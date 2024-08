Recortar por donde no (les) duele

Mario Moreno Muñoz, Técnico en Cuidados Enfermería del Hospital Reina Sofía, Delegado Sindical y Secretario de Salud Laboral de CCOO Sanidad Murcia.

Estarán de acuerdo conmigo en que la política local es la gestión de los recursos de la ciudad o pueblo para cubrir las necesidades que tiene la ciudadanía. Pero el ejercicio de esa definición, a priori tan blanca, esconde mucha ideología y más prejuicios aún.

Pongamos por caso la gestión del “Checkpoint” del Ayuntamiento de Murcia. Para quien lo desconozca el objetivo de este servicio es alcanzar una importante reducción de la infecciones de las enfermedades de transmisión sexual entre la población, forjar estrategias colaborativas y abordar las disparidades e inequidades. Algo trascendente si tenemos en cuenta que la tasa de incidencia anual de las enfermedades de trasmisión sexual en el municipio de Murcia la sitúa por encima de la tasa de incidencia Regional y Nacional, además se evidencia un elevado grado de diagnóstico tardío de infecciones por VIH.

Según los datos que ofrece el informe de Vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en la Región de Murcia “En 2022, se registraron un total de 93 casos de nuevo diagnóstico de infección por VIH (incidencia de 60,7 casos por millón de habitantes), lo que supone un 3,1% de los nuevos diagnósticos a nivel nacional. En hombres se observa en la franja de edad de 20 a 34 años y en mujeres los grupos de edad comprendidos entre los 30 y 49 años”. Además en el informe de Vigilancia epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Región de Murcia.(Datos 2022) asegura que “las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) continúan siendo un importante problema de Salud Pública, no solo por la magnitud sino por las consecuencias que se pueden derivar si no se realiza una detección y diagnóstico precoz de los casos que nos permita un rápido control de la transmisión secundaria a otras personas”.

El “Checkpoint” se puso en marcha tras la integración y firma de la estrategia Fast Track. Una firma, con su correspondiente foto, que se produjo con el PP en La Glorieta, aunque fue bajo el gobierno municipal del PSOE, tras la moción de censura de 2021, cuando se puso en marcha. Se trata, o se trataba, de un centro de salud pública municipal que ofrecía servicios gratuitos y confidenciales para la detección y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH, promoviendo una salud sexual inclusiva y sin prejuicios. Su enfoque multidisciplinar incluía la vacunación y asesoría en salud sexual, así como apoyo emocional para personas con VIH o familiares, asegurando un abordaje holístico en la atención a diversas comunidades, incluyendo personas jóvenes y migrantes. Además, se implementaban programas específicos de prevención y educación, así como un modelo innovador de intervención psicosocial que integra aspectos de salud, educación y derechos.

El “Checkpoint” estaba siendo atendido por una especialista en Medicina de Familia y Comunitaria que está de baja con una Incapacidad Temporal y no ha sido sustituida por lo que ahora no hay agenda. Una diplomada en enfermería que atiende a la consulta, programa vacunas y es la encargada de las pruebas de diagnóstico, una desbordante carga de trabajo para solo una persona. Y un educador social que ha sido derivado a otros programas. Como ven ya no existe el equipo daban la asistencia integral e interseccional. Nos acercaba a una mejora en resultados, en tiempos y en objetivos cumplidos porque tras el cambio de color político del Ayuntamiento de Murcia este servicio está siendo desmantelado y desatendiendo los objetivos de su puesta en marcha.

Las estrategias municipales y la ideología con la que se aplican tienen un impacto significativo en la vida de las personas del municipio y, en este caso concreto, en la atención y prevención de las Infecciones de trasmisión sexual (ITS) y de VIH. No queremos pensar que por prejuicios, el ejecutivo municipal murciano ha decidido hacer sus ajustes presupuestarios sobre un servicio tan sensible como el “Checkpoint”. Esperamos, sinceramente, que recapaciten pues no es posible cuidar del municipio sin cuidar de la salud de las personas que lo habitan. La ausencia de conciencia social no se muestra en la eliminación de los servicios sino en vaciarlos de contenido. Flores y estatuas.