”

En España el paro vuelve a bajar por segundo mes consecutivo, excepto en Murcia que vuelve a subir y van dos veces. La noticia ha pasado desapercibida, el Gobierno regional únicamente aparece para criticar al nacional en su particular campaña electoral donde los temas regionales aparecen diluidos si no tocan la principal ciudad de la Región.

Las rebajas de impuestos no funcionan para hacer crecer la economía, ni atraen inversión, ni generan dinero, solo sirven para hacer crecer la distancia entre quienes tienen servicios y quienes no pueden viajar a Murcia para que les vea el especialista o no tienen dinero para pagar una consulta rápida. De ejemplo solo basta ver el producto de la política regional, un mantenimiento nefasto de la red de carreteras regional mientras nos venden maravillosas autovías de costes inasumibles para el estado de las arcas regionales en vez de optar por soluciones rentables.

Sin inversión pública no puede crecer el PIB regional, ni tampoco lo puede hacer sin industria ni turismo. En lo primero, el Gobierno regional hace tiempo que dejó de invertir, nuestros hijos, aquellos que estudian para no tener que trabajar de jornaleros o camareros, tienen que emigrar para encontrar trabajo fuera de nuestras fronteras regionales. El modelo de agricultura al mísero jornal solo atrae mano de obra barata que parece ser que es la que busca el Gobierno regional con su nula inversión en educación, visto que los coles de nuestros hijos se caen a pedazos, están llenos de goteras y no hay un plan de inversión para ellos. Todo ello por no hablar de la genial idea de ir cuatro días al colegio del año pasado.

Entre tanto la patronal, que parece que no necesita ingenieros, calla ante el nulo desarrollo de la industria regional, ante la falta de inversión o la carencia de una planificación. Aquí la patronal está solo para pedir más subvenciones y quejarse que si las recibe no puede despedir, mientras sus empresarios se hartan a pedir menos impuestos porque van a crear más empleo con lo que les sobre. Soñar que cuando un rico le sobra una botella de vino la va a repartir y no guardársela en la bodega o bebérsela él es ser un ingenuo y no tener ni idea de que va el mundo, pero eso es lo que esta pasando en Murcia. Algunos se están haciendo más ricos, mientras otros se hacen más pobres por el deterioro de unos servicios públicos que nos obligan a pagar por lo que deberíamos tener.

La ausencia de un plan, de una inversión planificada repercute en que cada vez haya menos trabajo y el que tenemos sea para profesional no cualificado, mientras la gente preparada piensa en cómo salir de aquí, en emigrar. Los habitantes de la Región estamos ya por todo el mundo, no han dejado otra salida. Seamos serios, nuestro futuro, se acuerdan con la marca Costa Cálida, era el turismo, un turismo que representaba un cuarto de la economía regional y tenemos una agricultura que no llega ni al 2% del entorno de Cartagena y que solo atrae trabajo sin cualificar quiere cerrar. Una ruina para muchos de nosotros, y lo digo yo que me recorro esa zona por trabajo y veo como cierran empresas y cómo la ruina se cierne sobre los pequeños empresarios que vivían de ello. Mientras en el mundo ya somos conocidos por un desastre ecológico que esperemos que no se repita hundiéndonos de nuevo. No sé dónde estará Teodoro, ese que negaba que el Mar Menor fuera un enfermo de UVI. Aunque él ya no esté, los demás siguen, y seguro que tras su estadía de diputado le encuentran algún sitio donde cobre algo más que el salario mínimo que él negaba a los demás.

Mala pinta tiene la evolución social y económica de la Región mientras el país crece, aunque aquí nadie diga nada del desastre. Supongo que el Gobierno regional espera que los que pasen apuntarse a la cola del SEF emigren pronto de esta Región. Menudo futuro nos dejan.