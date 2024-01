Sellar la bahía de Portmán no es regenerarla

De nuevo vuelve la polémica a la bahía de Portmán, ese lugar que fue tan bello en el pasado, que fue destruido por la industria minera en uno de los atentados ecológicos más graves de todo el siglo XX y de todo el Mediterráneo europeo y africano. Ese problema que las autoridades llevan 35 años prometiendo regenerar, y que de nuevo puede provocar otra frustración para los habitantes de ese pueblo perteneciente al municipio de La Unión, a la comarca de Cartagena y a la Región de Murcia.

El Ministerio para la Transición Ecológica (el MITECO) va a lanzar este año 2024 el enésimo intento de acometer la retrasada regeneración de la Bahía de Portmán. Nos gustaría pensar que precisamente este es el definitivo, pero nos han dado tantas veces en el pasado la solución “definitiva” al problema de Portmán que tememos que esta sea otra que tengamos que creernos, aunque acabe siendo mentira.

Recordemos los hechos: hasta 1957 la bahía de Portmán era un paraíso costero, una preciosa rada en la que el mar se adentraba en tierra formando un puerto natural en forma de concha casi circular dando la estampa de un romántico puerto de pescadores de la sierra minera. En ese fatídico año comienza la actividad industrial de la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya, con el tristemente famoso lavadero Roberto que con su explotación moderna va a extraer durante más de 30 años miles y miles de toneladas de mineral lavado que a través de una red de tuberías vertía sus desechos de fango y barro al mar de manera ininterrumpida las 24 horas del día. Estos vertidos tuvieron como consecuencia que el barro y el fango no se fueran mar adentro, sino que el propio oleaje y las corrientes marinas devolvían el material a tierra y con los años el puerto se acabó llenando de barro y se colmató como si se tratara de una piscina repleta de arena y piedras Donde antes había barcos, ahora hay montañas de minerales y cañaverales. Donde antes había agua del mar, hoy hay una tierra fea y negruzca. La línea de costa avanzó 250 metros mar adentro. Da pena comparar las arcádicas fotos del pasado con las imágenes tóxicas del presente.

A pesar de que los vertidos cesaron en 1990, nadie desde entonces ha tocado nada de lo que se vertió (bueno: hubo varios proyectos frustrados por diversas causas) y hoy aquel puerto sigue siendo un terregal relleno de residuos mineros. Arreglar eso es una deuda histórica que tienen las administraciones del Estado con ese pueblo. Y ahora, sobre la mesa del MITECO hay un plan de regeneración que contempla varias alternativas. La que tiene menos posibilidades de salir adelante es la que apoyan la comunidad autónoma, el alcalde de La Unión y los vecinos de Portmán a través de sus asociaciones: dragar la bahía, retirar todo los residuos que se depositaron en 30 años y trasladarlos tierra adentro depositándolos en una corta minera abandonada.

Ese sería el escenario de recuperación óptimo. Es la posición maximalista que se denomina en el plan la opción 3B. Eso supondría remover más de 1.000.000 de metros cúbicos de material, trasaladarlos varios kilómetros tierra adentro en un plazo de 6 años utilizando miles de camiones, con el impacto ambiental que ello conllevaría, y con un coste de 72.5 millones de euros. Una alternativa que, traducida al román paladín, significa: “oiga, señora Ministra de un gobierno democrático, arréglenos todo lo que nos destrozó aquel gobierno dictatorial, que es lo que nos prometieron. Cueste lo que cueste”.

Al MITECO esa alternativa le parece inviable, y ve más factible sellar los actuales depósitos, construir una playa de 50 metros de ancho, sin dragar los residuos mineros ni tocar la línea de costa. Es la opción 4A. Y esto los vecinos lo consideran un engaño y una estafa, y desde luego llevan razón al menos en una cosa: sellar la bahía no es regenerarla.

Y si añadimos las implicaciones políticas que todo esto puede tener, pues el conflicto está servido. La Comunidad Autónoma y el alcalde de La Unión, que son quienes piden, están en manos del PP. El ministerio, que es quien da, está actualmente en manos del PSOE. ¿Hay que explicar algo más? Yo ya me veo a ambos partidos políticos lanzándose a la cabeza el barro metafórico del colmatado puerto de Portmán y sin solucionar de verdad nada. Ya veo el futuro: declaraciones de unos contra otros, la culpa es tuya, yo llevo la razón y tú no, y quién sabe si al final los pobres vecinos de Portmán tendrán que esperar otros 30 años para que se les solucione su problema, que era solo medioambiental y, si no hay sensatez, se acabará convirtiendo también en un problema político irresoluble.